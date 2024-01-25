Правильно спрашивать не «зачем мы начали СВО», а «ради кого». Вот ради них. Саши, его жены и дочки Поли. Его родителей. И всех тех, кто летом 2014-го ушел умирать за идею. Мы их не предали. Значит, не предали себя.16 комментариев
В РПЦ прокомментировали увольнение связавшего болезни с грехами директора института РАН
В РПЦ прокомментировали увольнение директора Института генетики РАН Кудрявцева
Заявление главы патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Федора Лукьянова о том, что директор Института общей генетики РАН Александр Кудрявцев был уволен «за религиозные убеждения», не является официальной позицией РПЦ, заявил зампредседателя отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
«Что касается комментария главы патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священника Федора Лукьянова о том, что ученый (Кудрявцев) был уволен с занимаемого поста «за религиозные убеждения». Это его личное мнение, которое, очевидно, выходит за пределы компетенции данной структуры. Но как официальная церковная позиция этот комментарий рассматриваться не может», – написал Кипшидзе в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что решения о назначении и увольнении руководящих сотрудников подведомственных институтов принимает исключительно Министерство образования и науки, с которым церковь поддерживает добрые конструктивные отношения.
Накануне стало известно, что связавший болезни с грехами директор Института общей генетики РАН Александр Кудрявцев освобожден от занимаемой должности.