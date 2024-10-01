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    Игорь Караулов Игорь Караулов Пантюркисты идут по дороге разочарований

    У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.

    7 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Одиннадцать классов в школе – это тоже влияние Запада

    В этот период развития – лет до 16 – каждый год отсчитывается совершенно по-разному и имеет совершенно другую ценность. В плане физического, эмоционального, душевного развития – во всем. Каждый год приносит столько всего, что приравнивается по значению годам к десяти во взрослом возрасте.

    33 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия наблюдает эволюцию армянского достоинства

    Проблемы с возможностью определять собственную судьбу испытывают такие крупные и успешные страны, как Германия или Япония. Что уж говорить о маленькой Армении, как бы грустно для нас в России это ни было.

    19 комментариев
    1 октября 2024, 18:59 • Новости дня

    Экс-редактора Doxa внесли в перечень террористов и экстремистов

    Экс-редактора Doxa Арамяна внесли в перечень террористов и экстремистов

    Tекст: Валерия Городецкая

    В реестр террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг, внесен бывший редактор онлайн-издания Doxa (признано в России иноагентом и нежелательной организацией) Армен Арамян.

    По информации с сайта ведомства, Арамян Армен Варданович, 08.07.1997, г. Москва добавлен в список террористов и экстремистов, передает ТАСС.

    Напомним, бывшего редактора издания DOXA Армена Арамяна заочно обвинили в пропаганде терроризма и объявили в международный розыск, в связи с чем его заочно отправили под стражу.

    30 сентября 2024, 19:56 • Новости дня
    На журналистов телеканала «360» совершено нападение в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Неизвестные напали на журналистов телеканала «360», инцидент произошел в понедельник на территории Битцевского леса в Москве.

    Журналиста Александра Молочко избили, когда тот выполнял редакционное задание, сообщается в Telegram-канале телеканала.

    По данным «360», после обращения директора департамента защиты прав журналистов Ассоциации журналистов БРИКС Ивана Мельникова СК возбудил по факту нападения уголовное дело по статье «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов в уголовном праве России».

    В апреле СК возбудил уголовное дело по факту воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов в связи с нападением на съемочную группу федерального телеканала в Московской области.

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    1 октября 2024, 13:53 • Новости дня
    Стало известно о планах Шольца обсудить с Путиным ситуацию перед G20

    Die Zeit: Шольц планировал провести разговор с Путиным перед ноябрьским саммитом G20 в Бразилии

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер Германии Олаф Шольц намеревался связаться с президентом России Владимиром Путиным в преддверии саммита G20 в Бразилии, чтобы обсудить ключевые вопросы международной повестки, пишет газета Die Zeit.

    По данным источников, в ближайшие недели Шольц собирался провести телефонный разговор с Путиным, чтобы обсудить актуальные международные темы и возможные пути их решения, передает ТАСС.

    Издание подчеркивает, что канцлером еще не был официально запрошен разговор, однако в его окружении активно обсуждалась возможность его организации.

    Отмечается, что в случае успешного проведения переговоров Шольц станет первым за полтора года лидером западных стран, который свяжется с Путиным напрямую.

    Напомним, с начала сентября канцлер Германии снова активизировался на дипломатическом поле и заговорил о мире на Украине и диалоге с Россией.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, почему у Шольца сдают нервы.

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    1 октября 2024, 13:00 • Видео
    В Японии сменилась власть

    1 октября новым премьер-министром Японии стал Сигэру Исиба – внутрипартийный бунтарь и военный гик, который хочет добиться равноправных отношений с США. При его предшественнике Фумио Кисиде Япония перестала быть третьей экономикой мира. Как изменит страну Исиба?

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    1 октября 2024, 13:14 • Новости дня
    Журналист Невзоров в Нью-Йорке выступил с критикой российской власти

    Tекст: Александра Юдина

    Журналист Александр Невзоров (признан иноагентом в России) на концерте в Нью-Йорке оскорбил российскую власть, держа желто-синий микрофон и выкрикивая проукраинские лозунги.

