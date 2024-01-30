РБК: Минтруд и Минздрав предложили упростить порядок оформления инвалидности

Tекст: Дмитрий Зубарев

В настоящее время перечень обследований, необходимых для проведения медико-социальной экспертизы, закреплен в приказе двух ведомств от 10 июня 2021 года.

Как сообщил РБК директор департамента по делам инвалидов Минтруда России Дмитрий Лигомина, из перечня планируется исключить около 250 медицинских обследований и консультаций врачей, непосредственно для установления тяжести инвалидности эти обследования будут не нужны, их данные будут уже учтены при постановке диагноза.

Кроме того, еще более 250 медицинских обследований предлагается считать заменимыми на другие. Проект приказа также переносит более 50 обследований в разряд дополнительных, которые будут проводиться только при необходимости дополнительной верификации структуры и степени выраженности стойких нарушений функций организма.

Новая версия приказа также увеличивает сроки действия результатов некоторых обследований, анализов и осмотров врачей.

Ранее в России запустили программу по расширению возможностей для инвалидов.