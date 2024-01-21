На Украине захотели отказа России от ядерного оружия

Замминистра обороны Украины Гаврилюк считает, что Россия должна отказаться от ядерного оружия

Tекст: Вера Басилая

Гаврилюк заявил, что любой конфликт заканчивается переговорами, и конфликт на Украине не является исключением. По его словам, коалиция государств, поддерживающих Украину, и Россия подпишут договор, который должен включать отказ Москвы от ядерного оружия, поскольку оно представляет угрозу для всего мира, передает РИА «Новости».

Он считает, что против России должны быть предприняты «превентивные механизмы» после восстановления украинских границ 1991 года.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что предложения отдельных украинских командиров об уничтожении пусковых установок на российской территории из западных ракет большой дальности несут с собой риск использования ядерного оружия Россией.