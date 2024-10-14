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    Андрей Перла Андрей Перла Почему арабо-израильская война так важна для России

    Наши противники утверждают (сами, их никто за язык не тянул), что сражаются против нас на двух фронтах – в Палестине и на Украине. И разница в образе действий Израиля и России на этих фронтах настолько очевидна, что делает изоляцию России со стороны большинства населения планеты просто невозможной.

    0 комментариев
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Человек не имеет к глобальному потеплению никакого отношения

    Советуя человечеству дышать через раз, чтобы уменьшить углеродный «выхлоп», подумайте, заметят ли это вулканы. И вообще, углекислый газ – не вредное вещество, синтезируемое человечеством в процессе своей индустриальной и аграрной деятельности, а газ, созданный природой и используемый ею в процессе фотосинтеза.

    13 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Творческое чувство об СВО должно настояться

    Время без героя закончилось, и публике понадобилось увидеть нового героя в искусстве.

    10 комментариев
    14 октября 2024, 09:57 • Новости дня

    Эксперт: ВС России уничтожат «французскую» бригаду ВСУ

    Экс-советник французского Минобороны: ВС России уничтожат подготовленную Францией 155-ю бригаду ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Обученная и вооруженная Францией 155-я бригада ВСУ будет уничтожена в боях с российской армией, заявил экс-советник французского Минобороны Ален Корвез.

    По его словам, российская артиллерия и авиация обладают решающим превосходством, что станет ключевым фактором в борьбе против украинской бригады, передает ТАСС.

    Корвез подчеркнул, что французское оружие, хотя и является качественным, не подходит для войны против более опытной российской армии. Он также высказал недовольство тем, что 155-я бригада получила имя в честь королевы Франции Анны Ярославны, дочери правителя Древней Руси Ярослава Мудрого.

    «Дочь Ярослава, потомка Рюрика, с которого пошла Русь, вышла замуж за короля Франции Генриха I в 1051 году, Украина была в колыбели России. [Видимо], это название должно напомнить нам об этом?» – сказал Корвез.

    Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон опубликовал кадры тренировки украинских военных, пообещав полностью оснастить 155-ю бригаду французским вооружением. Париж намерен передать украинским силам 128 бронетранспортеров VAB, 18 самоходных артиллерийских установок Caesar, 18 легких колесных танков AMX-10 RC, 20 противотанковых ракетных комплексов Milan и 10 военных грузовиков TRM.

    Напомним, французские инструкторы начали подготовку 2,3 тыс. военнослужащих из 155-й бригады, в состав которой входит 4,5 тыс. человек. Всего во Франции обучение прошли более 15 тыс. украинских военных.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон обещал посетить полигон, где готовят украинских военных.

    Кроме того, стало известно, что Франция готовится передать Украине истребители Mirage 2000-5 в первой половине 2025 года.

    13 октября 2024, 12:24 • Новости дня
    Российские войска освободили Михайловку в ДНР
    Российские войска освободили Михайловку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дарья Григоренко

    Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Михайловка в Донецкой народной республике (ДНР), нанеся значительные потери противнику, включая уничтожение нескольких единиц техники и сотен военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.

    Как указали в Telegram-канале Минобороны, подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение ряду механизированных и штурмовых бригад ВСУ, отразив 11 контратак. Потери противника составили до 460 военнослужащих и значительное количество техники.

    На других направлениях также отмечены успехи российских войск. Группировка «Север» нанесла поражение ВСУ на Липцовском и Волчанском направлениях, уничтожив склад беспилотников и до 40 военнослужащих. Войска «Запада» заняли более выгодные позиции, отразив контратаки и уничтожив до 510 военнослужащих врага, говорится в сообщении.

    В ведомстве отметили, что подразделения Южной группировки продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение ряду бригад ВСУ и уничтожив до 615 военнослужащих. Группировка «Восток» отразила три контратаки и нанесла противнику потери до 130 военнослужащих.

    В пресс-службе добавили, что группировка «Днепр» нанесла поражение противостоящим силам ВСУ, уничтожив свыше 50 военнослужащих и несколько единиц техники. Оперативно-тактическая авиация и артиллерия нанесли удары по инфраструктуре противника в 138 районах, сбив пять реактивных снарядов HIMARS и 36 беспилотников.

