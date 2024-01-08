Потребность в Индии как в посреднике рано или поздно отпадет, и российско-индийский торговый оборот рухнет так же быстро, как и вырос. Чем более прочно российские компании к тому моменту успеют закрепиться на индийском рынке, тем менее болезненным окажется это падение.8 комментариев
Умер экс-футболист ЦСКА Богдан Шершун
Обладатель Кубка УЕФА 2005 года в составе ЦСКА, экс-футболист сборной Украины Богдан Шершун скончался на 43-м году жизни.
О смерти Шершуна сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ), причины смерти не уточняются, передает ТАСС.
Шершун выступал за ЦСКА в период с 2002 по 2005 год. Является двукратным чемпионом России, один раз выигрывал суперкубок страны, в сезоне-2004/05 Шершун в составе ЦСКА стал победителем Кубка УЕФА. За украинскую сборную футболист провел четыре матча. В течение карьеры Шершун также играл за украинские клубы «Днепр», киевский «Арсенал», «Кривбасс» и «Волынь».
В августе умер экс-вратарь ФК ЦСКА Вениамин Мандрыкин.