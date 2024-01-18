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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв От иллюзии братства Болгарии пора избавиться

    Болгария начала бороться со всем русским подряд – и с советским, и с имперским. Ради этого власти страны готовы переписать учебники и снести памятники, напоминающие о дружбе с Россией. При этом Болгария не выглядит, как русофобская страна, и работать с ней Россия вполне может.

    24 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Давос – развлечение и война в одном пакете

    США и Европа стремительно настраивают все доступные им инструменты на защиту собственных особых позиций в мировых делах. Военная функция Давоса становится не менее важной, чем традиционная развлекательно-коммерческая.

    5 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Свобода давно не там, где ее ищут

    Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.

    22 комментария
    18 января 2024, 21:59

    Трутнев: Расширение Арктической зоны в ХМАО позволит привлечь инвестиции на 3,5 млрд рублей

    Tекст: Денис Тельманов

    Расширение границ Арктической зоны РФ на два муниципалитета Ханты-Мансийского автономного округа – Березовский и Белоярский – позволит привлечь 3,5 млрд рублей частных инвестиций, считает вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

    «По результатам решения.. будут созданы дополнительные рабочие места, привлечены более 3,5 млрд рублей частных инвестиций», – приводит ТАСС заявление пресс-службы аппарата Трутнева. 

    Отмечается, что в четверг на заседании правительства России премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что подготовлен законопроект о расширении границ Арктической зоны РФ за счет двух районов ХМАО. Позже глава Минвостокразвития Алексей Чекунков уточнил, что кабмин одобрил это предолжение.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что освоение Арктики для России – неоспоримый приоритет, поскольку регион имеет важнейшее значение для обороны, логистики и энергетики страны.

    17 января 2024, 14:12
    ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников ВСУ
    ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силы России за прошедшие сутки поразили пункт временной дислокации иностранных наемников, участвующих в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны.

    Ракетные войска и артиллерия, ударные беспилотники ВС России также поразили базу горючего для украинской военной техники, три склада боеприпасов 23-й механизированной бригады ВСУ, радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и «Небо-СВ», 103 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 119 районах, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    Российская ПВО за сутки сбила 11 снарядов РСЗО «Ольха» и чешской Vampire, а также уничтожила 21 украинский беспилотник в районах Золотаревки, Белогоровки ЛНР, Новониколаевки, Горловки и Песков ДНР.

    Всего с начала проведения СВО уничтожено 567 самолетов, 265 вертолетов, 10 779 БПЛА, 450 ЗРК, 14 658 танков и других бронемашин, 1202 РСЗО, 7759 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17 560 единиц спецтехники.

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    16 января 2024, 04:34
    Девочка пострадала при атаке украинских БПЛА на Воронеж

    Губернатор Александр Гусев сообщил, что при атаке украинских БПЛА на Воронеж ранения получила девочка 2013 года рождения

    Девочка пострадала при атаке украинских БПЛА на Воронеж
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Девочка 2013 года рождения, проживающая на улице Тепличной, получила травмы во время атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Воронеж, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

    «У девочки 2013 года рождения резаные раны руки, ноги и шеи. Медицинскую помощь оказали на месте», – написал Гусев в своем Telegram-канале.

    По его словам, в квартиру, где проживает девочка, попали фрагменты сбитого БПЛА.

    Губернатор добавил, что утром попросит врачей навестить семью пострадавшей и убедиться, что других последствий для ее здоровья нет.

    Кроме того, он сообщил, что продолжается поквартирный обход.

    Ранее Минобороны России сообщило, что дежурные средства ПВО сбили над Воронежской областью три украинских БПЛА.

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    18 января 2024, 03:56
    ПВО перехватила беспилотники над Московской и Ленинградской областями

    Минобороны: Украинские беспилотники перехвачены над Московской и Ленинградской областями

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские беспилотники перехвачены над Московской и Ленинградской областями системой ПВО, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства сообщается, что около 1.30 мск была пресечена попытка ВСУ совершить атаку с применением БПЛА. Дежурные средства ПВО сбили один дрон над территорией Московской области и перехватили один беспилотник над территорией Ленинградской области.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российская ПВО отразила атаку летевшего на Москву беспилотника.

