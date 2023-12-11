Путин пообещал расширить Арктическую ипотеку для участников СВО

Tекст: Ольга Иванова

«Спасибо большое, что упомянули об этом. Это вообще святое дело. Мы ребятам помогаем по очень многим направлениям, здесь просто, думаю, техническое упущение. Сразу могу сказать, мы это сделаем точно совершенно», – ответил президент на вопрос, можно ли расширить такую ипотеку на участников спецоперации, передает РИА «Новости».

Также Путин, говоря об увеличении возраста для Арктической ипотеки работникам оборонных предприятий и их семей, сообщил, что обсудит такую возможность с коллегами и примет решение.

«Вообще, что касается работников оборонных предприятий, мы должны закреплять людей на тех предприятиях и рабочих местах, где они работают. Это всегда важно для решениях очень важных, острых задач, которые стоят перед государством в целях повышения оборонной способности. А что касается северных регионов – тем более. Поэтому сейчас с коллегами обсудим. Я думаю, мы к этому решению подойдем», – сказал Путин.

В августе Путин пообещал продолжить развивать программы льготной ипотеки.