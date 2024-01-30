Тусовка старых отечественных звезд не понимает, что Россия уже совершенно другая. Прожитое – не вернется. И будут у публики другие кумиры и другие любимые артисты. А стране нужна совсем другая массовая культура, иная музыка и иные слова.8 комментариев
Рябков: Главы МИД БРИКС проведут встречу в июне в Нижнем Новгороде
Встреча глав дипведомств БРИКС пройдет в июне в Нижнем Новгороде, заявил замглавы МИД РФ, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков на встрече шерп и су-шерп группы в рамках российского председательства.
По его словам, заседание министров иностранных дел БРИКС пройдет в июне 2024 года в Нижнем Новгороде, передает ТАСС.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров на правительственном часе в Совфеде заявил, что встреча министров иностранных дел стран – членов БРИКС пройдет летом 2024 года в Нижнем Новгороде.