    С начала специальной военной операции Минобороны РФ сообщает об уничтожении большого количества техники и живой силы противника, включая 646 самолетов и 18 619 танков и других боевых машин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье российские военные взяли штурмом поселок Левадное, который находится на границе ДНР и Запорожской области, подняв там флаг на северной окраине За последние дни российская армия освободила населенный пункт Островское в ДНР, а ранее российские войска освободили Зоряное Первое и Золотую Ниву в ДНР.

    Коментарии (0)
    13 октября 2024, 11:40 • Новости дня
    Бундесвер решил прекратить поставки тяжелой техники Украине

    Bild: Германия больше не планирует отправлять Украине танки Leopard 2

    Бундесвер решил прекратить поставки тяжелой техники Украине
    @ Уралвагонзавод/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство обороны Германии решило прекратить поставки тяжелой военной техники Украине, так как не верит в способность Киева провести контрнаступление в ближайшее время, сообщили СМИ.

    По данным Bild, в опубликованном внутреннем документе министерства говорится, что бундесвер больше не будет направлять Украине танки Leopard 2, несмотря на наличие около 300 единиц, пишет «Коммерсант».

    Издание уточняет, что немецкое Минобороны не считает, что Киев в скором времени сможет провести контрнаступление. Именно по этой причине поставки крупной военной техники, согласно документу, были завершены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Олаф Шольц на встрече с Зеленским подтвердил передачу Украине ранее обещанного пакета военной помощи на сумму 600 млн евро, однако позже он не дал ответа на требования Зеленского о ракетах Taurus и приеме в НАТО. Также сообщалось, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подчеркнула, что Германия будет оказывать военную помощь Киеву до завершения конфликта. В то же время депутат Бундестага Севим Дагделен подчеркнула, что большинство немцев поддерживают переговоры по Украине, а не дальнейшие поставки оружия, и выступают против размещения американских ракет в Германии.

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    13 октября 2024, 16:50 • Видео
    Запад теряет даже Грузию

    Если Грузия введет санкции против России, это приведет к экономическому коллапсу, заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе. Но гораздо значительнее угроза вовлечения Грузии в конфликт с Россией, поэтому выбор, который грузинам предстоит сделать через две недели, это выбор между миром и войной.

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    13 октября 2024, 19:10 • Новости дня
    Эксперт: Потеря Дзержинска вызовет у Киева ряд комплексных проблем

    Аналитик Рожин: Взятие Дзержинска позволит ВС России активнее прощупывать границы Славянско-Краматорской агломерации

    Эксперт: Потеря Дзержинска вызовет у Киева ряд комплексных проблем
    @ Diego Herrera Carcedo/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    ВСУ уже утратили контроль над наиболее важными опорными пунктами Дзержинска, а также лишились преобладающих высот. Таким образом, освобождение города может произойти уже в ближайшее время. Это позволит ВС России активнее прощупывать границы Славянско-Краматорской агломерации, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее стало известно о частичном отводе ВСУ из Дзержинска.

    «За последнюю неделю наши войска добились ощутимого прогресса, особенно в южной части Дзержинска (Торецк), где противник был вынужден отводить войска из ряда кварталов из-за угрозы окружения. Также с боями идет продвижение в центральной части населенного пункта. С севера также есть небольшие подвижки», – рассказал военный эксперт Борис Рожин.  

    По словам аналитика, нельзя говорить о бегстве ВСУ, однако «свои позиции они там удерживать объективно не могут». «Такая ситуация сложилась вследствие утраты противником ряда важнейших опорных пунктов, среди которых колония, расположенная в восточной части города, и комплекс шахты «Центральная», – пояснил он.

    Ситуацию для ВСУ осложняет и географическое расположение города. «Там есть ряд важных терриконов, занятие которых обеспечило нам контроль над местностью. То есть попытки проводить ротацию и подводить подкрепление наталкиваются на систематические удары дронами. Таким образом, пути подвоза боеприпасов и личного состава находятся в крайне уязвимом положении», – детализировал эксперт.

