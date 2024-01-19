Семья из пяти человек погибла при взрыве газа в частном доме в Махачкале

Трое детей и двое взрослых скончались в больнице после взрыва газа в частном доме в Махачкале

Tекст: Денис Тельманов

«Он и его семья – это супруга и трое детей – были госпитализированы в реанимацию ожогового центра Республиканской клинической больницы имени А. В. Вишневского накануне утром в крайне тяжелом состоянии. Несмотря на все старания комбустиологов и своевременно оказанную медицинскую помощь, вся семья погибла», – приводит ТАСС сообщение Республиканской клинической больницы Дагестана.

Отмечается, что трагедия произошла в частном доме на улице Газопроводной в Махачкале. По предварительным данным, причиной стала утечка газа при самовольном демонтаже газового узла, соединенного с газопроводом.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Казахстане из-за взрыва газа обрушилось задание кафе в Уральске, погибло два человека.