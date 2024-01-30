Тусовка старых отечественных звезд не понимает, что Россия уже совершенно другая. Прожитое – не вернется. И будут у публики другие кумиры и другие любимые артисты. А стране нужна совсем другая массовая культура, иная музыка и иные слова.8 комментариев
Россиян предупредили о последствиях участия в «альтернативных голосованиях»
Депутат Пискарев: Спецслужбы Запада через «альтернативное голосование» собирают данные россиян
Западные спецслужбы в преддверии выборов президента России предпринимают попытки незаконного сбора персональных данных россиян, в том числе используя проекты по организации «альтернативного электронного голосования», сообщил депутат Госдумы Василий Пискарев.
Пискарев, возглавляющий комиссию нижней палаты российского парламента по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, сообщил, что персональные данные россиян собираются в том числе с помощью ресурсов экстремистских и нежелательных в России иностранных неправительственных организаций, а также возможностей некоторых иностранных агентов и релокантов. Например, они запустили информационные кампании и проекты по организации так называемого альтернативного электронного голосования на выборах 2024 года, указал депутат, слова которого приводятся в Telegram-канале комиссии.
Граждан, как пояснил Пискарев, убеждают скачивать специальные якобы неотслеживаемые приложения для «голосования» и участия в опросах. Также собираются пожертвования от граждан. Авторы просят указать ФИО, паспортные данные, адреса электронной почты и местоположения, навязчиво гарантируя сохранность персональных данных, сообщил председатель комиссии Госдумы.
Он подчеркнул, что целью таких действий становится не только грубое вмешательства в выборы в России, но и «склонение граждан к конфиденциальному сотрудничеству (предательству) со всеми вытекающими из этого правовыми последствиями».
Ранее комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России передала Генпрокуратуре и Минюсту данные об иностранном вмешательстве в избирательный процесс.