Болгария начала бороться со всем русским подряд – и с советским, и с имперским. Ради этого власти страны готовы переписать учебники и снести памятники, напоминающие о дружбе с Россией. При этом Болгария не выглядит, как русофобская страна, и работать с ней Россия вполне может.19 комментариев
Пробки в Москве достигли 9 баллов
Загруженность дорог в Москве вечером 18 января составила 9 из 10 баллов, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».
Транспорт на дорогах города двигается медленно из-за гололедицы и снежных заносов, передает ТАСС.
Движение особенно затруднено по Садовому, Бульварному и Третьему транспортному кольцам, а также частично – на МКАД. Скорость потока машин также снижена на центральных улицах и набережных, проспекте Мира, шоссе Энтузиастов, Волоколамском, Ленинградском, Варшавском шоссе.
Температура воздуха опустилась до минус 10,8 градуса. Предстоящей ночью синоптики ожидают в Москве до минус 2, по области – до минус 7 градусов.