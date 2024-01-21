Москва предупредила о риске военных инцидентов из-за учений НАТО

Замглавы МИД Грушко: Учения Steadfast Defender знаменует возвращение к схемам холодной войны

Tекст: Вера Басилая

Грушко указал, что масштабные учения НАТО с участием 90 тыс.личного состава и 31 страны являются еще одним из элементов гибридной войны, развязанной Западом против России, знаменует собой окончательное и бесповоротное возвращение НАТО к схемам обеспечения холодной войны, передает РИА «Новости».

Он обратил внимание, что подготовка учений проходит в искусственно разогреваемой обстановки военного психоза. По словам дипломата, безответственными заявлениями о возможной войне с Россией, к которой жителям Европы «следует готовиться», отметились министр обороны Германии, главком Швеции и председатель военного комитета НАТО. Целью является демонизация России и запугивание населения своих стран, чтобы оправдать безудержный рост военных расходов и спонсирование киевского режима, а также заставить европейцев еще больше включиться в гонку вооружений на радость американского ВПК.

Грушко предупредил, что учения такого масштаба, как Steadfast Defender, увеличивают риски военных инцидентов, но такими провокационными демонстрациями силы Россию не запугать, она обеспечит свою безопасность.

Ранее главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи сообщил, что альянс начинает крупнейшие учения Steadfast Defender-2024, в которых задействуют порядка 90 тыс. военнослужащих.