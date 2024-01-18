Губернатор сообщил о расследовании перехвата БПЛА над Ленинградской областью

Политолог: Гарантии безопасности Франции для Украины станут фикцией

Политолог Ткаченко: Французские гарантии безопасности Украины не имеют реальной значимости

Tекст: Илья Абрамов

«Двусторонние соглашения о безопасности, которые ранее заключил с Зеленским британский премьер Сунак, а теперь собирается подписывать Макрон – декорация без реальной значимости. Эти договоренности не предполагают вмешательства Британии или Франции в конфликт. Настоящие гарантии Украине может дать только вступление в НАТО, но туда ее никто не возьмет», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«Такие договоренности могут стать своеобразным отчетом на грядущем саммите НАТО. Западные страны заявят о наличии двусторонних соглашений о безопасности и окончательно закроют вопрос о вступлении в альянс Украины. Поэтому, вероятно, следует ожидать визита в Киев с аналогичными целями и других европейских лидеров, например, Шольца или Мелони», – отмечает он.

«Несмотря на то, что цели визита Макрона и Сунака были схожими, есть между их поездками и отличия. В частности, если разговор с французским президентом имеет какой-то смысл, так как он останется в ближайшее время главой государства, то британский премьер – «хромая утка». Если его партия проиграет, то Лондон может изменить свой подход к поддержке Украины, хотя и не кардинально», –резюмировал Ткаченко.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах приехать на Украину, сообщает Le Monde. Он также уточнил, что Франция «завершает процесс заключения соглашения о безопасности» с Зеленским. Подчеркивается, что договоренности будут аналогичны тем, которые в пятницу были заключены между Украиной и Британией.

Также Париж передаст Украине около 40 ракет SCALP, самоходные артиллерийские установки Caesar, а также несколько сотен бомб, добавляет Le Monde. Французский президент таким образом стремится ответить на обвинения некоторых партнеров Парижа и показать, что Франция не отстает в плане военной поддержки офиса Зеленского от других стран.

Напомним, Владимир Зеленский и премьер Великобритании Риши Сунак подписали двустороннее соглашение о безопасности, обязательства Лондона по этому документу будут действовать до вступления Украины в НАТО. Речь в договоре идет об обмене разведывательной информацией, сотрудничестве в сфере кибербезопасности, обучении медиков и военных, а также кооперации в оборонной промышленности. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что это значит на практике.

Ранее Макрон заявлял, что Франция считает важным не допустить победы России в конфликте. Он призвал и дальше поддерживать Украину и усиливать оборону Киева и других уязвимых мест, отметив, что «в ближайшие месяцы придется принимать важные решения».