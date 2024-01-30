Россиян предупредили о последствиях участия в «альтернативных голосованиях»

Депутат Пискарев: Спецслужбы Запада через «альтернативное голосование» собирают данные россиян

Tекст: Ольга Никитина

Пискарев, возглавляющий комиссию нижней палаты российского парламента по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, сообщил, что персональные данные россиян собираются в том числе с помощью ресурсов экстремистских и нежелательных в России иностранных неправительственных организаций, а также возможностей некоторых иностранных агентов и релокантов. Например, они запустили информационные кампании и проекты по организации так называемого альтернативного электронного голосования на выборах 2024 года, указал депутат, слова которого приводятся в Telegram-канале комиссии.

Граждан, как пояснил Пискарев, убеждают скачивать специальные якобы неотслеживаемые приложения для «голосования» и участия в опросах. Также собираются пожертвования от граждан. Авторы просят указать ФИО, паспортные данные, адреса электронной почты и местоположения, навязчиво гарантируя сохранность персональных данных, сообщил председатель комиссии Госдумы.

Он подчеркнул, что целью таких действий становится не только грубое вмешательства в выборы в России, но и «склонение граждан к конфиденциальному сотрудничеству (предательству) со всеми вытекающими из этого правовыми последствиями».

Ранее комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России передала Генпрокуратуре и Минюсту данные об иностранном вмешательстве в избирательный процесс.