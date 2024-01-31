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    Василий Стоякин Василий Стоякин Запугивание, лесть и клоунада – главные составляющие украинской внешней политики

    Очертания фантастического мира, в котором живут украинские политические и военные деятели, представляют определенный интерес – хотя бы с точки зрения понимания того, чем они руководствуются, когда отказываются от самой возможности переговоров с Россией.

    7 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Звездная тусовка отстала от страны

    Тусовка старых отечественных звезд не понимает, что Россия уже совершенно другая. Прожитое – не вернется. И будут у публики другие кумиры и другие любимые артисты. А стране нужна совсем другая массовая культура, иная музыка и иные слова.

    28 комментариев
    Дмитрий Винник Дмитрий Винник «Критическое мышление» как последний козырь Госдепа

    Расчет был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления.

    19 комментариев
    31 января 2024, 01:29 • Новости дня

    Эксперты ООН назвали казнь в США при помощи азота пыткой

    Эксперты ООН назвали метод казни в США при помощи азота неэтичным экспериментом над человеком и призвали его к запрету

    Tекст: Денис Тельманов

    Казнь Кеннета Смита, проведенная в штате Алабама с применением азота, является пыткой и неэтичным экспериментом над человеком, заявили эксперты ООН в области прав и свобод в распространенном в Женеве заявлении.

    «Использование Кеннета Смита в Алабаме в качестве подопытного кролика для испытания нового метода казни равнозначно неэтичным экспериментам над людьми и является не чем иным, как санкционированной государством пыткой», – приводит РИА «Новости» заявление экспертов, среди которых спецдокладчик по внесудебным казням, казням без надлежащего судебного разбирательства или произвольным казням Моррис Тидболл-Бинц, а также спецдокладчик по вопросу о пытках и жестоком обращении Элис Джилл Эдвардс.

    По словам экспертов, ранее было доказано, что такой метод казни причиняет страдания животным.

    Они напомнили США об обязательствах по Международному пакту о гражданских и политических правах и по Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения и наказания.

    «Ужасная казнь Кеннета Юджина Смита является суровым напоминанием о варварской природе смертной казни и важным моментом для активизации призывов к ее отмене в Соединенных Штатах Америки и остальном мире», – говорится в заявлении ООН.

    Ранее сообщалось, что Смит во время казни азотом испытал перед смертью судороги в течение нескольких минут. При этом смерть осужденного констатировали только почти через полчаса после появления судорог.

    30 января 2024, 18:07 • Новости дня
    Глава ЦРУ назвал Россию виновной в утрате Америкой мирового превосходства

    Директор ЦРУ Бернс: США больше не обладают неоспоримым превосходством в мире из-за России и Китая

    Глава ЦРУ назвал Россию виновной в утрате Америкой мирового превосходства
    @ Al Drago/Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    США потеряли свое неоспоримое превосходство из-за растущего влияния России и подъема Китая, Украину ждет тяжелый год, написал глава ЦРУ Уильям Бернс в статье для Foreign Affairs.

    Бернс отметил, что президент России Владимир Путин восстанавливает оборонное производство в стране, таким образом, Москва уверена, что раздавит Украину и измотает ее западных сторонников, передает РИА «Новости».

    Глава ЦРУ также считает, что этот год, скорее всего, будет тяжелым на поле боя на Украине, испытанием на выносливость, из-за чего Западу необходимо нарастить свои военные поставки Киеву, в противном случае США «забьют гол в свои ворота исторического масштаба».

    По его мнению, поддержка Киева может дать США геополитическое преимущество, а также принесет дивиденды военно-промышленному комплексу страны.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что победа России на Украине станет благом для всего мира.

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    29 января 2024, 10:52 • Новости дня
    WP: Украина из-за США упустила лучшие возможности для быстрого успеха
    WP: Украина из-за США упустила лучшие возможности для быстрого успеха
    @ Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Шансы Киева на успех в конфликте с Россией «фактически исчезли», когда Запад упустил нужный момент и не поставил необходимую помощь ВСУ, пишут американские СМИ.

    Обозреватель The Washington Post Ишан Тарур пишет, что «чувство отчаяния в коридорах власти на Украине» сложно игнорировать, передает ТАСС.

