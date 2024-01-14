  • Новость часаРоспотребнадзор усомнился в научном мотиве заявлений о «болезни Х»
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    Владимир Можегов Владимир Можегов Откуда взялась интеллигенция

    Везде, где имела место революция, имела место и интеллигенция. Точнее, наоборот: везде, где возникала интеллигенция, возникала революция. Потому что сама интеллигенция и была закваской революции.

    6 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский умирать не собирается

    Если Зеленский останется у власти в условиях конфликта со всеми (как это сейчас и происходит), то отношения Запада и Украины будут дальше портиться, а Европа и даже США продолжат копить усталость от киевского режима. А значит, достичь победы в СВО можно будет быстрее.

    12 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Упавшее знамя свободы вероисповедания подняла Россия

    В годы противостояния с СССР Запад позиционировал себя как христианский – и требовал свободы своим единоверцам. Теперь мы оказываемся в ситуации, когда можем и должны обратить внимание на притеснение наших единоверцев на Западе.

    12 комментариев
    14 января 2024, 15:33

    На выставке «Россия» представили достижения Ярославской области

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал о туристическом и инвестиционном потенциале региона на международной выставке «Россия».

    Евраев подчеркнул, что основу экономики Ярославской области составляет промышленный сектор, который обеспечивает более 30% валового регионального продукта и поступление 50% налогов в региональный бюджет. По словам губернатора, благодаря активному развитию промпроизводства и поддержке инвестиционных проектов темпы развития промышленности выше среднероссийских. Так, валовый региональный продукт в прошлом году вырос на 7% и составил 801,5 млрд рублей, пишет «Московский комсомолец».

    Губернатор заявил, что Ярославская область – одна из наиболее инвестиционно привлекательных, благодаря налоговым преференциям и комплексной поддержке уверенно себя чувствуют резиденты ТОР в Тутаеве, Ростове и Гаврилов-Яме.

    На сегодняшний день агропромышленный комплекс области представляют 1200 предприятий, регион занимает второе место в России по производству яиц, а в 2023 году в Рыбинском районе начал работу современный индустриальный комплекс по выращиванию клариевого сома.

    По словам Евраева, решать важные для жителей Ярославской области вопросы удается благодаря реализации национальных проектов, инициированных президентом России Владимиром Путиным. Так, серьезные перемены произошли в сфере здравоохранения: построены и сданы детская поликлиника, современный хирургический корпус онкобольницы, спальный корпус для ветеранов. Кроме того, возведено 45 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, отремонтировано более 140 учреждений здравоохранения.

    Также реализуется нацпроект «Культура», на средства которого продолжается улучшение материальной базы учреждений культуры и их ремонт, в этом году в Ярославе закончат реконструкцию театра юного зрителя.

    13 января 2024, 20:55
    В Китае резко отреагировали на итоги выборов на Тайване
    В Китае резко отреагировали на итоги выборов на Тайване
    @ Wiktor Dabkowski/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Пекин и дальше будет придерживаться принципа «одного Китая», заявил официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа после оглашения результатов выборов на Тайване.

    Он подчеркнул, что Китай будет придерживаться «Консенсуса 1992 года» и «решительно противостоять сепаратистским действиям, направленным на достижение независимости Тайваня», передает РИА «Новости».

    Ранее представитель Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ заявил о своей победе на выборах.

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    13 января 2024, 20:40
    На Украине заявили о резкой смене позиции Буданова по России
    На Украине заявили о резкой смене позиции Буданова по России

    Tекст: Ольга Иванова

    Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов больше не говорит о возможности захвата Крыма, заявил киевский политолог Дмитрий Корнейчук в эфире YouTube-канала «Да, это так».

    Он напомнил, что еще полгода назад Буданов говорил про быстрое наступление, «захват Крыма» Киевом, а теперь он говорит противоположное – «о том, что никто никуда не может продвинуться, о том, что у россиян большое количество дронов, минных полей».

    Эксперт считает, что таким образом украинцев и западную общественность готовят к «заморозке» конфликта, передает РИА «Новости».

    Напомним, Буданов заявлял, что летом 2023 года Крым должен вернуться в состав Украины, а ВСУ должны перенести боевые действия на территорию России в границах 1991 года.

    Также глава ГУР признавал «нулевой КПД» от принудительно мобилизованных в ВСУ.