    Так, Невзоров ходе мероприятия, держа в руках желто-синий микрофон, громко скандировал «Слава Украине!», выражая поддержку этой стране, передает «Вечерняя Москва» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Перед началом концерта зрителей предупредили о запрете на съемку, так как это может быть опасно для жизни. Однако на самом мероприятии присутствовала только одна охранница, которая вежливо просила убрать смартфоны.

    В прошлом году Невзоров был заочно приговорен к восьми годам лишения свободы за фейки об армии России.

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    1 октября 2024, 13:38 • Новости дня
    Бербок подтвердила приглашение России на переговоры по Украине

    Глава МИД Германии Бербок подтвердила, что Россия все еще может участвовать в переговорах по Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Германии Анналена Бербок подтвердила журналу Stern, что приглашение России к переговорам по украинскому конфликту остается актуальным.

    По ее словам, приглашение России участвовать в переговорах по урегулированию конфликта в Украине остается в силе, передает ТАСС.

    «Приглашение в силе», – подчеркнула Бербок.

    Также глава МИД Германии добавила, что «весь мир вздохнул бы с облегчением», если бы Россия выразила готовность принять участие в переговорах.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что урегулирование на украинской территории невозможно без учетов российских интересов.

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    1 октября 2024, 00:04 • Новости дня
    Москва подтвердила партнерство с Пакистаном

    Посол Альберт Хорев назвал Россию надежным торговым и инвестиционным партнером Пакистана

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия подтвердила свою надежность как торгового и инвестиционного партнера Пакистана, заявив о возможности взаимовыгодного сотрудничества, сообщил посол РФ в Исламабаде Альберт Хорев.

    Россия является надежным партнером для Пакистана в области торговли и инвестиций, сообщает ТАСС. Посол РФ в Исламабаде Альберт Хорев подчеркнул важность взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами. На брифинге по ситуации вокруг Украины он отметил, что Россия предоставляет Пакистану возможности для равноправного сотрудничества.

    По словам Альберта Хорева, скорейшее завершение конфликта на Украине путем переговоров будет выгодно не только для России и Украины, но и для стран глобального Юга, включая Пакистан. Дипломат заявил: «Россия – надежный торговый и инвестиционный партнер, предоставляющий возможности для равноправного, взаимовыгодного сотрудничества с Пакистаном».

    Посол также указал на то, что отмена незаконных западных санкций на перевозки российской продукции значительно укрепила бы энергетическую и продовольственную безопасность Пакистана. Это позволило бы усилить экономические связи между Россией и Пакистаном и создать новые перспективы для развития.

    Ранее российский посол в Пакистане рассказал об атаке на дипломатический кортеж. Машина Хорева находилась рядом с эпицентром взрыва в округе Сват.

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    30 сентября 2024, 21:36 • Новости дня
    Актер Стеклов: Донбасс и Новороссия все эти годы демонстрируют небывалую выдержку

    Актер Стеклов: Донбасс и Новороссия сумели выстоять несмотря ни на что, и в этом их подвиг

    Актер Стеклов: Донбасс и Новороссия все эти годы демонстрируют небывалую выдержку
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Жители Донбасса и Новороссии совершили невероятный подвиг. Не сломившись под натиском противника, они сделали свой выбор в пользу России, чем духовно обогатили всю страну, сказал газете ВЗГЛЯД актер Владимир Стеклов. Напомним, 30 сентября в России празднуется День воссоединения с Донбассом и Новороссией.

    «Воссоединение Донбасса и Новороссии с Россией стало восстановлением исторической справедливости. Это важная и по-настоящему масштабная веха, необходимость приближения которой ощущали многие граждане», – сказал Владимир Стеклов, народный артист России, на праздничном концерте «Россия, Донбасс, Новороссия: вместе навсегда!» на Красной площади.