    Спикер считает, что утрата Дзержинска, которая может произойти уже в скором времени, обернется для ВСУ падением «позиций, расположенных рядом». «Кроме того, после освобождения города одним из потенциальных направлений продвижения для ВС России станет Константиновка, где Киев уже какое-то время ведет эвакуацию. То есть мы начнем активнее прощупывать границы Славянско-Краматорской агломерации», – рассуждает аналитик.

    «Также у нас появится дополнительная возможность оказывать давление на агломерацию не только через Дзержинск, но и с юга. Соответственно, противнику будет гораздо сложнее маневрировать. Кроме того, ВСУ придется думать, как одновременно прикрыть Константиновку и оборонять Часов Яр и Северск», – подчеркнул Рожин и добавил, что «потеря Дзержинска вызовет у Киева ряд комплексных проблем, которые вряд ли удастся разрешить в краткосрочной перспективе».

    Украинские войска начали частичный отвод своих подразделений из Дзержинска (Торецка), сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры. Представитель силовых структур отметил: «Обстановка для противника в Дзержинске весьма плачевная, они вынуждены снова бежать. Сейчас наблюдается частичный вывод подразделений из города». Источник также указал, что украинская армия использует отработанную тактику вывода войск малыми группами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, для вооруженных сил Украины в Торецке (украинское название Дзержинска) сложилась тяжелая ситуация, а также сообщалось, что ВСУ сосредоточили свои подразделения на западной окраине Дзержинска в связи с зачисткой центральной части города от очагов сопротивления.

    Между тем глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что полное освобождение Дзержинска позволит российским войскам продвигаться на север республики.

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    13 октября 2024, 15:32 • Новости дня
    Глава ДНР объяснил значение освобождения Дзержинска

    Пушилин заявил о планах российских войск после освобождения Дзержинска

    Глава ДНР объяснил значение освобождения Дзержинска
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что полное освобождение Дзержинска позволит российским войскам продвигаться на север республики, об этом он заявил после посещения города, где продолжаются бои.

     Пушилин посетил Дзержинск и отметил, что его полное освобождение станет ключевым моментом в продвижении российских войск на север Донецкой народной республики, передает ТАСС. В ходе визита командир мотострелкового батальона с позывным Остап рассказал Пушилину о текущей обстановке в городе, где еще ведутся бои.

    Пушилин сообщил, что обсуждалась ситуация с гражданским населением, остающимся в Дзержинске. Было достигнуто понимание относительно количества необходимых мест в пунктах временного размещения для эвакуации людей.

    Также, как отметил глава ДНР, во время визита состоялось вручение памятных наручных часов отличившимся военнослужащим. По его словам, беседы с военнослужащими касались как насущных для военных вопросов, так и их мечтаний о мирной жизни после завершения конфликта. Пушилин подчеркнул, что полное освобождение Дзержинска близко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Гродовку в ДНР, а ВСУ оттянули силы к западной окраине Дзержинска и начали отвод войск из этого города.

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    13 октября 2024, 12:56 • Новости дня
    Политолог оценил итоги европейского турне Зеленского

    Политолог Скачко: Зеленский в Европе справился с ролью попрошайки на 90%

    Политолог оценил итоги европейского турне Зеленского
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Главная цель – заставить Запад напрямую воевать с Россией – Владимиром Зеленским не была достигнута. Но он вновь выпросил деньги, справившись со своей ролью попрошайки процентов на 90, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Так он прокомментировал итоги европейского турне Зеленского.

    «Если взять в качестве главной цели турне попытку заставить Запад воевать вместо Украины, разрешив при этом Киеву вступить в НАТО, и нанесение России стратегического поражения, то Зеленский, конечно провалился. Европа и США намерены и дальше воевать руками украинцев», – сказал Владимир Скачко, политолог, обозреватель «Украина.ру».

