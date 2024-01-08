Tекст: Кристина Цыцура

Потери противника составили более 110 бойцов, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, три автомобиля, а также две гаубицы Д-20 и две артиллерийские установки «Гвоздика», передает Telegram-канал Минобороны России.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение ВСУ в населенных пунктах ДНР и ЛНР.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВС Украины. Противник потерял здесь более 250 бойцов, а также военную технику.

На Южно-Донецком направлении удалось отбить три атаки 127-й бригады теробороны ВСУ севернее населенного пункта Приютное Запорожской области. Потери противника составили до 130 военных ранеными и убитыми.