    По словам международного корреспондента The Wall Street Journal Ярослава Трофимова, мнение которого приводится в публикации WP, США и их партнеры воздержались от поставок вооружений Украине в тот момент, «когда они могли бы дать наибольший эффект». Россия, уверен Трофимов, к тому моменту уже выстроила оборону, и «лучшие возможности для быстрой победы Украины исчезли».

    Как писали ранее британские СМИ, после провалившегося контрнаступления вооруженные силы Украины меняют тактику, переходя к «активной обороне» в 2024 году.

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    30 января 2024, 11:51 • Новости дня
    Нуланд: США не выводят войска из Сирии
    Нуланд: США не выводят войска из Сирии
    @ Spc. Jensen Guillory/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ) сохраняет активность во многих местах, а потому Соединенные Штаты не выводят войска из Сирии, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

    Нуланд в интервью телеканалу CNN Turk заявила, что США и Турция «на протяжении десятилетий» являются партнерами в борьбе с терроризмом, передает ТАСС.

    Ранее спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что после вывода американских военных из Ирака последует вывод военных США из Сирии в связи с логистическими издержками и невозможностью использовать иракскую территорию.

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    29 января 2024, 21:54 • Новости дня
    Президент Чехии призвал Европу готовиться к приходу Трампа

    Президент Чехии призвал Европу готовиться к приходу Трампа

    Президент Чехии призвал Европу готовиться к приходу Трампа
    @ Julia Nikhinson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Европейским странам необходимо готовиться к возможной победе Дональда Трампа на президентских выборах в США, заявил президент Чехии Петр Павел.

    Он сказал, что не исключено, что 45-й президент США вернется в Белый дом и в первые же дни решит украинский вопрос, сообщает Рамблер со ссылкой на издание Ceske Noviny.

    По его словам, если договоренности между лидерами России и США вступят в силу, то европейцы окажутся перед свершившимся фактом.

    Глава Чехии также отметил, что не может быть и речи о разрыве отношений с Вашингтоном на фоне подобных действий руководства США. Потребуется только признать, что «Трамп смотрит на многое по-другому».

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    30 января 2024, 09:05 • Новости дня
    В США испугались опасной непредсказуемости Зеленского

    Time: Зеленский готов проводить рискованные операции для эскалации конфликта

    В США испугались опасной непредсказуемости Зеленского
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Чтобы переломить ход конфликта, президент Украины Владимир Зеленский будет пытаться обострять ситуацию и проводить все более рискованные операции против России, пишут американские СМИ.

    Как считает эксперт международных отношений Колумбийского университета и обозреватель американского журнала Time Ян Бреммер, таким образом Зеленский будет пытаться сохранить свои политические позиции внутри страны. Эксперт полагает, что глава киевского режима будет проводить «более агрессивные атаки» по «целям внутри России», передает РИА «Новости» содержание публикации.

    Бреммер считает, что возрастет вероятность попыток «целенаправленных убийств российских чиновников», которые вовлечены в украинский конфликт. Кроме того, ВСУ станут чаще наносить удары беспилотниками по Крыму, российской военной и экономической инфраструктуре, пишет американский аналитик, не исключая при этом атак на нефтяные и зерновые объекты на Черном море, в результате которых вновь окажутся подорваны глобальные рынки.

    В результате риск вовлечения НАТО в конфликт возрастет, но ни альянс, ни Россия не хотят такого сценария, отмечает Бреммер. Вооруженные конфликты, по его словам, «начинают жить своей собственной жизнью, особенно когда один из ключевых игроков – в данном случае Зеленский – становится непредсказуемым».

    Накануне американские СМИ писали, что шансы Киева на успех в конфликте с Россией «фактически исчезли», когда Запад упустил нужный момент и не поставил необходимую помощь ВСУ.

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    30 января 2024, 01:45 • Новости дня
    Посольство России заявило о злорадстве в США из-за дисквалификации Валиевой

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон пытается надавить на международные спортивные организации, чтобы не пустить российских спортсменов на соревнования, в США злорадствуют по поводу дисквалификации россиянки Камилы Валиевой на соревнования, заявило российское посольство США.

    В журналистских и спортивных кругах США есть «атмосфера злорадства» по поводу решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой, указало диппредставительство, передает ТАСС.

    Все это укладывается в развязанную Западом гибридную войну против России, и американское руководство не чурается «откровенного давления» на спортивные структуры, чтобы не допустить появления спортсменов из России на соревнованиях, особенно под триколором.

