Сербский рэпер и гастроблогер снял фильм про Донбасс

Сербский рэпер и гастроблогер Милан Янкович Чорба снял фильм про Донбасс

Tекст: Ольга Никитина

Фильм снят в октябре в Донецке и Луганске, куда Милан приезжал готовить для молодежи Донбасса и русских бойцов на фронте блюда традиционной сербской кухни, сообщает Telegram-канал Российского центра науки и культуры «Русский Дом» в Белграде.

«Получилось так, что моя первая встреча с Россией произошла, по сути, на фронте. Я всегда симпатизировал России, меня воспитали так, что русские – наши братья», – сказал Чорба.

Премьера картины состоялась в декабре в Русском Доме в Белграде, а тизеры фильма в соцсетях и музыкальный клип собрали миллионы просмотров.