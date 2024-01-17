Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.5 комментариев
Путин поручил поддержать Комитет семей воинов Отечества
Президент России Владимир Путин поручил кабмину поддержать Комитет семей воинов Отечества, который оказывает юридическую и психологическую помощь семьям участников СВО.
«Правительству … оказать поддержку автономной некоммерческой организации «Комитет семей воинов Отечества» в целях продолжения работы по предоставлению членам семей участников специальной военной операции бесплатной юридической помощи, духовно-психологической поддержки, а также в целях реализации иных культурных, патриотических и гуманитарных проектов», – говорится в перечне поручений, утвержденном по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 4 декабря 2023 года, и опубликованном на сайте Кремля.
Доклад необходимо представить до 1 февраля. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
Также о поручении главы государства сообщается в Telegram-канале Комитета семей воинов Отечества. Уточняется, что соответствующий вопрос на встрече с главой государства поднимала Юлия Белехова.