    Напомним, в понедельник CAS дисквалифицировал на четыре года Валиеву за нарушение антидопинговых правил. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на несогласие Москвы не согласна с решением арбитража.

    Олимпийский комитет России указал, что решение CAS стало «объявлением войны» российскому спорту.

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    29 января 2024, 12:46 • Новости дня
    Востоковед оценил вероятность тайной операции США против Ирана

    Востоковед Багдасаров: США ответят Ирану на удар по Иордании

    Востоковед оценил вероятность тайной операции США против Ирана
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    США ответят на удар по Иордании, потому что там погибли американские военнослужащие. Однако любое неаккуратное действие Вашингтона может привести к еще большей эскалации на Ближнем Востоке, а также к проблемам для позиций Байдена в президентской гонке. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал востоковед Семен Багдасаров. Ранее американские СМИ сообщили, что Штаты могут провести тайную операцию против Ирана.

    «Надо учесть, что изначальный удар был нанесен не по объектам США в Сирии и Ираке, а по базе на территории Иордании. Это глубокий тыл группировки США на Ближнем Востоке. Так как в результате атаки погибли американские военнослужащие, Вашингтон будет вынужден ответить», – сказал Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии.

    «Американцы могут нанести удар по местам базирования КСИР в Сирии, Ираке и Ливане. В таком случае следует ожидать ответных атак иранских прокси по американским объектам на территории Курдистана. Таким образом, существует вероятность дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке», – отмечает собеседник.

    «Еще больше напряженность усилится, если США все же решатся нанести удар по территории Ирана. Данное действие может спровоцировать Тегеран на атаки по американским базам на территории всего Ближнего Востока, что обернется открытой войной между странами», – подчеркивает он.

    «Таким образом, Байден стоит перед сложным выбором. Трамп и его сторонники критикуют президента за то, что Вашингтон никак не реагирует на удары по американским объектам на Ближнем Востоке. Другие политические силы, напротив, выступают против эскалации в регионе. Поэтому, если окажется, что удар нанесли иранцы, Белому дому придется хорошо подумать над вариантами ответа», – резюмировал Багдасаров.

    Ранее стало известно, что США рассматривают различные варианты реагирования на атаку на их базу на Ближнем Востоке. По словам источника Bloomberg, один из них – тайная операция, в ходе которой Вашингтон нанесет удар по Ирану. При этом о своем участии в этой кампании Соединенные Штаты заявлять не будет, но «пошлют четкий сигнал» Тегерану.

    При втором варианте целью станут иранские чиновники. Bloomberg в этой связи напоминает о приказе бывшего президента Дональда Трампа провести операцию по убийству генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Касема Сулеймани в январе 2020 года.

    Независимо от того, что выберут США, решение Джо Байдена окажется одним из самых важных за время его президентств, пишет агентство. Как отмечает Bloomberg, американский президент будет стремиться наказать виновных в нападении на базу, но это может привести к прямой конфронтации между Вашингтоном и Тегераном. Подобная эскалация, в частности, может помешать усилиям США по достижению перемирия между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

    Кроме того, Байдену необходимо будет учесть возможные экономические последствия своих дальнейших шагов, в том числе на фоне продолжающегося конфликта США с йеменскими хуситами в Красном море. При этом в Вашингтоне уже звучат резкие заявления на фоне нападения на американскую базу. Так, сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм призвал администрацию президента США ударить по Ирану – «не только в качестве возмездия за убийство американских солдат, но и в целях сдерживания будущей агрессии».

    К призывам Грэма присоединился сенатор от Арканзаса Том Коттон. Он заявил, что США должны дать «сокрушительное военное возмездие» как самому Ирану, так и группировкам на Ближнем Востоке, которые он поддерживает. «Что-либо меньшее подтвердит, что Джо Байден – трус, недостойный быть главнокомандующим», – акцентировал Коттон. Эту позицию сенаторов раскритиковал журналист Такер Карлсон. «Чертовы душевнобольные», – написал он на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ).

    Напомним, по данным CNN, трое американцев были убиты у базы Tower 22 в Иордании на границе с Сирией. Американское Центральное командование заявило, что это была односторонняя атака «дрона-камикадзе» на патрульную базу недалеко от сирийской и иракской границ на северо-востоке Иордании. При этом иорданский министр коммуникаций Муханнад аль-Мубейдин утверждает, что нападению подверглась база США в сирийском районе Эт-Танф недалеко от границы с Иорданией.

