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    Вашингтонская элита подпортила Трампу победу
    США изучают вопрос вывода войск из Сирии
    Победа украинки в конкурсе «Мисс Япония» возмутила японцев
    Кардиолог объяснил рост числа россиян с высоким холестерином
    Лавров: Киев признался в причастности к крушению Ил-76
    Российские военные продвинулись к западу от Кременной в ЛНР
    Азербайджан приостановил работу своей делегации в ПАСЕ
    Кабмин Венгрии призвал парламент ратифицировать членство Швеции в НАТО
    Российские бойцы скрытно зашли в тыл ВСУ в Авдеевке через подземную трубу
    Мнения
    Андрей Медведев Андрей Медведев Оставьте бесовщину бандеровцам

    Помолитесь о погибших русских летчиках, русских солдатах и простите погибших сегодня врагов. Они уже отвечают не перед нами.

    10 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Бельгия – лучшая мишень для жестких действий России

    Бельгия активно взялась за антироссийские заявления и действия. Именно она предложила изъять принадлежащие России 280 млрд евро. Но эта страна – весьма уязвима, и Россия в ответ могла бы доставить бельгийцам множество неприятностей, разгребание которых заставит и их самих, и Евросоюз в целом ослабить внимание к нам и Украине.

    14 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Откуда взялась мода на Россию

    Главная причина, по которой мир начал напевать «мой мармеладный, я не права» и восхищаться российскими магазинами – в том, что этому самому миру не удалось сломать нашу страну.

    9 комментариев
    25 января 2024, 06:01 • Новости дня

    ВС России уничтожили более 30 боевиков «Кракена» и РДК под Харьковом

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российские военные в ночь на среду уничтожили более 30 боевиков «Кракена» и «Русского добровольческого корпуса» (запрещенная в РФ террористическая организация) в Харькове и свыше 100 военнослужащих ВСУ в городе Балаклея, сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Как указал Лебедев со ссылкой на своих харьковских товарищей, поздно вечером 23 января российская армия нанесла удар по военным объектам в городе Харьков. По его словам, харьковчане сообщили о трех «прилетах». Первые два были мощные и почти одновременно, а через несколько минут раздался третий «прилет» с большой вспышкой и сильным взрывом, уточнил он, передает РИА «Новости».

    Лебедев отметил, что удары наносились рядом с местом уничтожения французских наемников 17 января. Он рассказал, что ВС РФ смогли накрыть «личный состав бандеровцев из группировки «Кракен» и их подведомственных из так называемого «Русского добровольческого корпуса». Еще одним ударом, по его данным, российские войска попали в квартале от первого «прилета», там было небольшое расположение нацистов, а также их техника и в небольшом количестве БК и ГСМ.

    Он уточнил, что предварительно – это были иностранные наемники, но пока данные проверяются.

    Подпольщики сообщают и о проблемах в Харькове со связью компании «Киевстар» после ночного «прилета». Местами, добавил Лебедев, в центре города плохо работает мобильная связь, а домашний интернет от «Киевстара» практически не работает.

    Ранее в Минобороны заявили, что российские ракетные войска, артиллерия и ударные беспилотники нанесли удары по военным объектам в Харьковской области, уничтожили пункты дислокации наемников и ангар с авиабоеприпасами.

    22 января 2024, 18:07 • Новости дня
    Военный аналитик объяснил поражение сразу десяти танков ВСУ под Клещеевкой

    Военный аналитик Онуфриенко: ВСУ продолжают атаки под Клещеевкой в надежде сохранить позиции, занятые в ходе контрнаступления

    Военный аналитик объяснил поражение сразу десяти танков ВСУ под Клещеевкой
    @ REUTERS

    Tекст: Илья Абрамов

    ВСУ несут серьезные потери в районе Клещеевки. Восполнить утраченную технику противнику будет непросто. Однако атаки наверняка продолжатся, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее российские войска отразили шесть атак у Клещеевки и уничтожили десять танков ВСУ.

    «Противник все еще пытается атаковать нас под Клещеевкой, потому что во время контрнаступления там ему удалось добиться определенных успехов. Однако дальше железной дороги, расположенной у села, ВСУ пройти не смогли. Сейчас украинские войска хотят удержать прошлые достижения, хотя реальных шансов на прорыв нашей обороны у них нет», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Мы видим, как около Клещеевки противник несет большие потери, в том числе и в бронетехнике. В частности, уничтожение 10 танков станет болезненной утратой, которую возместить будет довольно непросто из-за проблем с западной помощью. Контракт с Чехией на Т-72 закончился, Британия и США не собираются отправлять свои машины, а Франция с Германией лишь обещают поставки», – отмечает собеседник.

