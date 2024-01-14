На выставке «Россия» представили достижения Ярославской области

Tекст: Вера Басилая

Евраев подчеркнул, что основу экономики Ярославской области составляет промышленный сектор, который обеспечивает более 30% валового регионального продукта и поступление 50% налогов в региональный бюджет. По словам губернатора, благодаря активному развитию промпроизводства и поддержке инвестиционных проектов темпы развития промышленности выше среднероссийских. Так, валовый региональный продукт в прошлом году вырос на 7% и составил 801,5 млрд рублей, пишет «Московский комсомолец».

Губернатор заявил, что Ярославская область – одна из наиболее инвестиционно привлекательных, благодаря налоговым преференциям и комплексной поддержке уверенно себя чувствуют резиденты ТОР в Тутаеве, Ростове и Гаврилов-Яме.

На сегодняшний день агропромышленный комплекс области представляют 1200 предприятий, регион занимает второе место в России по производству яиц, а в 2023 году в Рыбинском районе начал работу современный индустриальный комплекс по выращиванию клариевого сома.

По словам Евраева, решать важные для жителей Ярославской области вопросы удается благодаря реализации национальных проектов, инициированных президентом России Владимиром Путиным. Так, серьезные перемены произошли в сфере здравоохранения: построены и сданы детская поликлиника, современный хирургический корпус онкобольницы, спальный корпус для ветеранов. Кроме того, возведено 45 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, отремонтировано более 140 учреждений здравоохранения.

Также реализуется нацпроект «Культура», на средства которого продолжается улучшение материальной базы учреждений культуры и их ремонт, в этом году в Ярославе закончат реконструкцию театра юного зрителя.