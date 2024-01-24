Утверждена форма для голосования на выборах президента России

ЦИК России утвердила форму для голосования на выборах президента

Tекст: Елизавета Шишкова

В бюллетене фамилии кандидатов будут размещаться в алфавитном порядке. Там же будет указан год рождения, субъект России, в котором проживает кандидат, передает ТАСС.

Также будет указано, выдвигается ли кандидат от партии или он самовыдвиженец, сообщила секретарь ЦИК Наталья Бударина.

По ее словам, бюллетени имеют несколько степеней защиты. Текст располагается только на одной стороне листа. Его ширина составит 210 миллиметров, а длина будет определяться количеством зарегистрированных кандидатов.

Документы печатаются на русском языке, а по решению региональных избирательных комиссий могут печататься на языках республик.

Также ЦИК утвердил порядок применения средств видеонаблюдения на выборах, оно будет осуществляться во всех 89 регионах.

В новых регионах наблюдение будет осуществляться в тестовом режиме. В остальных 85 субъектах видеонаблюдение охватит около 40 тыс. избирательных участков, добавил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

Также на выборах уполномоченный член избиркома будет формировать список объектов, где будет использоваться видеонаблюдение, на портале Госуслуг через личный кабинет избирательной комиссии.

Ранее сообщалось, что ЦИК направил приглашения наблюдателям на выборы президента России в 95 стран.