    Байден возложил ответственность за атаку на поддерживаемые Ираном группировки в Сирии и Ираке. Тегеран отрицает причастность к произошедшему. Как сообщает The Washington Post, нападение на американскую базу стало ответом проиранского военизированного объединения «Исламское сопротивление в Ираке» на израильские действия в секторе Газа. «Если США продолжат поддержку Израиля, эскалация продолжится. Все интересы США в регионе являются законными целями и нас не волнуют ответные угрозы США», – приводит издание заявление представителя движения.

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    30 января 2024, 17:25 • Новости дня
    Лавров: Россия знает о планах США разместить ядерное оружие в Британии

    Лавров: Россия проверяет информацию о планах США разместить ядерное оружие в Британии

    Tекст: Вера Басилая

    Россия осведомлена о планах США разместить ядерное оружие в Великобритании и проверяет эту информацию, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Лавров отметил, что Москва изучает источник сведений о размещении ядерного оружия США в Британии. Кроме того, Россия рассматривает ядерное оружие стран натовской тройки – США, Великобритании и Франции – как единый арсенал, исходит из этого в планировании по надежному обеспечению безопасности Российской Федерации, передает ТАСС.

    Ранее СМИ со ссылкой на документы Минобороны США сообщили, что Пентагон собирается впервые за 15 лет разместить свое ядерное оружие на военной базе Лейкенхит в английском графстве Саффолк.

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    29 января 2024, 14:38 • Новости дня
    Захарова дала Байдену совет об «освобождении» техасцев

    Захарова посоветовала Байдену «собрать международную коалицию» по освобождению техасцев

    Tекст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией посоветовала президенту США Джо Байдену собрать «международную коалицию» по освобождению жителей штата Техас «во имя демократии».

    Захарова написала об этом в своем Telegram-канале, отметив, что сейчас для Байдена наступило лучшее время, чтобы «в лучших традициях своего предшественника [Барака] Обамы заявить: Texas must go (с англ. «Техас должен уйти» – прим. ВЗГЛЯД)».

    В сентябре 2012 года тогдашний президент США Барак Обама, выступая в ООН, заявил, что президент Сирии Башар Асад «должен уйти» («Assad must go»). Фраза «Асад должен уйти» превратилась в мем, поскольку многие из тех, кто выступали с такими заявлениями, уже лишились своих должностей, а президент Сирии по-прежнему занимает свой пост.

    Ранее Захарова высмеяла появившийся в западном сегменте соцсетей мем с «Лавровым и печеньками».

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    29 января 2024, 10:03 • Новости дня
    Нарышкин: США обеспокоены сбоями в кампании по «изоляции России» в спорте

    Нарышкин: США обеспокоены сбоями в запущенной ими кампании по «изоляции России» в спорте

    Tекст: Ольга Никитина

    В администрации США серьезно обеспокоены тем, что запущенная американской стороной кампания по «изоляции России в спорте высших достижений» дает сбои, сообщил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

    Международные спортивные федерации, как отметили в СВР, показывают нежелание учитывать позицию США в вопросе недопуска россиян к соревнованиям, передает ТАСС.

    Отмечается также, что «слишком большое» число стран Глобального Юга выразило желание принять участие в «Играх будущего», Спортивных играх стран БРИКС и Всемирных играх дружбы, которые организуются Россией.

    Ранее Владимир Путин подписал указ о проведении международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» в 2024 году в Казани.

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    30 января 2024, 08:31 • Новости дня
    В Госдепе США сообщили о наращивании продажи оружия Вашингтоном на 56%

    В Госдепе США сообщили о наращивании продажи оружия Вашингтоном на 56% в 2023 году

    Tекст: Александра Юдина

    Вашингтон нарастил на 56% продажу оружия, в том числе Украине, общий объем военных продаж за рубеж достиг 80,9 млрд долларов в прошлом году, следует из данных Госдепа.

    Так, в общей сложности объем военных продаж за рубеж составил до 80,9 млрд долларов, включая помощь Украине, передает РИА «Новости».

    Отмечается также, что несмотря на попытки США усилить ВСУ, украинские военные несут серьезные потери.

    Тем временем Франция и Германия поссорились из-за помощи Украине. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц относится к группе европейских лидеров, которые в последнее время призывают нарастить военные поставки вооруженным силам Украины. Он открыто требует, чтобы страны ЕС следовали примеру Берлина, который принял решение об удвоении военной помощи Украине в этом году до 8 млрд евро.