    «При этом жители новых регионов являются настоящими героями. Они выстояли перед невзгодами судьбы. Даже в тяжелые постмайданные годы люди, родившиеся здесь, держались изо всех сил под натиском противника. Они сумели выстоять несмотря ни на что, и в этом их безусловный подвиг», – отмечает он.

    «Еще в первые годы после 2014-го я для себя решил – Россия начинается с Донбасса. Все это время люди демонстрировали небывалую выдержку. Поэтому с вхождением регионов в состав нашей страны мы все обогатились и в духовном плане. Их героизм закалил нас самих», – акцентирует собеседник.

    «И мы не должны забывать об этом. Всем россиянам важно сплотиться и работать на благо того, чтобы наша Родина стала лидирующей по многим направлениям. Не только в области экономики, но и в культурной, духовной сфере. Нам необходимо работать, засучив рукава, бросить усилия на восстановление и развитие в том числе новых территорий», – заключил Стеклов.

    Напомним, 30 сентября в России празднуется День воссоединения с Донбассом и Новороссией. Владимир Путин в своем видеообращении выразил благодарность россиянам за активное участие в восстановлении освобожденных территорий Донбасса и Новороссии, отметив их патриотизм.

    Позже глава государства по видеосвязи принял участие в открытии восстановленных объектов в Донбассе и Новороссии. «Знаю, что работа проведена действительно большая, и, повторю, она обязательно будет продолжена, а результаты уже сейчас впечатляют», – отметил Путин. По его словам, создание равных возможностей для учебы, развития и личностного роста жителей России во всех ее регионах стало общей целью.

    В честь праздника по всей стране проходят сотни памятных мероприятий. На Красной площади в понедельник вечером прошел праздничный концерт «Россия, Донбасс, Новороссия: вместе навсегда!».

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    1 октября 2024, 07:59 • Новости дня
    Пострадавшая в Горловке девочка пыталась спасти смертельно раненного подростка

    Получившая ранение при обстреле Горловки девочка пыталась спасти смертельно раненного подростка

    Tекст: Александра Юдина

    Получившая ранение при обстреле Горловки девочка пыталась оказать помощь раненому подростку, но не смогла его спасти, рассказала ее мать Татьяна.

    Мать пострадавшей рассказала, что ее дочь пыталась помочь мальчику, который получил смертельное ранение в ребро, передает РИА «Новости».

    «Громыхало, я сразу начала ей звонить, узнавать. Она мне говорит скорее приходить. Я побежала, взяла все, что у меня там было», – рассказала Татьяна.
    По ее словам, осколок попал дочери в руку. Мальчику, как она поняла, ранили ребро, что стало смертельным. Другой мальчик был ранен в ногу.

    «Когда прибежала, моя дочка его пыталась еще оживить», – вспоминает она.

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    1 октября 2024, 00:47 • Новости дня
    В Краснодаре потушили пожар площадью 500 кв. метров на складе

    Пожар на складе с пластиковыми изделиями в Краснодаре ликвидирован

    Tекст: Денис Тельманов

    Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар на складе на Круговой улице в Краснодаре, площадь возгорания составила 500 квадратных метров.

    Как передает ТАСС, сотрудники МЧС России успешно справились с ликвидацией пожара на складе в Краснодаре. Пожар произошел на Круговой улице, и его площадь составила 500 квадратных метров.

    На складе находились пластиковые и деревянные изделия, которые способствовали быстрому распространению огня.

    По информации, предоставленной МЧС, пожарные прибыли на место происшествия незамедлительно и начали борьбу с огнем.

    Слаженные действия спасателей позволили быстро потушить возгорание и предотвратить его дальнейшее распространение. В настоящее время проводится обследование территории, чтобы выяснить причины возгорания и оценить возможные ущербы.

    Ранее сообщалось, что при пожаре в жилом комплексе на Ильменском проезде в Москве один человек погиб.

