  • Новость часаПротив главы узбекского землячества «Ватандош» Баратова возбуждено дело
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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв От иллюзии братства Болгарии пора избавиться

    Болгария начала бороться со всем русским подряд – и с советским, и с имперским. Ради этого власти страны готовы переписать учебники и снести памятники, напоминающие о дружбе с Россией. При этом Болгария не выглядит, как русофобская страна, и работать с ней Россия вполне может.

    19 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Давос – развлечение и война в одном пакете

    США и Европа стремительно настраивают все доступные им инструменты на защиту собственных особых позиций в мировых делах. Военная функция Давоса становится не менее важной, чем традиционная развлекательно-коммерческая.

    5 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Свобода давно не там, где ее ищут

    Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.

    22 комментария
    18 января 2024, 19:46

    Пробки в Москве достигли 9 баллов

    Tекст: Кристина Цыцура

    Загруженность дорог в Москве вечером 18 января составила 9 из 10 баллов, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

    Транспорт на дорогах города двигается медленно из-за гололедицы и снежных заносов, передает ТАСС.

    Движение особенно затруднено по Садовому, Бульварному и Третьему транспортному кольцам, а также частично – на МКАД. Скорость потока машин также снижена на центральных улицах и набережных, проспекте Мира, шоссе Энтузиастов, Волоколамском, Ленинградском, Варшавском шоссе.

    Температура воздуха опустилась до минус 10,8 градуса. Предстоящей ночью синоптики ожидают в Москве до минус 2, по области – до минус 7 градусов.

    17 января 2024, 21:12
    Оскорбившего участников СВО главу узбекского землячества призвали лишить гражданства РФ

    Генерал МВД Ворожцов: Оскорблявшие участников СВО высказывания главы узбекского землячества Баратова могли быть сделаны по заказу из-за рубежа

    Оскорбившего участников СВО главу узбекского землячества призвали лишить гражданства РФ
    @ кадр из видео

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Необходимо поставить вопрос о лишении российского гражданства главы узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова, оскорбившего участников спецоперации, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов. Он считает, что такое высказывание могло быть сделано Баратовым по заказу из-за рубежа для обострения обстановки в России перед выборами.

    «Что касается высказывания главы узбекского землячества, то здесь необходимо привлекать его к соответствующей ответственности в соответствии с российским законодательством. А тот факт, что он возглавляет эту организацию, может и должен стать отягчающим обстоятельством, ведь он выразил не свое личное мнение, а высказался как глава общественной организации. Как я понимаю, он является гражданином Российской Федерации, а значит должен соблюдать законы нашей страны. Но поскольку мнение человека распространено на всю диаспору, следует поставить вопрос о лишении его гражданства нашей страны», – говорит Ворожцов.

    Он отмечает, что любое землячество – это общественная организация, которая регулируется соответствующим законодательством. «У этой организации должен быть устав, который утверждается министерством юстиции, а в его основе должны быть прописаны все полномочия, сферы деятельности и ответственность этой организации. Люди, которые состоят в землячестве, принадлежат к одной этнической общности, но находятся они в нашей стране, поэтому тоже должны соблюдать законы РФ», – отмечает генерал МВД.

    Он напомнил, что по российскому законодательству все общественные организации должны оказывать содействие правоохранительным органам в обеспечении безопасности, поддержке общественного порядка и помогать в борьбе с преступностью и терроризмом.

    Но, отметил Ворожцов, перед значимыми политическими событиями – например, выборами – нередко противники нашего государства пытаются расшатывать ситуацию внутри страны, пытаясь создать дополнительные этнические и конфессиональные противоречия.

    «Это наводит на мысль, не было ли это заявление сделано специально по заказу зарубежных спецслужб, антироссийских сил для того, чтобы дополнительно обострить внутриполитическую социальную обстановку в Российской Федерации в канун выборов президента? Выглядит вполне логично», – заключил Ворожцов.

    Ранее президент межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усман Баратов опубликовал оскорбительный пост в адрес участников спецоперации, после чего председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение о возбуждении уголовного дела.

    Комментируя это дело, заместитель председателя Государственной думы России Петр Толстой назвал национальные диаспоры, землячества и общины легализованными мафиозными структурами и призвал «заканчивать с межнациональным либерализмом». По мнению депутата, в России не должно быть параллельных структур «со своими законами, обычаями и властью».

