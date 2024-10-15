Лишенная шанса договориться по-хорошему, Москва освободит больше территорий – причем как из числа тех, которые сейчас входят в состав РФ, так и из числа пока еще украинских, где есть русские города.10 комментариев
Украинским военнообязанным за границей предложили присваивать статус «негражданина»
Командир украинской нацгвардии Игорь Оболенский предложил лишить статуса мужчин, покинувших Украину и не желающих возвращаться, что приведет к изменению их гражданских прав.
Оболенский, предложил присвоить статус «негражданина» всем военнообязанным мужчинам, выехавшим с Украины, сообщает РИА «Новости».
Он выразил недовольство тем, что многие мужчины, находящиеся за границей, не планируют возвращаться на Украину и предпочитают оставаться на социальных пособиях. Он подчеркнул: «За мужчин я очень неприятно удивлен».
Помимо этого, Оболенский предложил лишать права голосовать мужчин, проживающих на Украине, но не желающих вступать в ряды вооруженных сил Украины, на срок пять лет. Эти меры, по его мнению, должны стимулировать возвращение военнообязанных и участие в защите страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Роман Костенко заявил, что Украине необходима мобилизация мужчин с 18 лет, поднимая этот вопрос на встречах с американскими конгрессменами. На Украине признали проблемы с возвращением украинцев из-за границы; украинские правоохранители задержали 47 человек, которые пытались незаконно пересечь границу с Молдавией на участке Обжилы – Плоть.