    «Однако, если говорить о прикладных аспектах, а именно – участие Украины в войне, то оно будет обеспечено», – добавляет аналитик. Он также указывает: объем помощи будет не таким, как ожидали в Киеве, но этого хватит «для поддержания автоматов в руках». Более того, несмотря на несогласие с так называемым планом победы, почти все страны выделили какие-то средства.

    «И тут стоит отдать должное Зеленскому – он идеально справляется со своей ролью «королевы попрошаек». Он обивает пороги мировых лидеров, не чувствуя или не показывая ни стыда, ни достоинства, ни чести. Он просто скребется в дверь, как потерявшая ориентиры собачка, которая голодна и готова на все ради того, чтобы ее накормили. В этом смысле он справился процентов на 90», – иронично заключил Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине выдвинул два ключевых требования: разрешение на удары вглубь России с использованием ракет Taurus и ускорение процесса вступления Украины в НАТО. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на свои источники. Вместе с тем Шольц подтвердил передачу Украине ранее обещанного пакета военной помощи на сумму 600 млн евро.

    Как пишет издание, в Берлине эти просьбы были фактически проигнорированы. Канцлер Шольц не дал ни категоричного отказа, ни поддержки предложений Зеленского, оставив их без ответа. Это вызвало разочарование у украинской стороны, так как решения по этим вопросам для Киева имеют стратегическую важность.

    Кроме того, сообщается, что министерство обороны Германии решило прекратить поставки тяжелой военной техники Украине, так как не верит в способность Киева провести контрнаступление в ближайшее время. По данным Bild, в опубликованном внутреннем документе министерства говорится, что бундесвер больше не будет направлять Украине танки Leopard 2, несмотря на наличие около 300 единиц.

    Тем временем The Washington Post пишет, решение ЕС выделить 440 млн долларов на поддержку украинской оборонной промышленности подчеркивает недостатки европейского оборонного сектора, неспособного самостоятельно удовлетворить потребности Украины в оружии.

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    13 октября 2024, 14:30 • Новости дня
    Минобороны показало уничтожение бронетехники ВСУ в Курской области

    Минобороны показало уничтожение двух бронемашин ВСУ ударным БПЛА «Иноходец» в Курской области

    Минобороны показало уничтожение бронетехники ВСУ в Курской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Иванова

    Минобороны России представило видеозапись, на которой видно уничтожение с помощью беспилотного комплекса «Иноходец» двух боевых машин ВСУ в Курской области.

    Минобороны России в Telegram-канале опубликовало видеозапись с кадрами уничтожения двух боевых бронированных машин ВСУ беспилотным ударным комплексом «Иноходец» в приграничной зоне Курской области.

    По данным ведомства, военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск «Север» с использованием беспилотников выявили стоянку бронетехники ВСУ в лесопосадке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные из группировки «Днепр» успешно эвакуировали турецкий бронеавтомобиль Kirpi из приграничного района Курской области, заменив колеса под обстрелом и доставив его в десантно-штурмовой полк с полным боекомплектом.

    В воскресенье российские штурмовики Су-25 нанесли ракетный удар по позициям ВСУ в Курской области, применив авиационные средства поражения и противоракетные маневры, что привело к срыву ротации украинских подразделений.

    Российские войска отразили попытку ВСУ прорваться через границу в районе населенного пункта Новый Путь, уничтожив при этом до 80 человек и несколько единиц техники.

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    14 октября 2024, 06:57 • Новости дня
    Венгрия заподозрила США и Украину в попытке вмешаться в выборы

    Сийярто заподозрил США и Украину в попытках вмешательства в выборы в Венгрии в 2022 году

    Венгрия заподозрила США и Украину в попытке вмешаться в выборы
    @ Jaap Arriens/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    По имеющейся информации, из США предпринимались попытки вмешательства в выборы в Венгрии в 2022 году, также к вмешательству могла быть причастна Украина, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    «Насколько мне известно, во время нашей избирательной кампании в 2022 году были предприняты очень серьезные попытки вмешательства в наши выборы. С другой стороны океана – очень-очень сильно, скажем так», – приводит слова Сийярто РИА «Новости».

    По его словам, были потрачены миллионы долларов с целью смещения нынешнего венгерского правительства. Сийярто отметил, что несмотря на значительные вложения в венгерскую оппозицию и оппозиционные СМИ победила партия Виктора Орбана.