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    1 октября 2024, 15:28 • Новости дня
    Госдума одобрила ужесточение правил получения РВП для иностранцев

    Tекст: Валерия Городецкая

    Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, увеличивающий минимальный срок брака с гражданином России для получения иностранцем разрешения на временное проживание (РВП) в упрощенном порядке до трех лет.

    Законопроект также устанавливает новые условия для получения вида на жительство иностранцами, имеющими детей с российским гражданством, передает ТАСС. Условием для получения вида на жительство в упрощенном порядке будет совместное проживание с ребенком в России не менее трех лет до подачи заявления.

    На прошлой неделе профильный комитет Госдумы поддержал поправки, увеличивающие срок брака с гражданином РФ до трех лет для получения разрешения на временное проживание (РВП) в упрощенном порядке, что направлено на борьбу с фиктивными браками с иностранцами.

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    30 сентября 2024, 19:23 • Новости дня
    Мишустин пригласил президента Ирана в Москву

    Мишустин пригласил президента Ирана Пезешкиана в Москву для подписания договора

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр России Михаил Мишустин пригласил иранского лидера Масуда Пезешкиана в Москву для подписания важного соглашения о стратегическом сотрудничестве между странами.

    «Ожидаем вас в Москве для участия в заседании БРИКС, а также для подписания соглашения о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве между нашими странами», – сказал российский премьер в ходе переговоров с Пезешкианом в Тегеране, передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ждет полноценного визита иранского лидера Масуда Пезешкиана в Россию для подписания нового большого договора между странами.

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    1 октября 2024, 16:12 • Новости дня
    В России решили нарастить долю отечественных самолетов в авиакомпаниях

    В России решили нарастить долю отечественных самолетов в авиакомпаниях до 25% к 2027 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Доля самолетов российского производства в авиапарке крупнейших перевозчиков России к 2027 году достигнет 25%, а на финансирование программы «Развитие авиационной промышленности» планируется выделить почти 305,8 млрд рублей.

    Согласно информации из паспорта госпрограммы «Развитие авиационной промышленности», в 2024 и 2025 годах эта доля составит 19%, к 2026 году вырастет до 20%, а к 2030 году планируется достижение не менее 50%, передает ТАСС.

    Кроме того, программа предусматривает увеличение доли российских вертолетов. В 2024 году их доля составит 88,3%, а к 2027 году этот показатель вырастет до 88,7%. Для реализации этих планов на финансирование программы с 2022 по 2027 год планируется направить почти 305,8 млрд рублей.

    Ранее правительство решило привлечь средства ФНБ для финансирования выпуска и закупки самолетов.

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    30 сентября 2024, 19:40 • Новости дня
    Актер Макогон: Спецоперация подарила Донбассу надежду на лучшее будущее
    Актер Макогон: Спецоперация подарила Донбассу надежду на лучшее будущее
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия делает все возможное для восстановления в Донбассе нормального быта людей. Население благодарно стране и верит, что после победы в спецоперации регион будет переживать свои лучшие времена, сказал газете ВЗГЛЯД актер Александр Макогон, уроженец Донецка. Напомним, 30 сентября в России празднуется День воссоединения с Донбассом и Новороссией.

    «Могу с уверенностью сказать, что СВО подарила жителям Донбасса надежду на то, что постмайданный ужас в скором времени закончится. На протяжении восьми лет люди жили в беспросветном кошмаре. Возвращение в состав России все изменило. Мы почувствовали, что в наших краях наступила «эпоха нормальности», – сказал актер Александр Макогон, уроженец Донецка, на праздничном концерте «Россия, Донбасс, Новороссия: вместе навсегда!» на Красной площади.

    «Мы всегда ощущали себя русскими. Конечно, постсоветские десятилетия приучили нас жить под украинским флагом, но в глубине души каждый понимал, что это не наша Родина. Когда же в Киеве произошел переворот, мы нашли в себе силы сказать решительное «нет» чуждой идеологии. Наши пути разошлись, и мы благодарны, что Москва нас поддержала», – вспоминает он.

