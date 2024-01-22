СВО позволяет по-новому взглянуть на недостатки нашей оружейной культуры и укрепить слабые места на стыке между военными, производителями оружия и обществом, выявленные в ходе украинской кампании.14 комментариев
В Кремле заявили о мерах по недопущению атак, подобных удару по терминалу в Усть-Луге
В Кремле сообщили о мерах по недопущению новых атак, подобных удару по терминалу в Усть-Луге
Минобороны и ряд других ведомств принимают все меры, чтобы не допустить новых атак, подобных удару БПЛА по терминалу «Новатэк» в Усть-Луге, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Также привлекаются все средства ПВО, сказал Песков, отвечая на вопрос, кто стоит за нападением на Усть-Лугу и какие меры защиты принимаются, передает «Интерфакс».
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что пожар произошел ночью на терминале компании «Новатэк» в порту Усть-Луга. Пострадавших не было.