    «В целом ситуация вокруг Артемовска противоречивая. Так, наши войска закрепились на севере Клещеевки, но противник находится на высотах к западу от села. В направлении Часова Яра ВС России подходят к Красному и продвигаются через Богдановку. Потихоньку идет движение и в сторону Северска, о чем говорит недавнее освобождение Веселого. Есть прогресс и около Орехово-Васильевки», – подчеркивает он.

    «Такие небольшие продвижения в перспективе создают условия для возможного наступления российских войск. Угроза для ВСУ на нескольких направлениях, например, под Артемовском или Авдеевкой, дезориентируют противника и не дает предугадать направление нашей атаки. Более того, даже когда она начнется, Украина все равно будет вынуждена сохранять здесь часть резервов», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее Российской армией у Клещеевки были отражены шесть атак 22-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, у этого населенного пункта и у села Красное артиллерия поразила живую силу и технику 22-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, указало Минобороны России в своем Telegram-канале.

    Противник потерял до 320 военнослужащих убитыми и ранеными, десять танков, в том числе один «Leopard 2А5», две боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, боевую машину зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» и 12 автомобилей.

    Также на Донецком направлении в ходе контрбатарейной борьбы поражены: две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, гаубицы: «Мста-Б» и Д-20, боевая машина РСЗО «Град», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и два орудия Д-30.

    Напомним, ранее российские военные освободили населенный пункт Веселое в Донецкой народной республике. В Минобороны уточнили, что взять его удалось благодаря успешным действиям Южной группировки войск.

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    24 января 2024, 08:18 • Новости дня
    Лавров жестко ответил постпреду Израиля на Совбезе ООН

    Лавров жестко ответил постпреду Израиля Эрдану на заседании СБ ООН по Газе

    Лавров жестко ответил постпреду Израиля на Совбезе ООН
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе заседания Совета Безопасности ООН по палестинскому вопросу ответил на выпад израильского дипломата Гилада Эрдана в адрес России.

    Эрдан в ходе своего выступления раскритиковал Иран и обвинил его в поставках оружия России, которое якобы используется в ходе СВО на Украине, передает РИА «Новости».

    Лавров отметил, что обвинения в адрес России прозвучали «заученной скороговоркой», а между тем наша страна проводит спецоперацию против нацистского режима в Киеве.

    «Коллеги, оставляю эти высказывания на вашей совести, хотя понимаю, что она многое стерпит», – отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

    Вместе с тем Лавров призвал «не позволить похоронить» решение ООН о создании Палестинского государства, как это произошло в свое время с Минскими соглашениями, достигнутыми в 2015 году и единогласно одобренными Совбезом ООН. Министр призвал не допустить повторения подобных преступных действий в отношении палестинского народа.

    Иран ранее заявлял, что никогда не поставлял России БПЛА и ракеты для использования на Украине.

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    22 января 2024, 11:41 • Новости дня
    Опубликован список находившихся в Харькове французских наемников

    Появился список 13 наемников из Франции, находившихся в Харькове при ударе ВС России

    Опубликован список находившихся в Харькове французских наемников
    @ Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Организация SOS Donbass обнародовала частичный список французских наемников, находившихся в Харькове во время российского удара. В приведенных данных не уточняется, живы они или мертвы.

    В организации пообещали, что более полную информацию, в том числе сведения о том, живы они или мертвы, а также другие имена, представят позднее, передает РИА «Новости».

    Всего в списке 13 имен:

    Алексис Дрион (Alexis Drion, дата рождения: 13.06.1986);

    Альбер Эмерик (Albert Aymeric, 22.12.1999);

    Беранже Гийом Ален Мино (Berenger Guillaume Alain Minaud, 30.12.1978);

    Валентен Дюпуа Мель (Valentin Dupoy Mel, 02.01.1994).