    «Несмотря на то что я много лет живу в Москве, о Донбассе всегда вспоминаю с невероятной гордостью и благодарностью к своим согражданам, сумевшим совершить подвиг во имя воссоединения наших земель. Кстати, в Донецке до сих пор живет моя мама, поэтому развитие и восстановление новых регионов для меня особенно важно», – рассуждает собеседник.

    «Конечно, не все в социальной и бытовой сферах получается исправить быстро. Но мы видим, с какой заботой к территориям относятся в России. Уверен, Донбасс еще сумеет поразить всех своей красотой и благоустройством после победы страны в спецоперации. Пока же мы прикладываем максимум усилий, чтобы ее приблизить», – замечает актер.

    «Наша семья регулярно помогает ребятам, находящимся на передовой. Так же поступают и многие мои друзья. На наших глазах творится история. Россия становится сильнее, крепче. Мы сплотились вокруг триколора, а значит, все непременно наладится!» – заключил Макогон.

    Напомним, 30 сентября в России празднуется День воссоединения с Донбассом и Новороссией. Владимир Путин в своем видеообращении выразил благодарность россиянам за активное участие в восстановлении освобожденных территорий Донбасса и Новороссии, отметив их патриотизм.

    Позже глава государства по видеосвязи принял участие в открытии восстановленных объектов в Донбассе и Новороссии. «Знаю, что работа проведена действительно большая, и, повторю, она обязательно будет продолжена, а результаты уже сейчас впечатляют», – отметил Путин. По его словам, создание равных возможностей для учебы, развития и личностного роста жителей России во всех ее регионах стало общей целью.

    В честь праздника по всей стране проходят сотни памятных мероприятий. На Красной площади в понедельник вечером начался праздничный концерт «Россия, Донбасс, Новороссия: вместе навсегда!»

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    30 сентября 2024, 21:01 • Новости дня
    Член ОП: У российских граждан сформировано чувство общности с Донбассом и Новороссией

    Чен ОП Малькевич: Люди, поддерживающие воссоединение России с новыми регионами, готовы помогать бойцам на фронте

    Член ОП: У российских граждан сформировано чувство общности с Донбассом и Новороссией
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Люди, поддерживающие воссоединение Донбасса и Новороссии с Россией, отличаются неравнодушием и заинтересованностью в лучшей судьбе страны, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП Александр Малькевич. Ранее на основе данных ВЦИОМ стало известно, что 72% граждан одобряют воссоединение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией.

    «Наши противники пытаются интенсифицировать количество информационных атак против Москвы. Не исключаю, что часть населения до сих пор остается под влиянием западной пропаганды, но это число стремительно уменьшается», – сказал Александр Малькевич, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций.

    «Между тем граждане, приветствующие воссоединение нашей страны с историческими территориями, отличаются особым неравнодушием. Эти люди искренне заинтересованы в развитии и укреплении России, они с увлечением и пониманием читают новости о происходящих на полях СВО событиях. И не сомневаюсь в том, что они готовы помочь ребятам, находящимся на передовой», – отмечает он.

    «Как правило, их поддержка объясняется двумя факторами. Первый – граждане осознают, что Донбасс и Новороссия являются исконно русскими землями. У них уже сформировано чувство общности народа. Второй – простая забота о жителях данных территорий», – дополняет собеседник.

    «То есть в большинстве своем россияне имеют сильную эмоциональную и историческую вовлеченность с точки зрения оценки воссоединения новых регионов с нашей страной. Между тем мирная жизнь постепенно возвращается в Донбасс и Новороссию. Эти территории обладают колоссальными экономическими потенциалами, а наш президент уделяет их развитию приоритетное внимание», – заключил Малькевич.

    Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты исследования об уровне поддержки россиян вхождения в состав страны четырех новых регионов. Так, по данным опроса, более 72% граждан одобряют воссоединение с ДНР, ЛНР, а также с Херсонской и Запорожской областями.

