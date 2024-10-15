В ООН предостерегли от языковой дискриминации на Украине

Представитель ООН призвал не допускать дискриминации языков меньшинств на Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

Официальный представитель организации Сейф Маганго подчеркнул, что УВКПЧ последовательно предостерегает от дифференцированного отношения к языкам меньшинств в общественных сферах страны, передает РИА «Новости».

«УВКПЧ ООН проводит мониторинг положения национальных меньшинств и языковых прав, в том числе русскоязычных украинцев, и сообщало о своих выводах и рекомендациях в предыдущих публичных отчетах, а также в аналитической записке о законе о государственном языке. Мы последовательно предостерегаем от дифференцированного отношения к языкам меньшинств в общественных сферах (Украины – ред.)», – заявил Маганго.

Напомним, на Украине внесли законопроект, предлагающий запретить использование русского языка во всех школах страны.

Министр образования Украины Оксен Лисовой поддержал данный законопроект, который предполагает обязательное использование украинского языка даже на переменах.

Президент Владимир Путин ранее высказался в защиту традиционных ценностей русского народа и языка на Украине.