    Жак-Пьер Габриэль Эврар Филипп (Jacques-Pierre Gabriel Evrard Philippe, 29.09.1987);

    Жан-Пьер Бонно Крис Эре (Jean-Pierre Bonnot Chris Heraid, 17.07.1999);

    Жиль Бернар Сильвен (Gilles Bernard Sylvain, 27.10.1980);

    Марис Андре Дюбуа Клеман (Maris Andre Dubois Clement, 28.09.1995);

    Марселлен Демон (Marcellin Demon, 23.05.2002);

    Сабастьен Клод Реми Бенар (Sabastienne Claude Remy Benard, 04.04.1974);

    Томас Жереми Натан Гурье (Thomas Jeremy Nathan Gourier, 24.02.1996);

    Шарль Бертен Руссель (Charles Bertin Roussel, 01.09.1996);

    Эммануэль Танги Кеннет Деланж Грандаль (Emmanuel Tanguy Kenneth Delange Grandal, 26.09.1998);

    Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявлял, что Париж лицемерно отрицает наличие французов в Донбассе на стороне ВСУ из-за своих законов, запрещающих наемничество.

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    23 января 2024, 11:05 • Новости дня
    Стало известно о массированном ракетном ударе по объектам на Украине

    «Военная хроника»: По объектам на Украине нанесен массированный ракетный удар

    Стало известно о массированном ракетном ударе по объектам на Украине
    @ Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    В Сети появились сообщения о том, что по объектам на территории Украины во вторник нанесен массированный ракетный удар.

    Предположительно, крылатыми ракетами Х-101/Х-555 удары наносит российская стратегическая авиация, передает RT со ссылкой на Telegram-канал «Военная хроника».

    Сообщается о взрывах в Харьковской области, Сумах, Павлограде и Днепропетровске, а также в Киевской области и Житомире.

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    24 января 2024, 13:38 • Новости дня
    Военкор Коц: Катастрофа Ил-76 откладывает возвращение российских пленных домой
    Военкор Коц: Катастрофа Ил-76 откладывает возвращение российских пленных домой
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Согласование обмена пленными – долгий и сложный процесс, который может затянуться на несколько месяцев. Падение Ил-76 откладывает возвращение наших парней домой на неопределенный срок. При этом Киев будет всячески раскачивать инцидент в подконтрольных медиа. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный корреспондент Александр Коц. Ранее в Белгородской области рухнул самолет Ил-76, перевозивший украинских военнопленных.

    «К сожалению, крушение Ил-76 не позволит многим российским парням поскорее вернуться домой из украинского плена. Переговорный процесс по данному направлению всегда сложен. Согласование списков, обсуждение деталей передачи людей – все это решается на протяжении долгих месяцев», – сказал Александр Коц, специальный корреспондент «Комсомольской правды».

    «Учитывая полную недоговороспособность офиса Зеленского, любой обмен всегда воспринимался в качестве маленькой победы. Текущий процесс был сорван в результате катастрофы, которая, скорее всего, случилась по вине нашего противника», – отмечает он.

    «В связи с этим никакой реакции со стороны офиса Зеленского мы до сих пор и не увидели. Они наверняка продумывают способы раскачки произошедшего в подконтрольных медиа, чтобы выставить виноватой Россию», – акцентирует собеседник.

    «Очевидно, что инцидент откладывает перспективу возвращения наших парней в лучшем случае на несколько месяцев. Назвать даже примерные сроки согласования всех деталей с украинской стороной практически невозможно. Однако руководство России наверняка приложит максимум усилий, чтобы ускорить этот тяжелый процесс», – резюмирует Коц.

    Ранее в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Как сообщили в Минобороны РФ, всего на борту находились 74 человека. Из них – 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в регион для обмена. Кроме них на борту были шесть членов экипажа и три сопровождающих, уточнили в ведомстве.

    «Пилот смог увести горящий Ил-76 от домов деревни Яблоново, борт упал в поле», – сообщило Минобороны. На место ЧП выехала комиссия Воздушно-космических сил для установления причин катастрофы.

    Самолет потерпел крушение около 11:00 мск. Незадолго до появления сообщения Минобороны губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о «происшествии» в Корочанском районе и заявил, что срочно направляется на место событий.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков воздержался от комментариев по катастрофе. «Пока не могу ничего сказать, это достаточно свежая информация, будем сейчас с ней разбираться», – ответил он на просьбу прокомментировать данные.

    Депутат Госдумы Андрей Картаполов заявил, что самолет с пленными был сбит ПВО Украины. «Руководство Украины прекрасно знало о готовящемся обмене, прекрасно знало, как военнопленные будут доставляться. Ил-76 сбит тремя ракетами Patriot или Iris-T», – сказал он.

    Украинские СМИ со ссылкой на источники в генштабе также сообщали, что трагедия с Ил-76 – это «работа ВСУ». Примечательно, однако, что после сообщений о военнопленных на борту одно из изданий отредактировало новость, убрав упоминание об ответственности страны.

