В Германии предупредили об угрозе эскалации конфликта между Израилем и Ливаном

МИД Германии предупредил об угрозе эскалации конфликта между Израилем и Ливаном

Tекст: Александра Юдина

По его словам, в ведомстве пристально наблюдают за ситуацией на границе Израиля и Ливана, понимая «реальность» угрозы эскалации, передает РИА «Новости».

Также Фишер призвал граждан Германии покинуть территорию Ливана.

По данным МИД, в данный момент в Ливане находятся примерно 1 тыс. немцев.

Ранее сообщалось, что Израиль нанес удар по базе «Хезболла» на границе с Ливаном. Израиль использовал истребители ВВС при атаке на штаб палестинского движения ХАМАС в Бейруте.

