Бельгия активно взялась за антироссийские заявления и действия. Именно она предложила изъять принадлежащие России 280 млрд евро. Но эта страна – весьма уязвима, и Россия в ответ могла бы доставить бельгийцам множество неприятностей, разгребание которых заставит и их самих, и Евросоюз в целом ослабить внимание к нам и Украине.5 комментариев
Госдума одобрила законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС России
Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается ввести в УК РФ возможность конфискации имущества за распространение лживой информации о ВС России и публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.
Документ был внесен группой депутатов во главе с председателем палаты парламента Вячеславом Володиным, передает ТАСС.
Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять соответствующий законопроект.