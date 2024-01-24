В Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики рассказали о достижениях регионов

Важной отличительной особенностью Дальнего Востока и Арктики эксперт считает разнообразные уникальные типы климата от субтропических пляжей до вечной мерзлоты и явления, такие как северное сияние. Очень большую роль в повышении доступности этих территорий играет бизнес. Так, глава Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики отметил, что сейчас самое большое количество проектов реализуется именно в туризме, порядка 300. Это гостиницы, базы отдыха и горнолыжные курорты от небольших пунктов проката до огромных горнолыжных курортов, которые строятся, чтобы полностью изменить экономическую экосистему региона. При этом важным является повышение их доступности, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Почти в каждом регионе у нас строится или почти построен аэропорт. Это существенно меняет отношение человека, который только прилетел и видит, как его встречает регион красивым терминалом, из которого можно добраться до новой гостиницы», – подчеркнул Запрягаев.

Итоги работы уже видны, и, по словам эксперта, в 2022 году туристический поток превысил 2021 год на 25%, а в 2023 году только за девять месяцев превысили показатель в 5 млн 100 тыс. туристов на Дальний Восток, что больше, чем за весь 2022 год.

Дальневосточный и Арктический гектары, по мнению Запрягаева, жители страны берут хорошо. В 2023 году прирост составил 8%. Программа «Арктический гектар» стартовала совсем недавно, но уже в ней 5 тыс. участников. Следующим этапом эксперт считает развитие агломераций, для которых необходимо инфраструктурное обеспечение. Получить его помогает единая президентская субсидия, за счет которой создаются инфраструктурные и социальные объекты.

Основной целью КРДВ Запрягаев называет привлечение инвестиций на Дальний Восток и в Арктику, реализацию инновационных и социальных проектов. Для бизнеса в рамках ТОР открываются инвестиционные площадки, оснащенные необходимой инфраструктурой для старта работы. И такие площадки, отмечает Запрягаев, пользуются большим спросом. В качестве примеров он назвал площадку «Западная» на ТОР «Приморье» в Приморском крае, а также площадку «Ровное» на ТОР «Амурская» в Амурской области, которая еще больше раскроет логистический потенциал региона, даст прирост экономики в части переработки сельхозкультур.



«За 2023 год привлечено проектов на сумму 1 трлн 200 млрд руб. инвестиций. На Дальнем Востоке и в Арктике создано 234 предприятия. Задача на следующий год – повысить эти показатели», – заявил эксперт.

Комментируя работу выставки-форума «Россия», Запрягаев обратил внимание на новый и уникальный формат мероприятия. «Сама идея того, что каждый регион, и удаленный, и близлежащий, доступен для ознакомления, невероятная. Но самое главное – это формат. Кроме экспозиций, это продолжительная повестка, продолжительный форум, который совмещает стенды и ежедневную программу – мастер-классы, презентации. Выставка приближает наши удаленные регионы», – рассказал он.