    Франция же занимает последнее место среди западных стран по поставкам оружия Украине. В начале года посол Франции Гаэль Весьер заявил о смене формата помощи Украине.

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    29 января 2024, 15:22 • Новости дня
    Инспекторы из США прибыли в Киев для проверки использования помощи

    Tекст: Кристина Цыцура

    Американские инспекторы прибыли в Киев, чтобы обсудить вопрос усиления надзора и подотчетности за использованием помощи, предоставленной Украине, сообщила посол США на Украине Бриджит Бринк.

    Прибыли три генеральных инспектора от министерства обороны, Госдепартамента и USAID, сообщила Бринк, передает РИА «Новости».

    Ранее сенатор Джей Ди Вэнс заявила, что в Вашингтоне не знают, куда пошли деньги, выделяемые для Украины. Коррупцию на Украине она назвала бесконтрольной.

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    29 января 2024, 14:27 • Новости дня
    В Техасе заявили о планах проложить колючую проволоку по всей границе штата

    Tекст: Кристина Цыцура

    Вице-губернатор Техаса Дэн Патрик заявил, что власти штата намерены разместить колючую проволоку на всей границе штата.

    Об этом Патрик заявил в ходе интервью каналу Fox News, передает РИА «Новости».

    По словам Патрика, федеральным властям будет необходимо много кусачек, чтобы прорезать всю колючую проволоку, которую Техас собирается установить.

    Он добавил, что границу штата несколько месяцев пересекали около 3 тыс. мигрантов в день. После возведения заграждений, этот показатель равен нулю.

    Ранее власти Техаса вывезли в другие штаты более 100 тыс. незаконных мигрантов.

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    29 января 2024, 13:14 • Новости дня
    Патрушев предупредил о непрекращающейся прокси-войне Запада против России

    Патрушев: Запад не прекратит прокси-войну против России даже после «горячей фазы» украинского конфликта

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Запад не остановит прокси-войну против России и после «горячей фазы» конфликта на Украине, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете на совещании по подготовке инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности.

    Он напомнил, что 27 января отмечалось 80-летие со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

    Патрушев подчеркнул, что мы отдаем дань памяти тысячам ленинградцев, вставшим в годы Великой Отечественной войны на защиту родного города, передает ТАСС.

    «Неоднократно враг приходил с огнем и мечом на нашу землю», – указал секретарь СБ.

    На сегодняшний день США, НАТО и их сателлиты руками киевского нацистского режима и различного рода наемников ведут прокси-войну против России. По словам Патрушева, англосаксы не прекратят прокси-войну даже с окончанием «горячей фазы» на Украине.

    Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что риск новых провокаций против России из-за неудач Запада на Украине довольно высок.


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    30 января 2024, 10:05 • Новости дня
    Шеф Пентагона и генсек НАТО обсудили наращивание производства боеприпасов

    Шеф Пентагона Остин и генсек НАТО Столтенберг обсудили наращивание оборонного производства для помощи Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава Пентагона Ллойд Остин и генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе встречи в американском военном ведомстве 29 января обсуждали наращивание оборонного производства, чтобы восполнить собственные запасы боеприпасов и оружия и продолжить оказание помощи киевскому режиму, сообщили в Минобороны США.

    В заявлении по итогам встречи говорится, что Остин и Столтенберг обсуждали помощь Украине и важность сохранения единства альянса в этом вопросе. Кроме того, была затронута тема «укрепления надежного потенциала сдерживания и обороны НАТО», передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что украинские военные столкнулись с нехваткой артиллерийских снарядов и теперь вынуждены экономить их на передовой.

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      Российская армия продолжает продвижение: освобождена Табаевка в Харьковской области, ранее ВС РФ заняли село Крахмальное. Для Украины сейчас кризисный период: ее союзники заявляют, что не видят «света в конце туннеля». Политически это можно рассматривать как лучшее время для большого рывка.

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      Одна из ведущих газет США The New York Times, ссылаясь на чиновников, пишет о возможном начале войны между двумя Кореями уже через несколько месяцев. Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын действительно сделал ряд крайне смелых и резких шагов. Но начнется ли новая корейская война на самом деле?

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    • Что дает России трасса М-12 Москва – Казань («Восток»)

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