    Коментарии (41)
    16 января 2024, 10:10
    Во Франции объяснили, зачем Германии нужен конфликт с Россией

    Французский политик Филиппо заявил, что Германии нужен конфликт с Россией в качестве отвлекающего маневра

    Tекст: Александра Юдина

    Германия нуждается в начале военных действий против России для создания отвлекающего маневра, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    По его словам, такие действия направлены в первую очередь на внутреннюю аудиторию Евросоюза для предотвращения социального взрыва, передает RT.

    Ранее немецкие СМИ со ссылкой на секретный документ бундесвера сообщили, что Германия занимается подготовкой к войне между Североатлантическим альянсом и Россией.

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    16 января 2024, 00:52
    «Госуслуги» перестали открываться на смартфонах Apple

    Приложение «Госуслуги» перестало открываться на смартфонах Apple с платформой iOS

    Tекст: Денис Тельманов

    Приложение «Госуслуги» перестало открываться на смартфонах с операционной системой iOS.

    При попытке зайти в приложение со смартфона с платформой iOS всплывает сообщение «Неизвестная ошибка с сервера» или «По техническим причинам портал временно недоступен. Приносим извинения за неудобства», сообщает ТАСС.

    По данным агентства, на смартфонах с платформой Android приложение в основном работает, однако временами также отмечается сбой, сопровождающийся сообщением «Проводятся технические работы. Попробуйте зайти позже».

    Также указывается, что веб-сайт «Госуслуг» открывается, но при попытке зайти в учетную запись выдает аналогичную ошибку.

    Ранее сообщалось, что перед Новым годом мошенники начали маскироваться под операторов связи и пытаются узнать пароли от «Госуслуг», предупреждая о якобы завершении договора сим-карты.

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    16 января 2024, 03:43
    Минобороны: ПВО сбила над Воронежем три украинских беспилотника

    Минобороны России: Средства ПВО сбили над Воронежем три украинских беспилотника

    Минобороны: ПВО сбила над Воронежем три украинских беспилотника
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Дежурные средства ПВО российских войск сбили над Воронежской областью три украинских БПЛА, сообщили в Минобороны России.

    «16 января текущего года с 01:50 до 02:50 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Воронежской области», – приводит ТАСС сообщение российского военного ведомства.

    Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что атака украинских беспилотников на регион была отражена дежурными средствами ПВО.

    По словам Гусева, пострадавших нет, в одном многоквартирном доме было ликвидировано возгорание на балконе. Еще в двух МКД и ряде частных домов выбиты окна.

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    17 января 2024, 22:57
    Швейцария потребовала легитимного подхода в вопросе передачи активов России

    Власти Швейцарии потребовали легитимного решения по заблокированным российским активам

    Tекст: Александра Юдина

    Решение по передаче заблокированных российских финактивов на нужды Украины должно соответствовать международному праву, заявили в Федеральном департаменте экономики, образования и исследований (EAER) Швейцарии.

    В частности, Швейцария выступила за то, чтобы обсуждения привели к решению, отвечающему правовой системе самой Швейцарии, передает РБК.

    Также власти страны заявили, что итоговое решение в отношении активов России должно соответствовать международному праву и внешнеполитическим целям.

    Отмечается, что швейцарские власти и профильные ведомства продолжает непрерывно мониторить работу, ведущуюся на международном уровне в отношении замороженных финансовых активов России.

    Ранее Бельгия призвала создать четкий механизм конфискации российских активов.

