Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике 2024 года

Tекст: Вера Басилая

Нобелевскую премию по экономике 2024 года присудили Дарону Аджемоглу, Саймону Джонсону и Джеймсу Робинсону. Их наградили за исследования того, как «формируются институты и влияют на благосостояние», передает ТАСС.

Премия Государственного банка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля была учреждена в 1968 году и впервые вручалась в 1969 году. Премию присуждает Шведская королевская академия наук, расположенная в Стокгольме, с помощью комитета, избранного из членов академии на три года. Кандидаты выдвигаются членами академии, лауреатами и профессорами экономических наук из северных стран, а также учеными, предложения которых академия сочтет необходимыми.

Первыми лауреатами премии в 1969 году стали Рагнар Фриш и Ян Тинберген за разработку и применение динамических моделей в анализе экономических процессов. На сегодняшний день премия была вручена 93 ученым, включая трех женщин. В прошлом году лауреатом стала Клаудия Голдин, которая исследовала положение женщин на рынке труда.

Среди лауреатов также значатся трое ученых российского происхождения: Саймон Кузнец, Василий Леонтьев и Леонид Канторович. Кузнец и Леонтьев эмигрировали в США и стали лауреатами за вклад в развитие экономических теорий. Канторович, советский математик и экономист, был награжден совместно с американцем Тьяллингом Купмансом за теорию оптимального использования ресурсов.

Ранее американская исследовательница Клаудия Голдин получила премию Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля 2023 года за «улучшение понимания роли женщин на рынке труда»,

В 2022 году премию присудили бывшему главе Федеральной резервной системы США Бену Бернанке, Дугласу Даймонду и Филипу Дибвигу.

