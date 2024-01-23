Пекин в Швейцарии отвесил Киеву две чувствительные оплеухи. А если предположить, что Си отказал Зеленскому в телефонном разговоре, то и три. Действительно, зачем разговаривать со слугой, когда надо разговаривать с хозяином.6 комментариев
ХАМАС отказалось освобождать заложников в обмен на прекращение боев в Газе
AP: ХАМАС отказалось освобождать заложников в обмен на прекращение боев в Газе
Палестинское движение ХАМАС не приняло предложение израильской стороны, подразумевающее прекращение боевых действий в Газе при условии освобождения всех заложников, сообщает Associated Press (AP).
Как пишет AP со ссылкой на неназванного высокопоставленного египетского чиновника, ХАМАС отказалось освобождать заложников без прекращения израильского наступления в Газе и вывода армии еврейского государства из анклава, передает ТАСС.
Собеседник агентства подчеркнул, что Каир и Доха ведут работу над «многоступенчатым предложением» и прилагают усилия к преодолению разногласий между сторонами.
Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль отвергает требования ХАМАС о прекращении боев в обмен на заложников.