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    16 января 2024, 06:20
    «Ангарского маньяка» Попкова после суда этапировали из Иркутска в Мордовию

    «Ангарского маньяка» Попкова, убившего более 80 женщин, этапировали после суда из Иркутска в колонию в Мордовии

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывшего милиционера, убившего с 1992 по 2010 годы больше 80 женщин и получившего прозвище «Ангарский маньяк» Михаила Попкова, этапировали из Иркутска, где ему вынесли очередной срок, в Мордовию для отбытия наказания в одной из колоний, сообщила прокуратура Иркутской области.

    «В настоящее время осужденный этапирован к месту отбывания наказания в одну из колоний в Республике Мордовия. Приговор Ленинского районного суда города Иркутска, вынесенный по уголовному делу в отношении Михаила Попкова, не был им обжалован и вступил в законную силу», – приводит ТАСС сообщение областной прокуратуры.

    Отмечается, что Попков находился в Иркутске с 27 ноября 2022 года до 14 января 2024 года для проведения следственных действий и рассмотрения дела в суде, поскольку он признался в новых убийствах.

    В ноябре 2023 года Попкова приговорили к 10 годам колонии за три новых эпизода преступления. До этого ему вынесли еще три приговора, в том числе два пожизненных.

    Убийства Попков совершал на территории Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского и в пригородах этих населенных пунктов с 1992 по 2010 годы.

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    16 января 2024, 20:21
    Путин высказался о «формуле мира» Зеленского

    Путин: «Формула мира» Зеленского не позволяет вести переговоры с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    «Формула мира» президента Украины Владимира Зеленского нацелена на продолжение реализации декрета о запрете вести переговоры с Россией, заявил российский лидер Владимир Путин.

    «Так называемая формула мира, о которой говорят на Западе и на Украине, это продолжение реализации декрета президента Украины о запрете вести переговоры с Россией. Вот что это такое. Это запретительные требования для переговорного процесса», – заявил Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований регионов России, передает РИА «Новости».

    Продвигаемая киевским режимом «формула мира» требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евроатлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России «военных преступлений».

    Ранее сообщалось, что Украина не нашла союзников для своей «мирной формулы» на Глобальном Юге на саммите на Мальте.

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    16 января 2024, 03:33
    Украинские беспилотники атаковали Воронеж

    Губернатор: Средства ПВО отразили атаку украинских БПЛА на Воронеж, никто не пострадал

    Tекст: Денис Тельманов

    Атака украинских беспилотников на Воронеж была отражена дежурными средствами ПВО, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

    «По предварительной информации, пострадавших нет. В одном многоквартирном доме ликвидировано возгорание на балконе. Еще в двух МКД и ряде частных домов выбиты окна. Оперативные службы уже работают на местах», – написал Гусев в своем Telegram-канале.

    По его словам, объемы повреждённого имущества будут уточнены после поквартирного обхода.

    Гусев также пообещал в кратчайшие сроки оказать помощь всем гражданам, которые пострадали от атаки.

    Ранее сообщалось, что при аварийном сходе боеприпаса в селе Петропавловка под Воронежем пострадали четыре человека. Нештатный сход авиационного боеприпаса произошел во время полета самолета воздушно-космических сил.


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    16 января 2024, 05:43
    Режим ЧС ввели в Воронеже после атаки украинских БПЛА

    Режим чрезвычайной ситуации ввели в Воронеже после атаки украинских беспилотников

    Tекст: Денис Тельманов

    Городской режим чрезвычайной ситуации ввели в Воронеже после атаки на город украинских беспилотников, сообщил мэр Вадим Кстенин.

    «На пострадавшем доме и соседних, как и по территории, отработает комиссия по оценке ущерба – и недвижимому, и движимому имуществу. Для оперативности принятия решений уже ввели режим городского ЧС», – приводит ТАСС слова Кстенина.

    По его словам, сейчас строители оценивают масштабы повреждения дома на улице Тепличная, в который попал беспилотник.

    «Считаем, сколько окон требует замены, наши строители уже дали номенклатуру изделий, будут помогать», – отметил мэр, отметив, что уже заказано изготовление первых 30 окон.

