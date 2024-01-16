В Воронеже из-за атаки украинского БПЛА получили повреждения 35 квартир

Губернатор Воронежской области Гусев заявил о повреждениях 35 квартир после атаки украинского беспилотника

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что российская ПВО сбила вражеские беспилотники, однако 35 квартир трех десятиэтажных домов на Тепличной улице получили повреждения.

В частности, повреждены 23 квартиры в доме № 6А (первый подъезд), семь квартир в доме № 68 (четвертый подъезд), четыре квартиры в доме № 6В (третий подъезд), одна квартира в доме № 6Г.

По данным Гусева, на базе школы № 84 для жителей пострадавших квартир развернули пункт временного размещения, однако пока что за помощью никто не обратился, люди остались у родственников.

В данный момент на месте работают спецслужбы, представители администрации Советского района, УК «Стройтехника».

Также развернут оперативной штаб от администрации города, специалисты занимаются установкой в доме временного остекления. Уже решен вопрос об установке временного остекления в домах № 67, № 68А, № 67Б, № 68В на Острогожской улице Воронежа.

Губернатор региона отметил, что воронежцы благодарят военных за работу этой ночью, и присоединился к словам благодарности.

«Мы уверены в надежной защите нашего неба», – написал он.

Ранее сообщалось, что дежурные средства ПВО российских войск сбили над Воронежской областью три украинских БПЛА. Ранения получила десятилетняя девочка, в одном многоквартирном доме было ликвидировано возгорание на балконе, еще в нескольких домах выбиты окна.