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу в связи с катастрофой. Он также предложил разобраться, какие ракеты или пусковые установки были использованы.

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    22 января 2024, 14:47 • Новости дня
    Экс-глава Google назвал самое смертоносное для ВСУ оружие России

    Экс-глава Google Шмидт: ВС России беспилотниками уничтожают все виды вооружения ВСУ

    Экс-глава Google назвал самое смертоносное для ВСУ оружие России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские силы используют комбинацию отечественных беспилотников «Орлан-10» и «Ланцет» для уничтожения всего – от дорогостоящих артиллерийских систем до боевых самолетов и танков, принадлежащих ВСУ, заявил бывший председатель совета директоров Google Эрик Шмидт.

    Шмидт в своей статье для Foreign Affairs написал, что ВСУ отстают от российских разработок в этой области.

    В то же время, как отметил автор публикации, угрозу для украинцев в виде систем радиоэлектронной борьбы, с помощью которой российские военные глушат беспилотники ВСУ, передает РИА «Новости».

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, за счет чего ОПК России удалось добиться больших успехов в области выпуска БПЛА.

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    22 января 2024, 13:06 • Новости дня
    Сенатор объяснил реакцию генсека ООН на украинский теракт в Донецке

    Сенатор Долгов: Запад начинает дистанцироваться от преступлений ВСУ

    Сенатор объяснил реакцию генсека ООН на украинский теракт в Донецке
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Гутерриш осудил атаку ВСУ на Донецк, но этого мало. Однако если он найдет в себе мужество раскритиковать действия Киева на заседании Совбеза, это можно будет приветствовать. В целом же Запад все чаще начинает дистанцироваться от преступной деятельности офиса Зеленского. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее генсек ООН осудил удар ВСУ по рынку Донецка.

    «Сегодня многим на Западе стало понятно, что Украина не сможет выиграть на поле боя. Поэтому генсек ООН, прежде отмалчивающийся после преступлений ВСУ, осудил удар по Донецку. Думаю, в скором времени мы услышим много таких попыток дистанцирования от деятельности офиса Зеленского», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Но одних заявлений со стороны Гутерриша мало. Вот если ему хватит мужества выступить против украинской делегации на Совбезе ООН, это уже можно было бы приветствовать. Мало осудить атаку, важно послать соответствующие сигналы Зеленскому. Необходима жесткая международная критика преступлений ВСУ», – отмечает он.

    «Кроме того, Гутерриш пока молчит о западном оружии, отправляемом на Украину, а ведь именно оно бьет по мирным городам. Чехи даже не явились на заседание Совбеза после удара по Белгороду. Генсек организации, в свою очередь, никак не осудил Прагу за это. Кроме того, ООН, согласно своим же принципам, должна критиковать поставки вооружений, но этого не происходит», – подчеркнул собеседник.

    «Также печально, что поддержка ВСУ на этом фоне не прекратится. Ведь она не зависит от преступлений ВСУ и информационного фона вокруг них. Многое все еще решает администрация Байдена, которая пока не видит необходимости ограничивать поставки вооружений», – акцентирует сенатор.

    «Но несмотря на все вышесказанное, России необходимо добиваться широкого осуждения военных преступлений ВСУ. Надо созывать заседания Совбеза ООН. Даже если Запад вновь не примет решение в нашу пользу, Москве стоит из раза в раз предъявлять международному сообществу факты государственного терроризма со стороны Украины», – резюмировал Долгов.

    Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил удар ВСУ по Донецку. Он заявил, что атаки против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры запрещены по международному гуманитарному праву, неприемлемы и должны быть немедленно прекращены.


    Между тем председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов со ссылкой на личный разговор с папой Римским сообщил, что понтифик осудил удар ВСУ по рынку Донецка. Глава католической церкви считает, что конфликт зашел в тупик, и призывает к началу мирных переговоров.

    Россия категорически осудила «вероломный удар по гражданскому населению», сообщается на сайте МИД. В ведомстве указали, что «безудержное стремление Запада нанести России «стратегическое поражение» руками украинских марионеток, которых он готов бездумно и безгранично поддерживать, подталкивает киевский режим к все более безрассудным шагам, включая акты терроризма, массовые нарушения международного гуманитарного права и военные преступления».

    Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что удар Украины по Донецку будет одной из тем запрошенного Россией на 22 января заседания Совбеза. «Не сомневаюсь, что это очередное отвратительное преступление ВСУ станет одной из центральных тем запрошенного нами на 22 января заседания СБ ООН с участием Лаврова», – отметил он в своем Telegram-канале.