    Ранее сообщалось, что дежурные средства ПВО российских войск сбили над Воронежской областью три украинских БПЛА. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что ранения получила десятилетняя девочка, в одном многоквартирном доме было ликвидировано возгорание на балконе, еще в нескольких домах выбиты окна.

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    16 января 2024, 05:34
    Десантники под Артемовском из «Вербы» сбили украинский БПЛА «Фурия»

    Российские десантники уничтожили из ракетного комплекса «Верба» украинский БПЛА «Фурия» на Артемовском направлении

    Tекст: Денис Тельманов

    Ивановские десантники уничтожили из переносного зенитного ракетного комплекса «Верба» разведывательный беспилотник ВСУ «Фурия», который барражировал вдоль российских позиций на Артемовском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

    «Была обнаружена воздушная цель, которую идентифицировали как разведывательный беспилотный летательный аппарат «Фурия» украинских формирований. В результате грамотных действий расчета цель была взята на сопровождение и уничтожена пуском ракеты из ПЗРК «Верба» ивановских десантников», – приводит ТАСС сообщение российского военного ведомства.

    Отмечается, что за время проведения СВО расчеты ПВО ВДВ сбили сотни украинских беспилотников.

    Ранее Минобороны России сообщило, что дежурные средства ПВО российских войск сбили над Воронежской областью три украинских БПЛА.

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    16 января 2024, 03:54
    Ким Чен Ын поручил указать в конституции КНДР враждебность Южной Кореи

    Ким Чен Ын поручил указать в конституции КНДР враждебность Южной Кореи и необходимость завоевания ее в случае войны

    Tекст: Денис Тельманов

    Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал указать в конституции страны, что ее главный противник – Республика Корея, а в случае войны на Корейском полуострове она должна быть захвачена и возвращена в состав Северной Кореи.

    «Считаю, что необходимо внести некоторые правки в конституцию нашей страны... Считаю, что важно отразить положение о том, что Республика Корея будет занята, подчинена и возвращена в состав (КНДР), если на Корейском полуострове вспыхнет война», – приводит ТАСС слова северокорейского лидера.

    Он подчеркнул, что необходимо усилить «воспитательную и образовательную работу, нацеленную на укрепление образа Республики Корея в качестве постоянного враждебного государства номер один, неизменного главного противника».

    Ким Чен Ын также призвал отказаться от «слов-пережитков» о едином корейском народе, которые, по его словам, «вводят в заблуждение относительно нации на Севере и Юге».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва намерена развивать партнерские отношения с Северной Кореей во всех областях и поддерживать контакты на всех уровнях.

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    16 января 2024, 16:19
    Эксперт: Развитие иммерсивных технологий и метавселенных вызовет появление новых профессий

    IT-Эксперт Негачев рассказал о перспективах развития иммерсивных технологий в России

    Эксперт: Развитие иммерсивных технологий и метавселенных вызовет появление новых профессий
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Иммерсивные технологии получают все большее распространение во всем мире, включая Россию. Эта отрасль нуждается в кадрах и открывает для молодежи новые перспективные профессии. Об этом рассказал победитель конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций» Константин Негачев в новом проекте «Достижения страны. Дела людей». Сам проект был представлен в студии ЭИСИ на Международной выставке-форуме «Россия».

    «К иммерсивным технологиям относятся виртуальная, дополненная и смешанная реальности. Значительное развитие они получили чуть более 10 лет назад, когда были выпущены очки от компании Oculus. Еще один мощный толчок развития случился во время пандемии коронавируса», – сказал Константин Негачев, победитель конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций», руководитель и сооснователь группы компаний VRT, эксперт в области цифровой трансформации и иммерсивных технологий.

