Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.5 комментариев
Москвичей предупредили об обратном ходе температуры
Синоптик Леус: Москвичей ожидает обратный ход температуры
Снегопад в столичном регионе прекратится в среду, в Москве возможен «обратный ход температуры», предупредил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
Леус сообщил, что, надвигаясь с запада, антициклон будет способствовать появлению в облаках устойчивых прояснений и постепенно прекратит снег. При этом он предупредил жителей столичного региона о так называемом обратном ходе температуры, когда вместо обычного повышения температуры в дневные часы она будет понижаться, передает «Вечерняя Москва».
Ранее сообщалось, что в ближайшие сутки на всей сети российских автодорог ожидается сильный снегопад, сопровождающийся повышением температуры до околонулевых значений.