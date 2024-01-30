Кирби вышел из себя на брифинге в Белом доме

Fox: Кирби устроил перепалку с журналистом на брифинге Белого дома

Tекст: Ольга Никитина

Дискуссия между Кирби и Халкетт произошла из-за действий США на Ближнем Востоке. Журналист стала «давить» на Кирби, спрашивая о том, мог ли американский президент Джо Байден приказать наносить удары по хуситам в Йемене без соответствующего одобрения со стороны Конгресса США, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Fox News.

Спикер Белого дома заявил, что Конституция США наделяет Байдена таким правом. Он добавил, что администрация будет информировать законодателей о любых предпринятых действиях.

Кирби, как отметил телеканал Fox News, был «явно раздражен» словами Халкетт о том, что американский народ «недоволен» действиями президента. А после ее вопроса о том, учитывает ли глава Белого дома свой политический рейтинг при изучении вариантов действий в регионе, обстановка на брифинге «еще больше обострилась».

Перебив журналиста, Кирби заявил, что «главнокомандующий не смотрит на опросы» и не учитывает политический календарь, когда занимается «защитой» войск США. Любое предположение об обратном представитель Белого дома счел «оскорбительным».

Перепалка завершилась вмешательством пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

В октябре Кирби едва не расплакался из-за кадров из Израиля.