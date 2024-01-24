Пекин в Швейцарии отвесил Киеву две чувствительные оплеухи. А если предположить, что Си отказал Зеленскому в телефонном разговоре, то и три. Действительно, зачем разговаривать со слугой, когда надо разговаривать с хозяином.11 комментариев
В Киеве сообщили об обещанном Западом «оружии, которого нет»
МО Украины сообщило об обещанном Западом оружия, которого еще не было
Вооруженные силы Украины в 2024 году получат от партнеров по формату «Рамштайн» оружие, которое до сих пор им не поставлялось и которое сможет поражать логистические узлы, заявил спикер министерства обороны Украины Илларион Павлюк.
«В этом году получим оружие, которого еще нет», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на украинское ТВ.
Павлюк назвал прошедшую встречу в формате «Рамштайн» продуктивной. Он отметил, что также обсуждались вопросы наращивания производства боеприпасов и оружия. Кроме того, указал представитель военного ведомства Украины, в этом году страна, как ожидается, получит «большие пакеты помощи от нескольких государств».
Москва ранее подчеркивала, что Запад, поставляя Киеву вооружения, всеми силами пытается удержать режим на плаву и только продлевает его агонию. Также в Москве указывали, что для начала мирного урегулирования украинского кризиса Западу следует прекратить вооружать киевский режим.