    Между тем пользователи социальной сети Х (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) обрушились на Владимира Зеленского после его слов о российской агрессии в день, когда ВСУ нанесли удар по Донецку, сообщает РИА «Новости». «А как насчет убитых в Донецке?» – возмутился Anatolii70. «Вы, господин, подлый лжец», – отметил пользователь с ником John Metzner. «Проваливай», – заключила josette caruso.

    Напомним, в результате артиллерийского огня со стороны украинских войск по донецкому микрорайону Текстильщик погибли 27 гражданских лиц, сообщил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин. Еще 25 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них два подростка.

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    22 января 2024, 18:02 • Новости дня
    Политолог назвала цели указа Зеленского о претензиях на территории России

    Политолог Шеслер: К претензиям Украины на российские территории стоит относиться с особой настороженностью

    Политолог назвала цели указа Зеленского о претензиях на территории России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Евгений Поздняков

    Западные страны пытаются играть вдолгую, планируя сепарацию южных регионов России. Осуществить задуманное будут пытаться руками Украины, на что и направлена новая инициатива. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее Владимир Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ».

    «Указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ» полностью укладывается в логику западных проектов по развалу России. США и страны ЕС давно продвигают идею Ингермаландии, согласно которой северные регионы нашей страны населены отдельным народом, не имеющим ничего общего с русскими. Аналогичные проекты есть по другим направлениям», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «В этот раз западные идеологи руками украинцев пытаются оторвать от России южные регионы. Относиться к этому необходимо с большой настороженностью, поскольку Вашингтон и Лондон привыкли к длительной реализации схожих программ. Возможно, сейчас данные предложения могут казаться нам бредом, но это не снижает уровень их опасности», – отмечает она.

    «Напомню, что еще в 1950-х годах прошлого столетия в Штатах были сформированы институты изучения Украины, где создавалась ложная информация об истории России. Так, например, абсурдными фактами оброс так называемый голодомор, который лег в основу мифа о якобы имевшемся пренебрежении Москвы в отношении жителей этих территорий», – считает собеседница.

    «С помощью ложных посылов американцы подготовили плодотворную идеологическую почву для отделения Украины от России. К сожалению, эти планы увенчались успехом. Сейчас ситуация повторяется, и людей, проживающих в южных регионах страны, будут пытаться накачивать деструктивными мыслями», – уточняет политолог.

    «Западные страны, повторюсь, играют вдолгую. Они готовы ждать ослабления России на протяжении нескольких десятилетий, чтобы в наиболее подходящий момент спровоцировать на той же Кубани зарождение сепаратистских настроений. Важно купировать эту проблему на этапе ее появления. Любую ложную теорию необходимо своевременно изобличать», – подчеркивает Шеслер.

    «Что касается указа о множественном гражданстве Украины для всех, кроме россиян, то его задача также предельно понятна. Правительство Зеленского довело страну до настоящей демографической катастрофы. Люди, покидающие родные города, как правило, пытаются осесть в принявших их европейских странах», – акцентирует она.

    «По законодательству большинства государств ЕС, для получения гражданства достаточно прожить в стране всего лишь пять лет. Это относительно небольшой срок, тем более что СВО идет уже почти два года. Таким образом, с помощью новой инициативы Зеленский пытается хотя бы формально сохранить численность населения Украины», – отмечает эксперт.

    «Напомню, что ранее людей могли лишить гражданства Украины за получение паспорта другой страны. Теперь эта проблема снимается. Стать «украинцами» смогут и осевшие на Западе потомки бандеровцев. Думаю, что и многие европейские политики не откажутся от этой сомнительной «чести», – считает собеседница.

    «То есть не стоит связывать между собой эти два законопроекта. Несмотря на то что на первый взгляд они кажутся противоречащими друг другу, каждый из них преследует свою цель. Один является продолжением западной политики по разжиганию сепаратистских настроений в России, другой пытается хотя бы на бумаге решить демографическую проблему Украины», – резюмирует Шеслер.

    Ранее Владимир Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ». По его словам, данный документ призван вернуть правду о прошлом «ради украинского будущего». Он также подчеркнул, что Россия якобы на протяжении веков совершала действия, направленные на уничтожение национальной идентичности жителей соседней страны.

    В тексте указа упомянуты территории, входящие в состав шести регионов РФ. Среди перечисленных земель можно найти «Кубань, Стародубщину, Северную и Восточную Слобожанщину в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей».

