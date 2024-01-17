Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.5 комментариев
Население Китая сократилось на 2 млн человек
Население Китая сократилось на 2 млн человек в 2023 году
Согласно опубликованным государственным статистическим управлением КНР данным, в 2023 году население Китая насчитывало 1 млрд 409 млн человек, что на 2,08 млн меньше, чем в 2022 году.
Как отмечается в сообщении управления, цифры не включают население Гонконга, Макао, Тайваня, а также проживающих в Китае иностранцев, передает «Интерфакс».
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков писало, что экономическая активность Китая ослабевает.