Возможны действительно тектонические изменения в большой политике так называемого Запада, который начнет распадаться на традиционную Европу и ту глобалистскую помойку, в которую ее превращали последние лет тридцать.3 комментария
СМИ: В Стамбуле мужчина ожил на своих похоронах
NTV: В Стамбуле мужчина ожил на своих похоронах, но позже скончался
В районе Фатих в Стамбуле 80-летний Халит Байшу ожил на своих похоронах, однако, несмотря на усилия врачей, его жизнь не удалось спасти, сообщили СМИ.
Как пишет NTV, в районе Фатих в Стамбуле произошло необычное событие во время похорон 80-летнего Халита Байшу. Отмечается, что покойный внезапно ожил, из гроба начали доноситься крики. Это вызвало шок у присутствующих, передает РИА «Новости».
Медики, прибывшие на место, обнаружили, что у Байшу бьется сердце. Пожилому мужчине сделали массаж сердца, после чего его срочно доставили в больницу для дальнейшей помощи. Однако, несмотря на все усилия врачей, спасти жизнь Байшу не удалось, и он вскоре скончался в медицинском учреждении.
Ранее сообщалось, что в Индийском штате Уттар-Прадеш обратилась в полицию девушка спустя шесть дней после церемонии ее собственных похорон.