    Коментарии (117)
    17 января 2024, 22:39
    Зеленский резко ответил Трампу на слова про окончание конфликта на Украине
    Зеленский резко ответил Трампу на слова про окончание конфликта на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский ответил экс-президенту США Дональду Трампу «думай – потом говори» в ответ на заявление о скором завершении конфликта на Украине.

    По словам Зеленского, в случае если Украине будет передано вооружение, но взамен забраны какие-либо запасы, «Россия может занять всю территорию Украины», передает РИА «Новости».

    Он признал, что боится этого, и призвал Трампа «сначала думать, а потом говорить».

    При этом Зеленский заверил, что готов «работать со всеми» в случае избрания президентом Штатов Трампа.

    Ранее Трамп заявил, что действующее руководство Соединенных Штатов Америки – это дураки.

    Напомним, Трамп одержал убедительную победу в штате Айова. Другой претендент на пост президента от Республиканской партии, бизнесмен Вивек Рамасвами объявил о выходе из президентской гонки и поддержке Трампа.

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    18 января 2024, 08:24
    Спецназ «Ахмат» заметил на Кременском участке фронте женскую роту ВСУ

    Боец спецназа «Ахмат»: Женская рота ВСУ зашла на Кременской участок фронта

    Спецназ «Ахмат» заметил на Кременском участке фронте женскую роту ВСУ
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Рота, состоящая из женщин, зашла на позиции ВСУ на Кременском участке фронта в Донбассе, рассказал боец спецназа «Ахмат» с позывным Аид.

    По его словам, на участок местности в Серебрянском лесничестве, известный как «болото», зашла женская рота, которая состоит из добровольцев, носит название К-2 и принадлежит 54-й бригаде ВСУ, передает РИА «Новости».

    Как пояснил боец, с таким ВС России еще не сталкивались и сначала подумали, что это такие акустические ловушки, но радиоперехваты подтвердили, что да, там женщины стоят.

    Он уточнил, что женщины на этом участке фронта выполняют функции операторов БПЛА и снайперов.

    Ранее зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая заявила, что присоединение к ВСУ является «лучшим волонтерством» для украинцев в 2024 году.

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    18 января 2024, 04:58
    Politico: Китай нанес неожиданный удар по Зеленскому
    Politico: Китай нанес неожиданный удар по Зеленскому
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Отказ делегации Китая во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским стал для Киева ударом, пишет Politico.

    Издание замечает, что украинское руководство не скрывало своего желания встретиться с китайскими официальными лицами в Швейцарии на этой неделе, однако Зеленский отправился домой, не добившись заветной встречи, передает РИА «Новости».

    Напомним, Пекин отклонил просьбу Киева о встрече Зеленского и премьера КНР Ли Цяна на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

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    18 января 2024, 16:10
    Военкор Коц задал ряд вопросов в связи с возвращением в Россию комика Гудкова
    Военкор Коц задал ряд вопросов в связи с возвращением в Россию комика Гудкова
    @ Vadim Tarakanov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный корреспондент Александр Коц напомнил о проукраинских акциях бежавшего из России комика Александра Гудкова, возвращение которого в четверг заметили в аэропорту Шереметьево.

    В своем Telegram-канале Коц предположил, что Гудков приехал в Россию, чтобы выступить на корпоративе. По словам журналиста, Гудкова приглашают на закрытые вечеринки и предоставляют ему площадки.

    Военкор также напомнил о концертах Гудкова в Турции и Латвии в поддержку Украины. «Вот с концертом в Стамбуле в поддержку Украины как быть? Со сбором донатов «для беженцев»? С аналогичным выступлением в Латвии? Понять, простить и свозить в Донецк?» – написал Коц.

    Осенью 2022 года на Гудкова просили возбудить уголовное дело из-за песни «Я узкий» – пародии на патриотическую песню исполнителя Shaman «Я русский». В конце 2022 года комик уехал из России. Сообщалось, что он находился в Турции, а после этого – в Узбекистане.

    Ранее стало известно о возвращении комика Гудкова в Россию.