    Сийярто «не совсем уверен», что Украина «не была частью» вмешательства в выборы. Он не исключил, что во вмешательстве в выборы в Венгрии могла играть роль «соседняя страна», однако добавил, что после победы правящей партии эти подозрения теряют свое значение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2022 году альянс Фидес – Христианско-демократическая народная партия получил конституционное большинство в парламенте Венгрии. Парламент Венгрии переизбрал Орбана на посту премьер-министра.

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    13 октября 2024, 11:16 • Новости дня
    В США заявили о неспособности ЕС обеспечить Украину оружием и боеприпасами

    WP: ЕС не способен обеспечить Украину достаточным количеством оружия и боеприпасов

    В США заявили о неспособности ЕС обеспечить Украину оружием и боеприпасами
    @ President Of Ukraine Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Решение ЕС выделить 440 млн долларов на поддержку украинской оборонной промышленности подчеркивает недостатки европейского оборонного сектора, неспособного самостоятельно удовлетворить потребности Украины в оружии, сообщили СМИ.

    Как пишет The Washington Post, недавнее решение ЕС инвестировать около 440 млн долларов на развитие украинской оборонной промышленности свидетельствует о значительном изменении подхода к поддержке Украины. Это финансирование направлено на производство ракет, беспилотников и другого оружия, что должно помочь Украине быстрее удовлетворить свои потребности в вооружении.

    Отмечается, что деньги будут получены от замороженных российских активов на Западе и дополнены 190 млн долларов от правительства Дании. «Я думаю, что есть понимание того, что Европа не способна производить оружие, в котором нуждается Украина, и самый простой способ для украинцев – сделать это самостоятельно, – отметил европейский дипломат. – Если у украинцев есть материалы и деньги, они могут сделать это гораздо быстрее самостоятельно».

    Глава брюссельского отделения Немецкого фонда Маршалла Ян Лессер подчеркнул, что инвестиции в украинский сектор вооружений обеспечивают большую гибкость и увеличивают возможности страны в короткие сроки. Однако, по его мнению, это не может заменить крупномасштабные поставки западного оружия, в которых Украина нуждается для успешного противостояния российской армии.

    Однако, несмотря на все усилия, Украине все еще требуется значительная западная помощь, отмечает газета. Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что страна разрабатывает собственные баллистические ракеты, а производство беспилотников значительно возросло, достигнув 1,5 млн единиц в этом году.

    Украинская оборонная промышленность значительно увеличила свое производство за последние несколько лет, утроив его в 2023 году. В этом году на развитие сектора выделено около 4 млрд долларов, но его потенциал оценивается в 10-12 млрд долларов, по словам украинских чиновников. Поток инвестиций в оборонную отрасль Украины вскоре может увеличиться, так как другие страны готовы использовать аналогичный механизм вложений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg сообщало, что поставки западного оружия Украине в 2025 году могут быть сорваны из-за финансовых трудностей союзников, которые либо испытывают нехватку средств, либо не хотят увеличивать финансовую помощь. Канцлер ФРГ Олаф Шольц на встрече с Зеленским подтвердил передачу Украине ранее обещанного пакета военной помощи на сумму 600 млн евро, однако позже он не дал ответа на требования Зеленского о ракетах Taurus и приеме в НАТО. Украинский лидер Владимир Зеленский планирует представить Джо Байдену «план победы», включающий интеграцию Украины в НАТО и ЕС, а также обязательства по поставкам современного оружия, и размер нового пакета помощи Украине от США может составить 375 млн долларов, нарушив многомесячную тенденцию к предоставлению Киеву меньших пакетов.

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    13 октября 2024, 11:48 • Новости дня
    Российские бойцы освободили Левадное на границе ДНР и Запорожской области
    Российские бойцы освободили Левадное на границе ДНР и Запорожской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные прорвали украинскую оборону и взяли штурмом поселок Левадное на границе ДНР и Запорожской области, подняв флаг на его северной окраине.

