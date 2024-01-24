МО Украины сообщило об обещанном Западом оружия, которого еще не было

Tекст: Ольга Никитина

«В этом году получим оружие, которого еще нет», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на украинское ТВ.

Павлюк назвал прошедшую встречу в формате «Рамштайн» продуктивной. Он отметил, что также обсуждались вопросы наращивания производства боеприпасов и оружия. Кроме того, указал представитель военного ведомства Украины, в этом году страна, как ожидается, получит «большие пакеты помощи от нескольких государств».

Москва ранее подчеркивала, что Запад, поставляя Киеву вооружения, всеми силами пытается удержать режим на плаву и только продлевает его агонию. Также в Москве указывали, что для начала мирного урегулирования украинского кризиса Западу следует прекратить вооружать киевский режим.