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    18 января 2024, 14:16
    Иностранцы избили участника спецоперации в кафе в Подмосковье

    СК: Группа иностранцев избила участника спецоперации в кафе в Подмосковье

    Tекст: Валерия Городецкая

    В подмосковном Чехове разыскивают иностранцев, избивших участника специальной военной операции (СВО), сообщили в подмосковном главке СК.

    Инцидент произошел в воскресенье в кафе «Вояж» в Чехове, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий, передает РИА «Новости».

    В ходе возникшего конфликта группа иностранцев избила участника СВО.

    По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Участники конфликта устанавливаются.

    На прошлой неделе в Тюмени задержали подозреваемых в нападении на ветерана СВО.

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    17 января 2024, 21:52
    Президент Аргентины заявил об угрозе социализма

    Президент Аргентины Милей заявил об опасности социализма для Запада

    Президент Аргентины заявил об угрозе социализма
    @ Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запад находится в опасности, поскольку его элиты все больше отдают предпочтение социалистической повестке, а не «модели свободы», заявил президент Аргентины Хавьер Милей.

    «Запад находится в опасности, потому что те, кто должен его защищать, оказываются во власти видения социализма, <…> отказались от модели свободы ради коллективистских экспериментов», – заявил аргентинский лидер в ходе сессии Всемирного экономического форума в Давосе, передает ТАСС.

    По словам Милея, после принятия Аргентиной коллективистской модели страна потеряла статус мировой державы и опустилась на 140 место в рейтинге, а аргентинцы начали беднеть. Он также назвал социализм «обедняющим явлением, которое потерпело неудачу в экономическом, социальном и культурном отношении, а также привело к гибели миллиардов людей».

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как новый президент Аргентины ведет страну в российские девяностые.

    Коментарии (49)
    18 января 2024, 13:53
    Лавров уличил Зеленского во лжи на форуме в Давосе

    Лавров: Зеленский врал на форуме в Давосе о событиях вокруг Украины после 2014 года

    Лавров уличил Зеленского во лжи на форуме в Давосе
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Украины Владимир Зеленский врал мировому сообществу с трибуны Всемирного экономического форума в Давосе о ситуации на Украине после 2014 года, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров обратил внимание на то, что Зеленский в Давосе «подробно, с выражением, но не так ярко, как в «Квартале-95», говорил про Минские договоренности», обвиняя Россию и российское руководство в якобы краже «13 лет мира». Президент Украины, как отметил глава российского внешнеполитического ведомства, утверждал, что якобы не было никакого государственного переворота в Киеве в 2014 году, а сразу произошла так называемая аннексия Крыма. «Все это ставится с ног на голову», – приводит его слова ТАСС.

    Минские договоренности, напомнил Лавров, не были никаким промежуточным этапом, а предполагали окончательное закрытие проблемы. Он подчеркнул, что соглашения были утверждены Совбезом ООН. «Они не были разрушены Путиным. [Лидеры Германии и Франции] Меркель и Олланд не пытались сделать так, чтобы они сработали», – указал Лавров, добавив, что в это время Украину готовили к войне.

    Также Лавров заявил, что сообщения о том, что Россия и Украина якобы проведут прямые переговоры в Женеве, являются слухами.

    Коментарии (18)
    18 января 2024, 11:09
    Россия собралась запретить Британии рыбачить в Баренцевом море

    «Известия»: Россия лишит Британию права рыбачить в Баренцевом море

    Россия собралась запретить Британии рыбачить в Баренцевом море
    @ Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия собирается запретить Британии вылавливать рыбу в водах Баренцева моря, соответствующий законопроект Минсельхоз и МИД внесли на рассмотрение правительства. Это первый денонсируемый международный договор по продовольствию.

    Источник «Известий» в кабмине сообщил, что правительство уже поддержало законопроект.

    Соглашение о рыболовстве между правительствами СССР, Великобритании и Северной Ирландии было заключено в мае 1956 года. Согласно документу, Британии было разрешено заниматься рыболовным промыслом в водах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова, вдоль материка к востоку от мыса Канин Нос, а также вдоль побережья острова Колгуев плюс на островах. Соглашение заключалось на пять лет с возможностью продления. Документ продолжает действовать до тех пор, пока одна из сторон его не разорвет.

