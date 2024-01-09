В Южной Корее запретили есть собачье мясо

Yonhap: Власти Южной Кореи приняли запрещающий употребление собак в пищу закон

Tекст: Александра Юдина

В частности, за запрет разведения собак на убой, разделку, распространение и продажу их мяса проголосовали 208 депутатов, двое воздержались, передает РИА «Новости».

При этом правящая партия «Гражданская сила» и главная оппозиционная Объединенная демократическая партия совместно поддержали закон. Как отметил представитель южнокорейского отделения Международного общества защиты прав животных Ли Сан Ген, такой запрет знаменует собой значительный поворотный момент в отношении Южной Кореи к защите животных.

Теперь тем, кто выращивает собак на мясо, может грозить до двух лет лишения свободы или штраф до 20 млн вон. Кроме того, тем, кто занимается разделкой собак грозит три года тюрьмы или штраф до 30 млн вон (22,8 тыс. долларов).

Отмечается, что приведение наказаний в исполнение начнется только в 2027 году, после трехлетнего льготного периода. В данный момент фермы по производству мяса собак, дистрибьюторы и рестораны должны будут зарегистрировать бизнес в региональных органах власти.

Согласно правительственной статистике, в Южной Корее сейчас насчитывается около 1150 собачьих ферм, 34 предприятия по разделке мяса, 219 дистрибьюторов и около 1,6 тыс. ресторанов, которые продают блюда, приготовленные из собачьего мяса.

Законопроект подготовили по решению правительства и партии «Гражданская сила» на фоне сокращения потребления мяса собак в последнее десятилетие и негативного имиджа таких блюд у международного сообщества.

Южная Корея остается одной из нескольких стран мира, где сохранилась культура использования в пищу мяса собак.