    Российские военнослужащие освободили поселок Левадное, расположенный на границе Донецкой народной республики и Запорожской области, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской весны». В освобождении участвовали бойцы 336-й гвардейской Белостокской бригады морской пехоты, отмеченной орденами Жукова, Суворова и Александра Невского.

    В ходе операции российские силы прорвали украинскую оборону на Времевском участке Запорожского фронта и продвинулись на несколько километров. Левадное было взято штурмом, а российский флаг был поднят на северной окраине поселка.

    Также сообщается, что в ночное время был уничтожен еще один взвод Вооруженных сил Украины. Этот взвод пытался отступить с позиций, находящихся за Левадным.

    За последние дни российская армия освободила населенный пункт Островское в ДНР, ранее российские войска освободили Зоряное Первое и Золотую Ниву в ДНР, а также освободили Гродовку в ДНР.

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    14 октября 2024, 09:00 • Новости дня
    ВС России ликвидировали в Курской области снимавшегося в рекламе боевика

    В Курской области уничтожен майор ВСУ и «звезда» украинской рекламы Андрей Маханько

    Tекст: Вера Басилая

    В Курской области российские войска ликвидировали майора ВСУ Андрея Маханько, который ранее снимался в рекламе вакцинации от COVID-19, сообщил военкор Руслан Татаринов.

    Татаринов отметил, что Маханько принимал участие в съемках рекламы, посвященной вакцинации от COVID-19, где исполнял роль главного врача Украины, передает Ura.Ru.

    Известно, что Маханько служил в Вооруженных силах Украины в звании майора.

    Ранее российские морпехи ликвидировали разведгруппу ВСУ в Курской области.

    До этого военные 44-го армейского корпуса России уничтожили бойцов ВСУ, открывших огонь по мирным жителям в Курской области при попытке их эвакуации.

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    13 октября 2024, 10:31 • Новости дня
    Во Львове гости выгнали военкомов со свадьбы

    Гости свадьбы во Львове выгнали сотрудников военкомата, ворвавшихся в ресторан

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во Львове гости свадьбы выгнали сотрудников территориального центра комплектования, которые пытались провести рейд в ресторане, где проходило торжество.

    Видео с рассказом о том, как гости свадьбы во Львове вытолкали сотрудников территориального центра комплектования из ресторана, активно распространяется в украинском сегменте интернета, пишет ТАСС. По словам мужчины на видео, люди в масках ворвались на празднование и вели себя грубо, даже по отношению к женщинам. «Что это ТЦК, мы могли догадываться, потому что они были в балаклавах.… Их люди просто выгнали. Это просто беззаконие», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Черкассах посетителей концерта стендап-комика Антона Тимошенко проверяли сотрудники ТЦК, осуществляя контроль документов прямо в фойе. В Одессе зафиксировали первый случай поджога квартиры сотрудника военкомата, в котором обвинили группу 17-летних подростков. В Закарпатье верующие отбили у военкомов священников, которых хотели забрать в ВСУ.

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    14 октября 2024, 05:54 • Новости дня
    Во Франции завершилась 31-летняя охота за сокровищем

    Охота за «Золотой совой» завершилась во Франции спустя 31 год поиска бронзовой статуэтки

    Tекст: Антон Антонов

    Игра с охотой за сокровищем, продлившаяся более 31 года, завершилась во Франции, сообщил Мишель Беккер – один из авторов книги «По следам Золотой совы», в которой содержались загадки для участников игры.

    Как сообщает ТАСС, игра под названием «Золотая сова» длилась с момента выхода книги в 1993 году. За это время участники должны были разгадать 11 головоломок из книги, чтобы найти бронзовую статуэтку совы, спрятанную на территории европейской части страны.

    Беккер объявил, что статуэтка была обнаружена в ночь со 2 на 3 октября 2024 года. Победителю, нашедшему ее и предъявившему доказательства решения головоломок, полагалась награда в виде настоящей золотой совы, оцененной в 1 млн франков (около 150 тыс. евро) на момент старта игры.