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    13 января 2024, 18:48
    Стало известно о штрафах Галкина и Сердючки в Дубае за антироссийские высказывания
    Стало известно о штрафах Галкина и Сердючки в Дубае за антироссийские высказывания
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Шоумен Максим Галкин (признан в России иноагентом) и украинский артист Андрей Данилко (Верка Сердючка) получили штрафы за антироссийские высказывания во время выступлений в Дубае, сообщают СМИ.

    Как пишет Mash, Галкину был выписан штраф на 100 тыс. дирхам (почти 2,4 млн рублей) после того, как департамент туризма и коммерческого маркетинга правительства Дубая (ДТКМ, или DTCM) изучил запись прошлогоднего выступления Галкина в ОАЭ. Во время своих выступлений он высказывался против России, а также произнес со сцены лозунг украинских националистов «Слава Украине», передает «Российская газета».

    Данилко был оштрафован за антироссийские высказывания на корпоративе в 2022 году и попытку «разжечь межнациональный конфликт». Кроме того, украинскому артисту также запретили въезд в ОАЭ.

    Ранее власти ОАЭ внесли Алишера Моргенштерна (признан иностранным агентом) в черный список из-за статуса иностранного агента в России и нарушения местных запретов и законов.

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    13 января 2024, 17:23
    На Украине назвали провалом новое соглашение Киева и Лондона
    На Украине назвали провалом новое соглашение Киева и Лондона
    @ Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Подписанное соглашение между Киевом и Лондоном стало полным провалом для Украины, заявил полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью YouTube-каналу «Фабрика новин».

    По его словам, это провал не просто украинской дипломатии, но и всей политики, передает РИА «Новости».

    Свитан подчеркнул, что подписанное соглашение содержит неоднозначный пункт о «новой агрессии России», который приводит документ в действие. По его мнению, этот пункт может означать остановку боевых действий и закрепление потери Украиной территории.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский и премьер Великобритании Риши Сунак подписали двустороннее соглашение о безопасности. Сунак объявил, что Британия в рамках пакета военной помощи Украине в 2024 году поставит дополнительное количество дальнобойных ракет, противотанковых средств и артиллерийских снарядов.

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    13 января 2024, 16:46
    Малинкович отправил портрет Троцкого шпажисту Биде
    Малинкович отправил портрет Троцкого шпажисту Биде
    @ Marius Becker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Председатель ЦК партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович отправил российскому шпажисту Сергею Биде портрет революционера, советского государственного деятеля и политического эмигранта Льва Троцкого.

    Малинкович пояснил, что отправил Биде портрет Троцкого, «который тоже плохо себя вел, и все знают, чем это закончилось», передает РИА «Новости».

    Также он призвал российские спецслужбы «сформировать отличную команду фехтовальщиков и добиться ее участия в соревновании, в котором будет участвовать предатель Бида».

    После смерти Ленина в 1924 году борьба за власть Льва Троцкого с Иосифом Сталиным закончилась поражением Троцкого – его взгляды были объявлены «мелкобуржуазным уклоном». В 1929 году по решению Политбюро Троцкий былв ыдворен за пределы СССР. Троцкий неустанно критиковал политику советского руководства. В 1939 году Сталин отдал приказ о ликвидации Льва Троцкого. Троцкий был смертельно ранен в Мексике 20 августа 1940 года испанским коммунистом и агентом НКВД Рамоном Меркадером и на следующий день скончался.

    Ранее сообщалось, что серебряный призер Олимпиады в Токио, находившийся в составе российской сборной фехтовальщик Сергей Бида решил получить американское гражданство и выступить за команду США на Играх в Париже.

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    14 января 2024, 05:16
    В Давосе решили обсудить «болезнь X», в 20 раз более смертоносную, чем коронавирус
    В Давосе решили обсудить «болезнь X», в 20 раз более смертоносную, чем коронавирус
    @ Mubashir Hassan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе Всемирного экономического форума в Давосе (ВЭФ) планируется обсудить «болезнь X», которая якобы многократно может превзойти по количеству смертей пандемию коронавируса.

    Эта новая неизвестная «болезнь X» может вызвать в 20 раз больше смертей, чем пандемия коронавируса, об этом предупреждала Всемирная организация здравоохранения, сообщили организаторы форума, передает РИА «Новости».

