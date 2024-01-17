Apple обогнала Samsung по объемам поставок смартфонов в мире

Tекст: Алексей Дегтярев

В прошлом году Apple поставила на рынок 234,6 млн смартфонов, это на 3,7% выше, чем в 2022 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на IDC.

Американский гигант занял 20,1% рынка. В четвертом квартале поставки Apple составляли 80,5 млн единиц, это на 11,6% больше, чем в таком же периоде 2022 года.

Поставки Samsung снизились на 13,6%, до 226,6 млн единиц, доля производства на рынке составила 19,4%. До этого Samsung не занимал первую строчку списка в 2010 году.

На третьем месте закрепилась китайская Xaomi, ее поставки в прошлом году сократились на 4,7% (145,9 млн). Четвертое и пятое места также заняли китайские производители OPPO и Transsion.