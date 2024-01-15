На Западных Балканах образовался еще один геополитический разлом: Москва поддерживает сербов, Запад потворствует шовинизму бошняков. Пока что конфликт между Республикой Сербской и боснийскими властями далек от горячей фазы. И вот 8 января, в преддверии празднования в сербском энтитете Дня Республики, над Боснией пролетели два истребителя F-16 ВВС США.0 комментариев
Завершено голосование за соискателей муниципальной премии «Служение»
В России завершилось народное онлайн-голосование Всероссийской муниципальной премии «Служение», в рамках него за участников было отдано почти 3 млн голосов.
Премия «Служение» проводится по поручению президента России и присуждается выдающимся представителям муниципального сообщества – командам и людям, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан, говорится в сообщении на сайте премии.
На премию могли выдвигаться главы муниципальных образований, муниципальные служащие, работники муниципалитетов и муниципальных организаций, председатели, исполнительные директоры и сотрудники Советов муниципальных образований российских субъектов, председатели и члены ТОС, сельские старосты, а также муниципальные депутаты.
По итогам приемной кампании поступило 18458 заявок на соискание премии от представителей муниципального сообщества из 89 регионов страны. Еще 433 заявки подано в специальной номинации. В голосовании за ТОП-100 управленческих решений, проектов и кандидатов специальной номинации приняли участие 627 тыс. 285 человек.
Премия «Служение» вручается в десяти номинациях за лучшие проекты и управленческие решения. ТОП-100 номинантов, по десяти проектов в каждой из десяти номинаций премии, в том числе десять кандидатов специальной номинации, были отобраны экспертным советом премии «Служение».
Победители и лауреаты премии будут объявлены 16 января на церемонии награждения в концертном комплексе Live Арена.