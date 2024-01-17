На фоне того, что ни США, ни ЕС не выделили Украине денег, подписание соглашения с Британией в Киеве публично объявляют геополитической победой. На самом деле этот документ сродни решению ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз.2 комментария
Apple обогнала Samsung по объемам поставок смартфонов в мире
Американская Apple превзошла компанию Samsung из Южной Кореи по производству смартфонов в 2023 году, следует из данных International Data Corporation (IDC).
В прошлом году Apple поставила на рынок 234,6 млн смартфонов, это на 3,7% выше, чем в 2022 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на IDC.
Американский гигант занял 20,1% рынка. В четвертом квартале поставки Apple составляли 80,5 млн единиц, это на 11,6% больше, чем в таком же периоде 2022 года.
Поставки Samsung снизились на 13,6%, до 226,6 млн единиц, доля производства на рынке составила 19,4%. До этого Samsung не занимал первую строчку списка в 2010 году.
На третьем месте закрепилась китайская Xaomi, ее поставки в прошлом году сократились на 4,7% (145,9 млн). Четвертое и пятое места также заняли китайские производители OPPO и Transsion.