    Также сохраняется высокая осведомленность о прошедших в регионах референдумах: около 92% жителей страны хорошо знают или слышали об этих мероприятиях. Положительное отношение к данным событиям люди объясняют целым рядом факторов.

    В частности, 43% опрошенных считают, что новые территории – это исконно российские земли или что там живут русские люди, составляющие с ними один народ. Еще 18% поддерживают присоединение из-за необходимости защиты жителей этих регионов и облегчения их жизни.

    Напомним, 30 сентября в России празднуется День воссоединения с Донбассом и Новороссией.

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    1 октября 2024, 16:44 • Новости дня
    Госдума поддержала конфискацию имущества у организаторов нелегальной миграции

    Госдума поддержала конфискацию денег и имущества у организаторов нелегальной миграции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Государственная дума в ходе пленарного заседания приняла в первом чтении законопроект о конфискации имущества, полученного в результате организации незаконной миграции.

    Инициатива была предложена в июле группой парламентариев, она предусматривает внесение изменений в статью 104.1 Уголовного кодекса России, касающуюся конфискации имущества, передает ТАСС.

    Согласно законопроекту, конфискация будет применяться в случаях, когда преступление совершено из корыстных побуждений.

    В сентябре ФСБ задержала участников ОПГ за фиктивные схемы оформления африканцев в России.

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    1 октября 2024, 18:04 • Новости дня
    СМИ: Израиль и Россия обсуждают возможный телефонный разговор Нетаньяху и Путина

    Ynet: Израиль и Россия обсуждают возможный телефонный разговор Нетаньяху и Путина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тель-Авив и Москва ведут переговоры о возможном телефонном разговоре между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить угрозу ракетной атаки со стороны Ирана, пишет портал Ynet без ссылок на источники.

    На данный момент ведутся переговоры, и если они увенчаются успехом, лидеры обсудят возможность использования Путиным своего влияния для предотвращения прямого нападения Ирана на Израиль, говорится в публикации Ynet, передает РИА «Новости».

    В канцелярии Нетаньяху не стали комментировать эту информацию.

    Ранее Кремль оценил риски большой войны на Ближнем Востоке.

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    У России хватает денег и на СВО, и на пенсии

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    Глобальный Юг создал коалицию против «друзей Украины»

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    Обучение не говорящих по-русски детей-мигрантов стало новым вызовом

    Родители в одной из школ Калининграда пожаловались на слишком большое число детей-мигрантов, не знающих русский язык, в классах. По их мнению, от этого страдает качество образования. Следственный комитет уже начал проверку по данному факту. Вместе с тем в экспертном сообществе говорят, что проблема не нова, а необходимость ее решения назрела давно. Как должна быть организована система преподавания в таких классах? Подробности

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    «Война на Ближнем Востоке очень плохо отразится на Украине». Такими словами эксперты комментируют политические последствия начавшегося наземного вторжения Израиля в Ливан. Как связаны события в двух далеких друг от друга регионах планеты и в чем заключается политический расчет Тель-Авива в многолетнем противостоянии со своими соседями? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

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    • В Японии сменилась власть

      1 октября новым премьер-министром Японии стал Сигэру Исиба – внутрипартийный бунтарь и военный гик, который хочет добиться равноправных отношений с США. При его предшественнике Фумио Кисиде Япония перестала быть третьей экономикой мира. Как изменит страну Исиба?

    • Австрия проголосовала за Россию и против Украины

      На выборах в Австрии победу одержала Австрийская партия свободы Герберта Кикля, который является категорическим противником антироссийских санкций и поддержки Украины со стороны ЕС. При этом его называют «фашистом», а в европрессе пишут о «реванше фашизма в Австрии».

    • Китай и Бразилия объединились против Зеленского

      Представители Китая и Бразилии заявили о создании платформы «Друзья мира», к которой они пригласили присоединиться другие страны. Цель объединения – завершить конфликт на Украине. Что это значит? И почему Владимир Зеленский резко против?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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