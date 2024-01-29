Расчет был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления. Курсам, которые являются бомбами замедленного действия.11 комментариев
Таджикская авиакомпания начала принимать оплату рублями
Таджикская авиакомпания начала принимать российские карты для оплаты
Национальный авиаперевозчик Таджикистана Somon Air начал принимать на своем сайте любые карты, которые выпустили российскими банками, а оплату теперь можно произвести в рублях.
В сообщении говорится, что у держателей российских банковских карт Visa, Mastercard и «Мир» есть возможность приобретать авиабилеты на их официальном сайте, а также оплачивать услугу в рублях, передает ТАСС.
Отмечается, что владельцы карт Visa и Masterсard, которые выпущены не в России, оплачивают услуги перевозчика в евро.
Ранее зампред Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что довольно много стран заявили о желании организовать прием карт «Мир» для граждан России.