    Беккер рассказал, что получил сообщение с паролем, спрятанным вместе с совой. Личность победителя сохранили в тайне. Беккер также сообщил, что к 32-й годовщине (24–25 апреля) со дня написания книги может быть запущена новая игра. «Золотая сова взлетит оттуда же, где была похоронена первая сова», – сказал он.


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    13 октября 2024, 23:29 • Новости дня
    Украинский военкомат устроил облаву на поклонников песни «Это ВСУ» в Броварах

    Tекст: Антон Антонов

    Сотрудники территориального центра комплектования (военкомата) провели облаву на мужчин после концерта группы «100Лица» в Броварах в Киевской области Украины, сообщают украинские СМИ.

    Украинские СМИ сообщают, что в ходе «очередного рейда» сотрудники ТЦК «проверяли документы мужчин после концерта», передает РИА «Новости».

    Некоторые СМИ сообщают, что одного из посетителей концерта у ТЦК «отбили» женщины. Также сообщается, что очевидцы проводили аплодисментами мужчину, который сбежал от сотрудников военкомата.

    Украинская группа «100Лица» после начала российской специальной военной операции на Украине собирает деньги для вооруженных сил Украины, а также записала песню «Це ЗСУ» («Это ВСУ»), в которой прославляет украинских военных и оскорбляет российских.

    На днях в центре Киева военкомы устроили облаву на посетителей концерта группы «Океан Эльзы». После этого купившие билеты на концерт группы «Океан Эльзы» зрители начали их массовую перепродажу. Лидер группы Святослав Вакарчук выразил благодарность зрителям за 30 лет поддержки, не упомянув о задержаниях после выступления.

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    13 октября 2024, 15:31 • Новости дня
    Подоляк: Зеленский представит «план победы» на Украине в ближайшие дни

    Советник Зеленского Подоляк заявил о скорой презентации «плана победы» Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что «план победы», в котором будут представлены политические, дипломатические, экономические и военные меры завершения конфликта, вскоре будет презентован гражданам Украины.

    Подоляк подчеркнул, что презентация крайне важна, так как она позволит понять на каком этапе находится конфликт и что следует дальше предпринимать. Он выразил уверенность в эффективности президента Украины Владимира Зеленского во время этой презентации, сообщает РИА «Новости».

    «Основные акценты плана уже понятны, но Зеленский добавит детали, которые будут четко объяснять, что это за программа принуждения и почему она важна», – отметил Подоляк.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Bloomberg сообщало, что поставки западного оружия Украине в 2025 году могут быть сорваны из-за финансовых трудностей союзников, которые либо испытывают нехватку средств, либо не хотят увеличивать финансовую помощь.

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц на встрече с Зеленским подтвердил передачу Украине ранее обещанного пакета военной помощи на сумму 600 млн евро, однако позже он не дал ответа на требования Зеленского о ракетах Taurus и приеме в НАТО.

    Зеленский планирует представить президенту США Джо Байдену «план победы», включающий интеграцию Украины в НАТО и ЕС, а также обязательства по поставкам современного оружия, и размер нового пакета помощи Украине от США может составить 375 млн долларов, нарушив многомесячную тенденцию к предоставлению Киеву меньших пакетов.

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    13 октября 2024, 22:37 • Новости дня
    Столтенберг счел правильной стратегию НАТО по отношению к России после холодной войны

    Столтенберг назвал правильной стратегией налаживание НАТО отношений с Россией после холодной войны

    Tекст: Антон Антонов

    Стремление НАТО к улучшению отношений с Россией после холодной войны было правильным подходом, заявил бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг.

    «Я до сих пор считаю, что это была правильная стратегия», – приводит слова Столтенберга РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel.

    По его словам, даже после воссоединения Крыма с Россией и начала боевых действий в Донбассе альянс продолжал встречи в Совете Россия – НАТО. Столтенберг также подчеркнул значимость предотвращения «недопониманий» между Западом и Москвой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Столтенберг покинул пост генерального секретаря НАТО, и его сменил бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Столтенберг заявил, что мира на Украине не будет, пока Киев не станет членом НАТО. Он также подчеркнул, что конфликт на Украине можно было предотвратить, если бы Запад предоставил Киеву вооружение после 2014 года.

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