И православная икона, и портрет Сталина воспринимаются как символы «незападности», как возможность показать фигу либералам и всем, кто нас не любит. А сочетание портрета Сталина и иконы – это двойная фига повышенной мощности.19 комментариев
Из-за аварии на горнолыжном подъемнике в Подмосковье возбудили дело
СК возбудил дело после остановки подъемника на горнолыжном курорте в Подмосковье
Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбудили после остановки подъемника на горнолыжном курорте в подмосковной Яхроме, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.
В сообщении говорится, что по данному факту следственным отделом по городу Дмитров ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), передает РИА «Новости».
Как указали в пресс-службе, в настоящее время следователями и криминалистами проводятся следственные действия, направленные на установление произошедшего. Отмечается, что сведения о пострадавших уточняются.
Напомним, подъемник с людьми остановился из-за технической неисправности на горнолыжном курорте «Степаново» в городском округе Дмитров Московской области. Позже в пресс-службе городского округа сообщили, что после остановки фуникулера в кабинках оставались 37 человек, спасатели уже сняли всех застрявших. Источник в экстренных службах уточнил, что, по предварительным данным, пострадали три человека.
Ранее сообщалось, что шесть человек, включая двух подростков, пришлось снимать спасателям с остановившегося в микрорайоне «Город Спутник» возле Пензы колеса обозрения.