    В документе сказано, что Москва должна, согласно международным обязательствам, обеспечить проживающих на ее территории украинцев правом на получение образования на украинском языке. Кроме того, важно обеспечить его свободное использование, как и соблюдение социальных, культурных и религиозных прав его носителям.

    В связи с этим Зеленский поручил правительству разработать план действий по сохранению национальной идентичности у украинцев, проживающих в России. Отмечается, что к его созданию должны быть привлечены и иностранные эксперты. Также, по его словам, будет обеспечен процесс сбора и изучения фактов совершенных против указанных граждан преступлений.

    Данный указ в своем Telegram-канале прокомментировал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его мнению, предлагаемая инициатива является «незатейливым пропагандистским ходом». Он отметил, что «украинцы – это русские, а Малороссия – это часть России». При этом он иронично подчеркнул, что Зеленский таким образом может присоединить и Канаду.

    Кроме того, стало известно, что на Украине могут внести на рассмотрение Верховной рады законопроект, согласно которому в стране будет введен институт множественного гражданства. Получить паспорт страны смогут в разных странах, за исключением РФ. Поучаствовать в инициативе сумеют и зарубежные граждане, воюющие на стороне ВСУ.

    Напомним, в сентябре на Украине упростили условия пребывания наемников на территории страны и ввели ускоренную процедуру получения ими гражданства.

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    23 января 2024, 14:49 • Новости дня
    Испанский военкор рассказал о растущих на Украине кладбищах боевиков ВСУ

    Испанский военкор Эспиноса: Ежедневно на Украине появляются десятки новых могил боевиков ВСУ

    Испанский военкор рассказал о растущих на Украине кладбищах боевиков ВСУ
    @ Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинская сторона несет огромные, очень серьезные потери, кладбища, на которых захоронены боевики ВСУ, становятся все шире с каждым днем, рассказал побывавший в стране испанский военный корреспондент Хавьер Эспиноса.

    Эспиноса в подкасте El Mundo рассказал, что кладбища растут в таких городах, как Харьков, Днепропетровск и подконтрольном киевским боевикам Запорожье.

    «С каждым разом видно, как они расширяются, ежедневно появляются  десятки новых могил», – приводит его слова РИА «Новости».

    Немецкие СМИ писали ранее, что вооруженным силам Украины приходится оставлять некоторые позиции на фронте из-за критической нехватки солдат.

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    23 января 2024, 12:34 • Новости дня
    Дальнобойщик сообщил о выброшенной гумпомощи для участников СВО в ДНР

    «161.RU»: На свалке на границе ДНР и Ростовской области нашли гумпомощь для участников СВО

    Tекст: Ольга Никитина

    В городе Амвросиевка на границе Донецкой народной республики с Ростовской областью обнаружена свалка из гуманитарной помощи для участников спецоперации, пишут местные СМИ со ссылкой на дальнобойщика Александра Закутнего.

    Мужчина рассказал, что узнал о свалке от жителя Амвросиевки, где он сделал остановку. По словам местного жителя, по вещам проехались бульдозер и трактор. Дальнобойщик уточнил, что на свалке были ленточные носилки, медикаменты, медицинские халаты, жгуты, косынки, теплые куртки и резиновые сапоги, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на портал «161.RU».

    Никаких опознавательных знаков на месте свалки не было, добавил он.

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    24 января 2024, 14:38 • Новости дня
    Рогов объяснил переброску техники ВСУ под Херсон

    Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: Около Снигиревки ВСУ готовят мобилизованных и выстраивают оборону

    Рогов объяснил переброску техники ВСУ под Херсон
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Илья Абрамов

    ВСУ перебрасывают в Снигиревку солдат и технику, чтобы подготовить оборону на правом берегу Днепра. Кроме того, в этот район привозят мобилизованных, чтобы они привыкли к обстрелам и их можно было отправить на другие участки фронта. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее жители Николаева сообщили о переброске техники ВСУ в сторону Херсона.

    «Снигиревка – крупный логистический хаб для живой силы и техники противника. ВСУ перебрасывают туда ресурсы для решения нескольких задач. Во-первых, таким образом Украина готовит мобилизованных. Правобережье Днепра – это сравнительно безопасный район, где солдаты могут привыкнуть к обстрелам. Потом новобранцев отправляют на другие участки фронта», – сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    «Я не думаю, что ВСУ собираются в скором времени форсировать Днепр в Херсонской области. Сюда отправляются подразделения, которые не готовы к таким действиям. Более того, некоторые солдаты могут отказаться выполнять такой приказ, боясь попасть в ситуацию, схожую с Крынками. Однако противник в состоянии использовать ресурсы, чтобы подготовить оборону и попытаться «окопаться» в этом районе», – отмечает собеседник.