    В документах правительства, текст которых приводит издание, говорится, что денонсация соглашения «не вызовет серьезных внешнеполитических и экономических последствий для России». Объясняется, что Россия готова предпринять такой шаг после того, как в марте 2023 года Британия исключила страну из режима наибольшего благоприятствования в торговле, введя среди прочего 35-процентный тариф на ввоз в страну некоторых российских товаров, включая медь и водку.

    Добавим также, в середине декабря Британия запретила импорт алмазов из России.

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    18 января 2024, 05:30
    На Украине арестовали более 150 морпехов ВСУ за отказ форсировать Днепр

    Tекст: Александра Юдина

    Более 150 украинских морских пехотинцев арестовали в оккупированном киевскими властями Херсоне за отказ форсировать Днепр, сообщила супруга одного из арестованных.

    По ее словам, супруг – военный ВСУ, никогда не уклонялся от службы и был настоящим патриотом, однако его и более 150 морских десантников из разных подразделений арестовал Херсонский суд и отправил в СИЗО, передает РИА «Новости».

    Женщина добавила, что морских пехотинцев арестовали за то, что они отказались выполнять приказ командования и переправляться на левый берег.

    Украинка пояснила, что украинским морским пехотинцам не поставлялись боеприпасы, не было продовольствия.

    «Их командиры хотят выслужиться перед командованием и бросают наших сыновей, отцов и братьев на смерть», – заключила она, призвав сограждан «не молчать, чтобы помочь остановить «мясные» штурмы и освободить арестованных».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что украинцы начинают понимать, что конфликт с Россией чужд их интересам и разрушает будущее их детей.

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    18 января 2024, 15:36
    Шойгу потребовал увеличить дальность одной из выпускаемых ракет

    Шойгу потребовал увеличить дальность выпускаемой ГосМКБ «Радуга» ракеты

    Шойгу потребовал увеличить дальность одной из выпускаемых ракет
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу потребовал увеличить дальность одного из изделий, производство которого организовано на предприятии «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» им. А. Я. Березняка» (ГосМКБ «Радуга»), до 300 километров, сообщили в военном ведомстве.

    Шойгу, как сообщается в Telegram-канале МО РФ, проверил на предприятии в Московской области ход выполнения гособоронзаказа.

    Генеральный директор ГосМКБ «Радуга» Сергей Богатиков доложил, что дальность одного из изделий, производство которого увеличено в соответствии с гособоронзаказом, составляет 250 км. Министр потребовал, чтобы дальность была увеличена до 300 км и более.

    12 января Шойгу отметил успешное применение управляемых модулей планирования и коррекции (УМПК) для авиационных бомб в ходе спецоперации.

    Коментарии (33)
    18 января 2024, 15:57
    Российские военные освободили населенный пункт Веселое в ДНР
    Российские военные освободили населенный пункт Веселое в ДНР
    @ Алексей Майшев

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные освободили населенный пункт Веселое в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны России.

    В ведомстве уточнили, что освободить населенный пункт удалось благодаря успешным действиям Южной группировки войск, передает ТАСС.

    В Минобороны также сообщили, что ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 42-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Андреевка ДНР.

    В результате уничтожено свыше 260 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и 17 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: три артиллерийские системы М777 производства США, самоходные артиллерийские установки Paladin производства США и «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

    Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что площадь земель, освобожденных Российской армией, в пять раз превышает площадь, которую занимали Луганская и Донецкая народные республики до начала специальной военной операции.

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    18 января 2024, 14:53
    Лавров: Израиль не должен думать, что ему все дозволено из-за ужасов Холокоста
    Лавров: Израиль не должен думать, что ему все дозволено из-за ужасов Холокоста
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Израилю не следует создавать впечатления, что из-за ужасов Холокоста и страданий, перенесенных в годы Второй мировой войны, им теперь дозволено все, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    «Израильтянам нельзя даже создавать впечатление, что, поскольку они страдали во Вторую мировую, им все можно сегодня», – приводит его слова ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что нападение на мирных граждан, участников фестиваля в Израиле, было неприемлемым и гнусным. Он напомнил, что Россия сразу же осудила произошедшее.