    «Иммерсивные технологии очень полезны. В частности, они применяются в медицине для ускорения восстановления после болезней, а также в образовательных целях. Они могут использоваться и в различных профессиях. Например, водитель экскаватора с недостатком опыта в очках дополненной реальности будет видеть, за что отвечает тот или иной рычаг в машине», – отмечает собеседник.

    «Иммерсивные технологии в России также активно развиваются. Ярким примером является цифровой двойник Москвы. Он уже активно используется для принятия управленческих решений в городе. Например, с помощью него можно узнать, сколько парковочных мест понадобится при возведении жилого комплекса или как строительство дороги повлияет на экологию», – говорит эксперт.

    «На выставке «Россия» иммерсивные технологии используются многими регионами, наглядным примером является Томская область. Более того, нами разрабатывается новая метавселенная с возможностью взаимодействия с объектами, которая станет цифровым двойником ВДНХ», – поясняет собеседник.

    По его словам, в ближайшие пять лет следует ожидать получения доступа к смешанной реальности для массового пользователя: «Через десятилетие метавселенные получат очень большое распространение. Вероятно, понадобится даже их нормативное регулирование. Это приведет к появлению новых профессий, таких, например, как цифровой юрист».

    «И сегодня, и в будущем нам также будут нужны разработчики, 3D-художники, тестировщики и проект-менеджеры. Эта отрасль очень перспективна, но кадров в ней всегда не хватает. Поэтому молодежи, которая желает работать в данной сфере, необходимо заниматься самообразованием, компании могут сами учить перспективных людей. Кроме того, сейчас открываются новые программы и в вузах», – сказал эксперт.

    16 января в студии ЭИСИ на Международной выставке-форуме «Россия» стартовал новый проект «Достижения страны. Дела людей». Это серия интервью с победителями кадровых конкурсов, лауреатов национальных премий и обладателей других престижных наград. Темой первого выпуска стали достижения и перспективы России в области иммерсивных технологий. Ведущим стал победитель конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций» Виктор Байдаков.

    В России ознакомиться с достижениями в данной сфере можно, например, на ВДНХ. Осенью там презентовали экскурсионную программу Международной выставки-форума «Россия». На протяжении полугода в интерактивном формате посетителям будут рассказывать о важных вехах в отечественной истории и достижениях страны ХХI века по семи основным тематикам. Каждый из маршрутов отличается темой, длительностью и иммерсивными форматами.

    Другим примером является «Цифровой двойник Москвы». На официальном сайте мэра города сообщается, что это точная 3D-копия столицы в виртуальной реальности, на которую нанесены все сети инженерных и транспортных коммуникаций. Так, с помощью иммерсивных технологий еще на этапе принятия решения о строительстве можно оценить, как постройка впишется в архитектуру города и какую нагрузку создаст на инфраструктуру.

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    16 января 2024, 14:21
    Лавров оценил поддержку КНДР спецоперации на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров выразил признательность КНДР за поддержку в вопросе спецоперации на Украине.

    «Мы плодотворно сотрудничаем с Пхеньяном на площадке ООНаций и других многосторонних организаций. Безусловно, мы всегда поддерживаем КНДР в ООН и ценим аналогичную вашу позицию в поддержку России, в том числе в вопросах, касающихся проводимой спецоперации на Украине», – сказал Лавров на переговорах с главой МИД КНДР Цой Сон Хи.

    В ходе встречи российский министр также сообщил, что внесенные Россией в Совбез ООН предложения по урегулированию ситуации на Корейском полуострове уже находятся на столе переговоров, передает ТАСС.

    Говоря о политике США в отношении КНДР, Лавров заявил, что она не способствует продвижению урегулирования в регионе.

    «Приходится констатировать, что политика США и их сателлитов по созданию угроз безопасности КНДР не способствует продвижению в позитивном направлении. Будем продолжать призывать к отказу от шагов, ведущих к эскалации напряженности», – сказал он.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что министры иностранных дел России и КНДР лично сообщат Владимиру Путину о результатах прошедших переговоров.

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