    В ходе встречи планируется обсудить то, как нужно подготовить системы здравоохранения к предстоящим вызовам. На ней планируется участие главы ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, министра здравоохранения Бразилии и других экспертов по здравоохранению. Она пройдет 17 января.

    В 2020 году ВОЗ сообщала, что первым «патогеном X» стал коронавирус SARS-CoV-2, но есть вероятность возникновения новых. Этому способствуют разработки биологического оружия и изменения окружающей среды.

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    13 января 2024, 19:51
    Эксперт раскрыл тайну «инопланетных мумий»

    Эксперт раскрыл тайну «инопланетных мумий» из Перу

    Tекст: Ольга Иванова

    Археолог Флавио Эстрада раскрыл тайну «инопланетных мумий» из Перу: они оказались склеены из костей человека и животных, пишет The Mirror.

    Мексиканский журналист Хосе Хайме Моссан утверждал, что мумии являются «нечеловеческими существами», которые не являются частью земной эволюции. Чуть позже он стал заявлять, что мумии имеют три яйцеклетки размножения, говорится в Telegram-канале RT.

    Судебный археолог Флавио Эстрада развеял этот миф. По его словам, мумии «не были собраны в доиспанские времена. Они не являются инопланетянами».

    Напомним, сто лет назад, 3 января 1924 года, британские археологи вскрыли саркофаг Тутанхамона. Ученые установили причину смерти первооткрывателей этой гробницы, опровергнув «проклятие фараона».

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    14 января 2024, 11:23
    В Киеве заявили о сложности содержания F-16

    Игнат: Содержать истребители F-16 будет очень сложно

    В Киеве заявили о сложности содержания F-16
    @ Harald Tittel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина хочет полностью перейти на западную технику, но содержать, в частности, истребители F-16 будет очень сложно, заявил советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

    По его словам, что касается истребительной авиации и вертолетов, Украина должна перейти на западную технику, передает РИА «Новости». Игнат добавил, что инфраструктура для натовских самолетов типичная, но каждый тип самолета будет дополнительной нагрузкой на его эксплуатацию.

    Он добавил, что Украина использует четыре типа советских самолетов и ожидает западный F-16, а содержать разные типы техники очень сложно.

    Ранее издание Berlingske писало, что Дания решила поставить Украине истребители F-16 на полгода позже планировавшегося.

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    13 января 2024, 18:11
    Подведены итоги выборов главы администрации Тайваня
    Подведены итоги выборов главы администрации Тайваня
    @ Wiktor Dabkowski/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    ЦИК Тайваня сообщил, что победу на выборах главы администрации одержал представитель правящей Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ.

    По данным ведомства, Лай Циндэ набрал 40,05% голосов избирателей, передает ТАСС.

    Представитель оппозиции Гоминьдан Хоу Юи – 33,49%, председатель центристской Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ – 26,46%.

    Ранее Циндэ заявил о своей победе на выборах.

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    13 января 2024, 19:25
    США и Британия начали наносить новые удары по базе ВМС Йемена
    США и Британия начали наносить новые удары по базе ВМС Йемена
    @ Mohammed Mohammed/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    США и Великобритания начали наносить новые удары по военно-морской базе йеменских вооруженных сил, сообщил источник в местных властях.

    По его словам, удары наносятся напротив побережья города-порта Ходейда на западе Йемена, передает РИА «Новости».

    Телеканал Al Mayadeen сообщил, что взрывы слышны на юге города Ходейда.

    Ранее СМИ сообщили, что американский и британский удары по хуситам в Йемене начали планировать 1 января после совещания у президента США Джо Байдена с командой по нацбезопасности.

    Напомним, при первом ударе американские военные и их союзники использовали свыше 150 боеприпасов. Для нового удара Пентагон применил ракету «Томагавк», ей ударили по радарной установке хуситов.

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    14 января 2024, 10:15
    Протоиерея Алексея Уминского лишили священного сана

    Церковный суд Москвы лишил священного сана протоиерея Алексея Уминского

    Протоиерея Алексея Уминского лишили священного сана
    @ кадр из видео

    Tекст: Валентина Григоренко

    Церковный суд Москвы решил лишить протоиерея Алексея Уминского священного сана, теперь решение должен утвердить патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщила пресс-служба Московской городской епархии Русской православной церкви (РПЦ).

