Эксперты назвали президентские выборы показателем политического суверенитета России

Эксперты: За выборами президента России следят и Глобальный Юг, и коллективный Запад

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Главная тема нынешнего форума и российской общественно-политической повестки – президентские выборы. По факту их проведения можно судить о том, прошли ли испытание на прочность демократические институты государства. И Россия, несмотря на беспрецедентное давление извне, эту проверку проходит. Проведением выборов мы показываем свой абсолютный политический суверенитет. Он важен не менее, чем экономический или технологический», – сказал Антон Бибаров-Государев, председатель Общественной палаты Запорожской области.

«Что касается Запорожской области, то мы идем на выборы с надеждой на полную интеграцию с РФ и восстановление региона после 30-летнего украинского бессилия. Участие в президентских выборах станет финальной точкой нашей интеграции в российское политическое пространство. Запорожье всегда было крупным промышленным центром. У нас много политических, общественных, экономических ресурсов. У нас есть все необходимое для того, чтобы Запорожье стало регионом-донором в составе РФ», – указал спикер.

«Если говорить об общественных настроениях, то жители Запорожской области устали от попыток украинской власти навязать нам чуждые ценности. Теперь же мы можем верить в кого хотим и говорить на том языке, на котором хотим, то есть – на русском», – рассказал он.

«Мы видим в регионе активность молодежи, которая участвует в волонтерском движении. И что бы ни писали всякие украинские Telegram-каналы относительно того, что людей «с оружием загоняют» заниматься этой деятельностью, могу сказать: ни я сам, ни меня никто с автоматом на помощь своим ближним не загонял. Это просто смешно. Врагам не нравится, что мы объединяемся и помогаем друг другу. Но люди видят помощь федерального центра, местной власти, и сами хотят приложить руку к улучшению малой родины», – добавил Бибаров-Государев.

«На нынешнем форуме, среди прочего, обсуждались новые перспективы будущего нашей страны. При множестве мнений должен сказать одно: эти перспективы хочет видеть не только наше общество, но и те страны, которые смотрят на Россию как на лидера многополярного мира. Это, конечно, Латинская Америка, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия. Но также и те европейские страны, которые не готовы поступаться своими национальными интересами ради неубедительной позиции коллективного Запада. Это придает дополнительную значимость нынешнему форуму», – рассказал Александр Точенов, ответственный секретарь Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Другой важный трек форума, по словам эксперта, – это организация взаимодействия структур, которые занимаются мониторингом и общественным контролем на выборах. «Есть наблюдатели, которые предусмотрены законом, есть ассоциация «Независимый общественный мониторинг», также по этому направлению работает СПЧ и многие другие институции, что является одним из важнейших маркеров развития как нашей электоральной системы, так и гражданского общества. И для налаживания связей между такими объединениями, организациями и группами как раз проводятся такие форумы», – подчеркнул он.

«Я представляю на форуме приграничный регион, и мы в Курской области понимаем, что те провокации и даже теракты, которые проводит Киев, призваны запугать россиян в том числе перед президентскими выборами. И сегодня на форуме спрогнозировали рекордную явку на выборах в марте, потому что все знают: давить на граждан России бесполезно. В ответ мы еще больше объединяемся», – сказал Эдуард Атанов, курский политолог, эксперт Центра прикладных исследований и программ.

По его мнению, Россия уже прошла проверку на прочность: «Наши военные знают, что их дело правое, и успешно проводят СВО, мирные жители плетут для них сетки и делают блиндажные свечи. А жизнь полноценно кипит даже в приграничных регионах. Вот, например, все куряне ждут принципиального баскетбольного матча «Динамо» против УГМК».

В пятницу в Москве на ВДНХ на площадке международного форума-выставки «Россия» стартовал ежегодный Всероссийский экспертный форум. Мероприятие организовали Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ), Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) и Российское общество «Знание».

Форум собрал более 200 ведущих экспертов со всей страны – политологов, правозащитников, электоральных юристов, социологов и общественных деятелей. Они обсудили вопросы общественно-политической повестки, общественные настроения и ожидания граждан в ходе избирательной кампании.

В рамках дискуссии эксперты проанализировали, в каких условиях мы подходим к главным выборам, новые горизонты будущего страны, направления взаимодействия гражданских активистов в целях мониторинга и контроля за выборами. Участники также обсудили законодательные рамки и технологические особенности избирательной кампании и дали политические прогнозы на 2024 год.

Обсуждения прошли в рамках панельных дискуссий: «В каких условиях мы подходим к главным выборам в стране?», «Контуры электорального цикла: законодательная рамка, технологические особенности, электоральная экспертиза кампании» и «Год больших выборов: политические прогнозы 2024».

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что России разослала приглашения для наблюдения за выборами президента РФ в 95 стран. Она уточнила, что ожидается приезд от 500 до тысячи наблюдателей. Приглашения направлены партнерам на основе двусторонних соглашений, на основе взаимодействия с национальными избирательными комиссиями – организаторами выборов в этих странах.