    «Для недопущения такого сценария Россия уже активно наносит удары по складам ВСУ в Снигиревке. Кроме того, нашим войскам необходимо атаковать и технику противника на марше. Это помешает выстраиванию оборонительного рубежа и сократит численность живой силы», – заключил Рогов.

    Ранее жители Николаева сообщили, что в сторону подконтрольного Украине Снигиревского округа Херсонской области направляется большое количество военной техники ВСУ. «Местные жители сообщают о прохождении больших колонн техники на север области в направлении Снигиревки», – сказал ТАСС депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов.

    По его словам, также в Николаеве слышны звуки учений с близлежащих полигонов. Барбашов пояснил, что там проходит подготовка новых подразделений ВСУ и их интенсивное обучение. Он отметил, что Снигиревка превращена в транспортно-логистический хаб и в узловой пункт мобильной обороны побережья Днепра.

    Помимо этого, в Снигиревском округе представители украинской власти изымают у жителей частную строительную технику, в округе активно строят мосты для облегчения переброски техники ВСУ вдоль Днепра.

    Напомним, на Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений ВСУ на правом берегу Днепра противник потерял до 50 военнослужащих, два автомобиля и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», сообщает Telegram-канал Минобороны.

    Ранее губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что интенсивность действий Вооруженных сил Украины в районе Крынок Херсонской области уменьшилась благодаря принятым мерам российских военнослужащих.

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    23 января 2024, 15:21 • Новости дня
    Российский военный рассказал о взятии в плен шестерых солдат ВСУ

    Командир боевой машины Денис Шамалюк рассказал, как взял в плен шестерых солдат ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Получивший орден Мужества командир боевой машины сержант Денис Шамалюк рассказал, как будучи раненым взял в плен шестерых украинских солдат.

    По его словам, завязался ближний стрелковый бой, после чего колонна остановилась, российский боец занял позицию с левой стороны дороги, побежал к подвалу, а затем сел и начал наблюдать за выходом из него, передает РИА «Новости».

    «Начался массированный артиллерийский обстрел, в результате чего я попытался открыть дверь в подвал, чтобы укрыться там. Я крикнул: «Есть кто? Выходи!» Раздался голос: «Не стреляйте, у нас раненый». Я занял позицию, когда они начали открывать дверь, там оказалось шесть украинских военнослужащих. Я им отдал приказ сдать оружие, они начали выкидывать оружие», – рассказал Шамалюк.

    Также сержант сообщил, что вывел украинских военных наружу, где раненому солдату ВСУ оказали помощь, а самого российского бойца отвезли в медсанбат.

    «Спасибо командиру взвода, который очень быстро оказал мне помощь: самый первый пришел, наложил жгут и сам лично отвез меня в ближайший медбат. Дело шло на минуты, можно сказать, он спас мне жизнь, большое спасибо. Если, Егор Юрьевич, вы меня видите – вам большое спасибо!» – отметил военнослужащий.

    Ранее в Минобороны России рассказали, как подразделения тульских десантников из состава группировки войск «Южная» при поддержке авиации и артиллерии освободили населенный пункт Веселое в ДНР, взяв ряд бойцов ВСУ в плен.

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    23 января 2024, 08:22 • Новости дня
    Французский наемник из «харьковского списка» публиковал снимки с Украины

    Французский наемник Дрион из «харьковского списка» публиковал снимки с Украины

    Tекст: Ольга Никитина

    Француз Алексис Дрион, фигурирующий в списке наемников, которые на момент российского удара находились в Харькове, действительно находился на Украине с оружием в руках. Соответствующие фотографии он публиковал в своих соцсетях.

    Имя Дриона (родился 13 июня 1986 года) значится в списке французских наемников, составленных организацией SOS Donbass. Его аккаунт в Facebook (продукт компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) существует с 2011 года, подписаны на него 64 человека. Текста почти нет, автор в основном публиковал фотографии, но наполнение страницы нерегулярное, передает РИА «Новости».

    Самые свежие публикации были сделаны, вероятно, на Украине. Первая такая публикация появилась 1 мая прошлого года. На снимке изображен полулежащий на земле мужчина в военной форме, лица его не видно. Рядом – автомат Калашникова, военный рюкзак с нашивкой французского флага и повязанной на нем сине-желтой лентой, а также другая экипировка.