    В сообщении, опубликованном на сайте пресс-службы, говорится, что 13 января 2024 года прошло заседание Церковного суда города Москвы по делу протоиерея Алексия Уминского. Отмечается, что на заседании в соответствии со ст. 45, п. 3 Положения о церковном суде Русской православной церкви признано, что на основании Правила 25-го Святых Апостолов протоиерей Алексий Уминский подлежит извержению из священного сана за нарушение священнической Присяги (клятвопреступление), передает РИА «Новости».

    В Московской городской епархии РПЦ указали, что протоиерея отказался исполнять патриаршего благословения и не прочитал молитву о Святой Руси за Божественной литургией.

    В суде добавили, что Алексея Уминского трижды вызывали на заседания церковного суда и не являлся без объяснения причин, поэтому решение Епархиального суда города Москвы было принято в его отсутствие.

    Ранее Епархиальный суд Москвы РПЦ постановил лишить архимандрита Кирилла (Говоруна) священного сана.

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    14 января 2024, 06:39
    Депутат Рады Дубинский: Зеленский готовит «торги» на место премьера Шмыгаля

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Офис украинского президента Владимира Зеленского намеревается создать новое правительство перед наступающим кризисом, он планирует «торги» на место премьера, заявил депутат Рады Александр Дубинский, содержащийся в киевском СИЗО по делу о государственной измене.

    Офис Зеленского готовит правительство «национального единства» перед наступлением экономическим, финансовым и социальным кризисами, заявил Дубинский. Его слова публикуют в соцсетях его адвокаты, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что для премьер-министра Дениса Шмыгаля готовят «бомбу» в виде протокола украинского Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

    Парламентарий пояснил, что замена главы украинского правительства даст поле «для торга» как внутри, так и снаружи Украины.

    Также Дубинский высказался по поводу сбора подписей депутатов Рады за отставку спикера парламента Руслана Стефанчука. Он пояснил, что сделают тогда, когда это потребуется Зеленскому, поскольку без депутатов «Слуги народа» убрать спикера не получится. По словам Дубинского, Стефанчука «берут в заложники свои же».

    Депутат также отметил, что украинские власти согласились с тем, что призыв в ВСУ будет «массовым и жестоким», киевский режим хочет показать, что готов идти «до победного конца».

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    13 января 2024, 21:57
    NYT: Военные перспективы Киева выглядят мрачно из-за нехватки людей и вооружений

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские перспективы на поле боя выглядят мрачно, ВСУ несут большие потери, а поставки западного оружия сократились, сообщает газета The New York Times.

    Издание напомнило, что западные союзники Киева не могут больше гарантировать Украине поставки военной помощи на том же уровне, что в прошлом году, а украинское контрнаступление завершилось, не достигнув ни одной из поставленных целей, передает ТАСС.

    Газета обращает внимание на то, что солдаты измотаны, а поредевшие подразделения пополняются лишь частично за счет немолодых и плохо обученных новобранцев.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как Россия отразила украинское наступление.

    Коментарии (4)
    13 января 2024, 21:47
    Пивзавод в Умани переименовал «Жигулевское» в «Венское»

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский пивоваренный завод в Умани переименовал пиво «Жигулевское» в «Венское» в рамках борьбы с советским наследием, сообщил украинский телеканал «Общественное».

    Маркетолог пивзавода пояснил, что, по некоторым данным, рецепт «Жигулевского» якобы принадлежит австрийскому пивовару, поэтому название «Венское» «более аутентично», передает РИА «Новости».

    Ранее барельеф русского поэта Александра Пушкина демонтировали в центре Харькова на востоке Украины на станции метро, названной в его честь.

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    14 января 2024, 10:57
    Умер поэт Лев Рубинштейн

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российский поэт и публицист Лев Рубинштейн ушел из жизни в возрасте 76 лет, сообщила его дочь.

    Она написала на странице «Живого Журнала» о смерти сегодня своего отца, передает РИА «Новости».

    Напомним, Рубинштейн 8 января был госпитализирован в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в тяжелом состоянии после того, как его сбила машина на пешеходном переходе на северо-востоке Москвы. Ему проведена операция, врачи борются за его жизнь.

    В пятницу дочь поэта опровергала информацию из СМИ о его смерти.

    Рубинштейн родился 19 февраля 1947 года. Он был российским поэтом, публицистом, членом Союза писателей России, а также лауреатом литературной премии «НОС-2012» за книгу «Знаки внимания».

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