    В заявлениях ряда израильских чиновников, включая командующих армией, министра обороны и ряда других министров, звучали утверждения, что палестинцы якобы «не люди, а животные», отметил Лавров. Он сравнил это с заявлениями бывшего украинского руководства, в частности, экс-премьера Украины Арсения Яценюка, который говорил, что в Донбассе «живут нелюди». Также он напомнил о словах Зеленского о том, что жители Донбасса – «не люди, а существа». «Всякие там ярмаки, кулебы, подоляки говорили, что русню нужно физически истреблять. Это жуткая аналогия», – подчеркнул Лавров.

    Лавров также отметил, что, как понимают на Западе, без процесса создания палестинского государства ситуацию на Ближнем Востоке будет очень сложно урегулировать.

    Между тем президент еврейского государств Ицхак Герцог, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе, заявил, что Израиль небезразличен к страданиям палестинцев, проживающих в секторе Газа, однако силовому сценарию устранения радикального палестинского движения ХАМАС альтернативы нет.

    Ранее глава генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявлял, что возросла вероятность начала войны на севере Израиля в ближайшее время.

    Коментарии (32)
    18 января 2024, 08:17
    Авиация Пакистана входила в воздушное пространство Ирана для нанесения ударов

    Reuters: Пакистанская авиация входила в воздушное пространство Ирана для нанесения ударов

    Авиация Пакистана входила в воздушное пространство Ирана для нанесения ударов
    @ Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Пакистанская авиация входила в воздушное пространство Ирана с целью нанесения ударов по территории исламской республики, сообщают СМИ.

    Источники Reuters сообщили, что после нанесения ударов по «укрытиям террористов» в Иране авиация вернулась обратно, передает РИА «Новости».

    Ранее пресс-служба МИД Пакистана сообщила, что страна утром четверга провела контртеррористическую операцию Marg Bar Sarmachar, в рамках которой в иранской провинции Систан и Белуджистан были нанесены высокоточные удары по «укрытиям террористов». В результате, как сообщалось, были ликвидированы «несколько террористов», передает ТАСС.

    Как заявлял заместитель губернатора провинции Систан и Белуджистан по вопросам безопасности и правоохранительных органов Алиреза Мархамати, в результате ракетных ударов Пакистана погибли семь человек, которые не являлись гражданами Ирана. Он уточнил, что это были три женщины и четыре ребенка.

    Звуки взрывов, по его словам, прозвучали в 4.30 по местному времени (4.00 мск).

    Во вторник Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) нанес удар по базе террористической группировки «Джейш аль-Адль», которая расположена в граничащей с Ираном пакистанской провинции Белуджистан. После этого Пакистан отозвал своего посла из Тегерана и заявил, что иранский посол не сможет продолжать дипмиссию в Исламабаде.

    Коментарии (11)
    17 января 2024, 21:42
    Бундестаг проголосовал против передачи Киеву крылатых ракет Taurus
    Бундестаг проголосовал против передачи Киеву крылатых ракет Taurus
    @ IMAGO/Sven Eckelkamp/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Немецкий парламент проголосовал против резолюции оппозиционного блока ХДС/ХСС, требовавшей от правительства передать Украине крылатые ракеты Taurus.

    За поставки ракет проголосовали 178 депутатов Бундестага, против выступили 485, трое воздержались, передает РИА «Новости».

    Передать Украине ракеты Taurus потребовали консерваторы из фракции ХДС/ХСС партии бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, теперь они находятся в оппозиции.

    Напомним, 3 января представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что Берлин пока не принял решения о возможных поставках Киеву крылатых ракет Taurus.

    Коментарии (13)
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      Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал «не дать России победить», анонсировал новые военные поставки для ВСУ и сообщил о скором визите в Киев для подписания договора о «гарантиях безопасности» для Украины. Что это за гарантии? Чего хочет Макрон и что получит в итоге?

    • Наша миссия – быть за своих

      Поздравляем всех постоянных и случайных зрителей с наступлением 2024 года. Этот праздник разительно отличается от того, который был год назад. Россия все та же. Но в глазах наших врагов она сильно изменилась.

    • 2024 – год ограбления века

      Высока вероятность, что в 2024 году у России украдут 300 млрд долларов. Это стоимость замороженных активов РФ, которые Запад собирается передать Украине. Правда, в ЕС пока сопротивляются этой идее.

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