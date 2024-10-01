Экс-редактора Doxa внесли в перечень террористов и экстремистов

Актер Макогон: Спецоперация подарила Донбассу надежду на лучшее будущее

Tекст: Олег Исайченко

«Могу с уверенностью сказать, что СВО подарила жителям Донбасса надежду на то, что постмайданный ужас в скором времени закончится. На протяжении восьми лет люди жили в беспросветном кошмаре. Возвращение в состав России все изменило. Мы почувствовали, что в наших краях наступила «эпоха нормальности», – сказал актер Александр Макогон, уроженец Донецка, на праздничном концерте «Россия, Донбасс, Новороссия: вместе навсегда!» на Красной площади.

«Мы всегда ощущали себя русскими. Конечно, постсоветские десятилетия приучили нас жить под украинским флагом, но в глубине души каждый понимал, что это не наша Родина. Когда же в Киеве произошел переворот, мы нашли в себе силы сказать решительное «нет» чуждой идеологии. Наши пути разошлись, и мы благодарны, что Москва нас поддержала», – вспоминает он.

«Несмотря на то что я много лет живу в Москве, о Донбассе всегда вспоминаю с невероятной гордостью и благодарностью к своим согражданам, сумевшим совершить подвиг во имя воссоединения наших земель. Кстати, в Донецке до сих пор живет моя мама, поэтому развитие и восстановление новых регионов для меня особенно важно», – рассуждает собеседник.

«Конечно, не все в социальной и бытовой сферах получается исправить быстро. Но мы видим, с какой заботой к территориям относятся в России. Уверен, Донбасс еще сумеет поразить всех своей красотой и благоустройством после победы страны в спецоперации. Пока же мы прикладываем максимум усилий, чтобы ее приблизить», – замечает актер.

«Наша семья регулярно помогает ребятам, находящимся на передовой. Так же поступают и многие мои друзья. На наших глазах творится история. Россия становится сильнее, крепче. Мы сплотились вокруг триколора, а значит, все непременно наладится!» – заключил Макогон.

Напомним, 30 сентября в России празднуется День воссоединения с Донбассом и Новороссией. Владимир Путин в своем видеообращении выразил благодарность россиянам за активное участие в восстановлении освобожденных территорий Донбасса и Новороссии, отметив их патриотизм.

Позже глава государства по видеосвязи принял участие в открытии восстановленных объектов в Донбассе и Новороссии. «Знаю, что работа проведена действительно большая, и, повторю, она обязательно будет продолжена, а результаты уже сейчас впечатляют», – отметил Путин. По его словам, создание равных возможностей для учебы, развития и личностного роста жителей России во всех ее регионах стало общей целью.

В честь праздника по всей стране проходят сотни памятных мероприятий. На Красной площади в понедельник вечером начался праздничный концерт «Россия, Донбасс, Новороссия: вместе навсегда!»