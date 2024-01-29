Таджикская авиакомпания начала принимать оплату рублями

Таджикская авиакомпания начала принимать российские карты для оплаты

Tекст: Валентина Григоренко

В сообщении говорится, что у держателей российских банковских карт Visa, Mastercard и «Мир» есть возможность приобретать авиабилеты на их официальном сайте, а также оплачивать услугу в рублях, передает ТАСС.

Отмечается, что владельцы карт Visa и Masterсard, которые выпущены не в России, оплачивают услуги перевозчика в евро.

Ранее зампред Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что довольно много стран заявили о желании организовать прием карт «Мир» для граждан России.