    Есть на странице Дриона и другие подобные фото в полной военной экипировке с оружием. На руке наемника есть нашивка не только украинского флага, но также черно-красного флага «Организации украинских националистов» (ОУН, признана экстремистской и запрещена в России).

    На снимке от 1 июня Дрион стоит с автоматом на фоне двух пикапов характерной пиксельной маскировочной раскраски с еще четырьмя людьми, однако все, кроме француза, размыто.

    Более ранние фотографии, от 2017 года, могут свидетельствовать о принадлежности Дриона к службе во французской армии. На фото, опубликованном 15 декабря, он стоит у подножия Триумфальной арки вместе с ветеранами и военнослужащими. Дриону доверили держать знамя.

    А в конце 2022 года на его странице появился призыв присоединиться к ассоциации Soutien Commando, оказывающей поддержку ветеранам сил спецназа Франции в других регионах мира.

    Ранее сообщалось, что более 300 наемников из Франции прибыли на Украину для участия в боевых действиях с начала спецоперации.

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    23 января 2024, 12:45 • Новости дня
    Пушилин рассказал, на каком расстоянии находится противник от Донецка

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска на сегодня находятся в 16 км от Донецка в сторону Авдеевки и в 33 км – в сторону Марьинки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    По его словам, до ВСУ в сторону Авдеевки расстояние порядка 16 километров, от Марьинки до центра Донецка 32-33 километра, передает РИА «Новости».

    Пушилин подчеркнул, что говорить о победе пока рано, и призвал не спекулировать на этой теме. По его словам, «переломного» момента на фронте еще не произошло.

    Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш решительно осудил удар ВСУ по Донецку. Он заявил, что атаки против гражданских лиц запрещены и должны быть немедленно прекращены.

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    22 января 2024, 14:45 • Новости дня
    Российские войска за сутки отразили шесть атак ВСУ на Клещеевку, уничтожив десять танков
    Российские войска за сутки отразили шесть атак ВСУ на Клещеевку, уничтожив десять танков
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки ВС России отразили шесть атак украинской армии на Донецком направлении у Клещеевки, сообщило Министерство обороны.

    У Клещеевки отражены шесть атак 22-й механизированной бригады ВСУ, у этого населенного пункта и у Красного артиллерия поразила живую силу и технику 22-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Украинская сторона потеряла за сутки до 320 человек, десять танков, включая Leopard 2А5, две БМП, шесть боевых бронированных машин, машину ЗРК «Стрела-10».

    На Купянском направлении Западная группировка отразила девять атак украинских штурмовиков 32-й, 60-й, 66-й, 81-й механизированных и 68-й егерской бригад у Макеевки, Новоегоровки (ЛНР) и Синьковки (Харьковская область).

    На этом направлении украинская сторона за сутки потеряла до 180 человек, пять танков, две бронемашины и два пикапа. При контрбатарейной борьбе поражены американская артиллерийская система М777, гаубицы «Мста-Б» и Д-30, противотанковая пушка МТ-12.

    На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отбила три атаки украинских штурмовиков 117-й бригады теробороны у Ямполовки и Григоровки в ДНР. На этом направлении ВСУ потеряли до 180 человек, два танка, две БМП. В ходе контрбатарейной борьбы поражены словацкая САУ Zuzana-2, две артсистемы М777 и гаубица Д-20.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила живую силу 31-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 105-й бригады теробороны у Старомайорского, Новомихайловки (ДНР) и Приютного (Запорожская область). Украинская сторона потеряла до 120 человек, две САУ «Акация» и гаубицу Д-20.

    На Запорожском направлении ВС России поразили скопления живой силы и техники 117-й, 118-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ у Работино, Каменского и Пятихаток (Запорожская область). Украинская сторона потеряла до 105 человек и танк.

    При контрбатарейной борьбе поражены французская САУ Caesar и гаубицы Д-20 и Д-30.

    На Херсонском направлении поражены подразделения 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны у Новотягинки и Золотой Балки в Херсонской области. На этом направлении ВСУ потеряли до 100 человек. При контрбатарейной борьбе уничтожены артиллерийская система М777 и машина РСЗО «Град».

    Авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска ВС России уничтожили два полевых склада боеприпасов 23-й механизированной бригады ВСУ.

    С начала СВО уничтожено 568 самолетов, 265 вертолетов, 11 033 дрона, 451 ЗРК, 14 738 танков и других боевых бронированных машин, 1205 машин РСЗО, 7822 орудия полевой артиллерии и минометов.

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