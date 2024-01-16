На фоне того, что ни США, ни ЕС не выделили Украине денег, подписание соглашения с Британией в Киеве публично объявляют геополитической победой. На самом деле этот документ сродни решению ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз.0 комментариев
Начал работу комитет по завершению присутствия коалиции США в Ираке
Запущена работа двустороннего иракско-американского комитета, который должен установить сроки окончания пребывания международной коалиции под руководством США на иракской территории, сообщили в пресс-службе премьера Ирака Мухаммеда ас-Судани.
В ходе Всемирного экономического форума в Давосе ас-Судани провел переговоры с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном, сообщили в пресс-службе агентству INA, передает ТАСС.
Также отмечается, что в ходе встречи подтверждено начало работы двустороннего комитета по присутствию международной коалиции в Ираке и обсуждена разработка графика завершения миссии коалиции в Ираке.