В этом году я впервые в своей жизни увидела мусульман, православных, буддистов, атеистов, агностиков вместе, молитвенно, самоотверженно, делающих одно дело. Икону Покрова Богородицы, арабскую вязь с именем Аллаха, портрет нашего бойца и знамя Победы – на одной стене.0 комментариев
В Германии предупредили об угрозе эскалации конфликта между Израилем и Ливаном
МИД Германии предупредил об угрозе эскалации конфликта между Израилем и Ливаном
Угроза эскалации конфликта между Израилем и Ливаном «очень реальна», заявил спикер МИД Германии Себастиан Фишер.
По его словам, в ведомстве пристально наблюдают за ситуацией на границе Израиля и Ливана, понимая «реальность» угрозы эскалации, передает РИА «Новости».
Также Фишер призвал граждан Германии покинуть территорию Ливана.
По данным МИД, в данный момент в Ливане находятся примерно 1 тыс. немцев.
Ранее сообщалось, что Израиль нанес удар по базе «Хезболла» на границе с Ливаном. Израиль использовал истребители ВВС при атаке на штаб палестинского движения ХАМАС в Бейруте.