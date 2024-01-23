AP: ХАМАС отказалось освобождать заложников в обмен на прекращение боев в Газе

Tекст: Валерия Городецкая

Как пишет AP со ссылкой на неназванного высокопоставленного египетского чиновника, ХАМАС отказалось освобождать заложников без прекращения израильского наступления в Газе и вывода армии еврейского государства из анклава, передает ТАСС.

Собеседник агентства подчеркнул, что Каир и Доха ведут работу над «многоступенчатым предложением» и прилагают усилия к преодолению разногласий между сторонами.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль отвергает требования ХАМАС о прекращении боев в обмен на заложников.