Кремль осудил удары Израиля по Дамаску

Эксперт назвал отличия действий ЦАХАЛ в Газе и Ливане

Политолог Ципис: Тактика ведения боев ЦАХАЛ в Ливане будет отличаться от того, что было в Газе

Tекст: Анастасия Куликова

«Израильская операция, по мои данным, началась несколько дней назад. Так, несколько групп спецназа проникли на территорию Ливана и захватили некоторые стратегические объекты «Хезболлы». Их цель – взять под контроль дороги, мосты, тем самым обеспечив проход военной техники», – рассказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

По его мнению, полноценный ввод войск и бронетехники ЦАХАЛ начнется в ближайшее время. «В 1980-е годы израильская армия подошла к Бейруту. Сейчас же этот город не является стратегически важной целью для еврейского государства. Задача Израиля – взять под контроль южную часть Ливана и оттеснить «Хезболлу» за реку Литани», – уточнил собеседник.

При этом израильские военные вряд ли встретят серьезные препятствия при продвижении. «После подрыва пейджеров и других средств связи ливанская группировка фактически дезорганизована. Также ЦАХАЛ провел артиллерийскую подготовку в зоне операции. Кроме того, важно понимать, что армия Ливана, по сути, действует в тандеме с Израилем. Поэтому, на мой взгляд, горячая фаза займет не больше 30 дней и будет представлять блицкриг», – полагает Ципис.

Важно учитывать и топографические особенности, добавил он. «Южный Ливан – это в основном скалистая и лесистая местность, что не похоже на ближневосточный ландшафт. Например, в секторе Газа в основном песчаный грунт и фактически пустыня», – указал спикер. По его мнению, в Ливане ЦАХАЛ будет активнее применять для передвижения тяжелую технику – бронетранспортеры и танки.

Впрочем, тактика ведения боев израильской армии в Ливане будет отличаться еще по одной причине. «Дело в том, что сектор Газа очень плотно заселен, чего нельзя говорить о южных регионах Ливана. Там практически нет городской местности, в отличие от сектора Газа. Это главное отличие», – пояснил политолог.

Эксперт исключает сценарий, при котором ЦАХАЛ может попасть в ловушку или засаду, как это было в ходе Второй ливанской войны в 2006 году. «Во-первых, «Хезболла» почти не способна вести боевые действия. Во-вторых, израильские военные учли прошлый опыт», – отметил он. Кроме того, за ливанское формирование вряд ли заступится Тегеран.

«Иран не станет ничего предпринимать до выборов в США. Руководство Исламской Республики хотело бы, чтобы к власти пришли демократы. Тогда, по их мнению, Вашингтон отвернется от Израиля, и у Ирана появится шанс. В противном случае, если Тель-Авив не встретит никакого препятствия, то может быть нанесен ракетный удар по иранской ядерной инфраструктуре», – допускает Ципис.

Вместе с тем он не исключает участия американских военных ливанской операции. Собеседник напомнил, что Пентагон поддержал операцию ЦАХАЛ. Иной позиции по отношению к происходящему придерживается Анкара. Политолог считает возможным сценарий, при котором Турция может быть втянута в войну, однако, как добавил эксперт, это маловероятно. «Государство находится в непосредственной близости к региону и обладает мощной армией. Но у Эрдогана связаны руки членством в НАТО. Я предполагаю, что Анкара не будет «бить посуду», но возможно всякое», – детализировал Ципис.

Что касается ООН, от которой Эрдоган требует решительных действий, то организация почти бессильна, считает он. «У организации есть миротворческие подразделения, но они не остановят ЦАХАЛ. Единственное, что может сделать мировое сообщество, – дипломатическое принуждение Израиля к прекращению огня. Но в этом активное участие примет и НАТО. Можно предположить, что попытаются разыграть югославский сценарий», – считает политолог.

Пока же генштаб Израиля будет принимать решения исходя из своих интересов. «Если израильским военным удастся достичь цели и зачистить Южный Ливан, то встанет вопрос о том, оставит ли Израиль свой контингент там. Здесь возможны три сценария: либо армия Южного Ливана, которая была расформирована, будет реабилитирована, либо еврейское государство выведет войска и на территории будут только войска Ливана, либо ЦАХАЛ оставит свои подразделения», – перечислил он.

На этом фоне любопытна операция в секторе Газа. Спикер напомнил, что на протяжении последних шести месяцев израильская армия там «буксует». «Операция вышла из-под контроля. Израильское командование находится в тупике: ХАМАС не ликвидирован, беженцы не могут вернуться домой, судьба заложников не решена. Сейчас Израиль перебрасывает свои подразделения из сектора Газы на север страны. Я думаю, действия на этом направлении постепенно сойдут на нет», – заключил Ципис.

Ранее армия обороны Израиля объявила о начале наземной операции в приграничном районе на юге Ливана. Целью «локализованных и целенаправленных рейдов» в сообщении ЦАХАЛ названо уничтожение инфраструктуры «Хезболлы». «В соответствии с решением правительства, несколько часов назад ЦАХАЛ начал целенаправленную наземную операцию на юге Ливана против целей и инфраструктуры террористической организации «Хезболла» в ряде деревень, находящихся вблизи границы, откуда существует непосредственная угроза израильским поселениям на севере», – говорится в заявлении армейской пресс-службы.

ВВС и артиллерия Израиля оказывают поддержку сухопутным войскам ЦАХАЛ в ходе операции, нанося удары по военным объектам. Утверждается, что операция, получившая название «Северные стрелы», проходит в соответствии с планом, разработанным за последние месяцы генштабом и Северным командованием. Ее сроки будут зависеть от оценки ситуации в том числе в секторе Газа.

Армия Израиля также объявила часть территории вдоль границы с Ливаном закрытой военной зоной. Параллельно СМИ сообщили, что израильские силы ведут массированный артиллерийский огонь по приграничным районам Ливана. По информации телеканала NBC News, ЦАХАЛ развернул около пяти бригад, но, «как ожидается, не все из них перейдут границу».

Незадолго до объявления операции главы Минобороны США и Израиля Ллойд Остин и Йоав Галант провели телефонный разговор. В опубликованном на сайте Пентагона пресс-релизе говорится, что Остин поддержал уничтожение объектов ливанской группировки. «Стороны согласились с необходимостью демонтажа военной инфраструктуры вдоль границы, чтобы «Хезболла» не могла проводить атаки в стиле 7 октября на северные общины Израиля», – отмечается в сообщении.

Кроме того, согласно заявлению, Остин ясно дал понять, что Вашингтон готов защищать военнослужащих, партнеров и союзников США перед лицом «угроз со стороны Ирана» и поддерживаемых им движений. На этом фоне пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что Соединенные Штаты направят дополнительные войска на Ближний Восток. По ее словам, такие меры необходимы, чтобы усилить безопасность дислоцированных в регионе американских войск, а также обеспечить защиту Израиля при необходимости. Так, в регион будут направлены несколько эскадрилий истребителей и штурмовиков. В частности, речь идет о самолетах F-15E, F-16, A-10 и F-22, а также дополнительном персонале для их обслуживания, передает Associated Press.

Напомним, 23 сентября ВВС Израиля начали массированную атаку на поселения на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о наступательной операции «Стрелы севера». В результате одного из ударов 27 сентября в Бейруте был убит лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла.