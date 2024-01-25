Путин: В некоторых странах живут чужим умом, это до добра их не доведет

Tекст: Ольга Иванова

«Вот это изречение, о чем вы сказали, оно по-разному переводится, но мне нравится вот этот перевод, о котором вы сказали: «Умей пользоваться своим умом». Очень правильно. Что же можно сказать, так нужно. И стремиться к этому. В некоторых странах, у наших соседей, этот тезис подзабыли. Все, многие во всяком случае, живут чужим умом. Это до добра их не доведет. И не доводит», – сказал Путин, отвечая на один из вопросов, передает РИА «Новости».

Путин подчеркнул, что нужно руководствоваться вот этими фундаментальными идеями и жить своим умом.

Кроме того, президент подчеркнул, что Российская Федерация никогда не позволит пренебрегать своими интересами.

«Страна должна жить своим умом, должна руководствоваться своими национальными интересами. Это совсем не значит, что мы хотели плевать на интересы других. Руководствоваться своими интересами и добиваться успеха, это значит с уважением относиться к интересам наших партнеров. Мы так и делаем, мы никогда не позволим пренебрегать интересами России», – сказал Путин.

Глава государства отметил, что он сформулировал свою позицию на основе утверждений немецкого философа Иммануила Канта. «Кант это сформулировал, а мы с вами имеем возможность на основе этой позиции формулировать нашу сегодняшнюю позицию, именно как я это сделал сейчас», – подчеркнул президент.

Ранее Путин заявил, что количество молодых людей, которые хотят получить высшее образование, растет, это связано в том числе с политикой российских властей в этой сфере.