Мир вступил в критическую стадию противоборства с Западом и лишения его полутысячелетней гегемонии. Огромное количество планов, договоренностей и ожиданий других стран и их лидеров завязано лично на Владимире Путине.21 комментарий
Путин: Освоение Арктики для России – неоспоримый приоритет
Президент России Владимир Путин на совещании по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны РФ заявил, что считает освоение Арктики неоспоримым приоритетом, поскольку регион имеет важнейшее значение для обороны, логистики и энергетики страны.
«Арктическая зона имеет для нас особое, стратегическое значение, это регион с колоссальными экономическими возможностями… С ним (Арктическим регионом) мы во многом связываем укрепление энергетического потенциала нашей страны, расширение логистических возможностей, обеспечение национальной безопасности и обороны, и потому дальнейшее комплексное освоение и обустройство этих территорий является для нас неоспоримым приоритетом», – приводит его слова ТАСС.
Ранее Путин пообещал расширить программу Арктической ипотеки для участников специальной военной операции (СВО).