Госдума одобрила законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС России

Лавров жестко ответил постпреду Израиля на Совбезе ООН

Лавров жестко ответил постпреду Израиля Эрдану на заседании СБ ООН по Газе

Tекст: Ольга Никитина

Эрдан в ходе своего выступления раскритиковал Иран и обвинил его в поставках оружия России, которое якобы используется в ходе СВО на Украине, передает РИА «Новости».

Лавров отметил, что обвинения в адрес России прозвучали «заученной скороговоркой», а между тем наша страна проводит спецоперацию против нацистского режима в Киеве.

«Коллеги, оставляю эти высказывания на вашей совести, хотя понимаю, что она многое стерпит», – отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Вместе с тем Лавров призвал «не позволить похоронить» решение ООН о создании Палестинского государства, как это произошло в свое время с Минскими соглашениями, достигнутыми в 2015 году и единогласно одобренными Совбезом ООН. Министр призвал не допустить повторения подобных преступных действий в отношении палестинского народа.

Иран ранее заявлял, что никогда не поставлял России БПЛА и ракеты для использования на Украине.