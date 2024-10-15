Лишенная шанса договориться по-хорошему, Москва освободит больше территорий – причем как из числа тех, которые сейчас входят в состав РФ, так и из числа пока еще украинских, где есть русские города.4 комментария
В ООН предостерегли от языковой дискриминации на Украине
Представитель ООН призвал не допускать дискриминации языков меньшинств на Украине
Управление верховного комиссара ООН по правам человека предупредило о рисках дискриминации языков меньшинств на Украине после заявления министра образования Оксена Лисового о поддержке запрета на русский язык в школах.
Официальный представитель организации Сейф Маганго подчеркнул, что УВКПЧ последовательно предостерегает от дифференцированного отношения к языкам меньшинств в общественных сферах страны, передает РИА «Новости».
«УВКПЧ ООН проводит мониторинг положения национальных меньшинств и языковых прав, в том числе русскоязычных украинцев, и сообщало о своих выводах и рекомендациях в предыдущих публичных отчетах, а также в аналитической записке о законе о государственном языке. Мы последовательно предостерегаем от дифференцированного отношения к языкам меньшинств в общественных сферах (Украины – ред.)», – заявил Маганго.
Напомним, на Украине внесли законопроект, предлагающий запретить использование русского языка во всех школах страны.
Министр образования Украины Оксен Лисовой поддержал данный законопроект, который предполагает обязательное использование украинского языка даже на переменах.
Президент Владимир Путин ранее высказался в защиту традиционных ценностей русского народа и языка на Украине.