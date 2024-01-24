Помолитесь о погибших русских летчиках, русских солдатах и простите погибших сегодня врагов. Они уже отвечают не перед нами.2 комментария
Толстой заявил о положительных изменениях в культурных связях России и зарубежных стран
Россия наблюдает положительные изменения в плане культурного взаимодействия с зарубежными странами, заявил советник президента России по культуре Владимир Толстой на пресс-конференции.
Он рассказал, что у Россия есть особые отношения с балканскими странами. Толстой напомнил, что Словакия отменила приказ своего министерства культуры о том, чтобы не поддерживать культурные связи с Россией, передает ТАСС.
Академик Российской академии художеств, скульптор Айдын Зейналов считает, что в нынешних условиях России необходимо развивать собственное самосознание.
Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков сообщил, что организация готова содействовать работе российских некоммерческих организаций (НКО) в зарубежных странах.
Ранее власти Словакии отменили запрет на сотрудничество республики с Россией и Белоруссией в сфере культуры.