В годы противостояния с СССР Запад позиционировал себя как христианский – и требовал свободы своим единоверцам. Теперь мы оказываемся в ситуации, когда можем и должны обратить внимание на притеснение наших единоверцев на Западе.0 комментариев
Сербский рэпер и гастроблогер снял фильм про Донбасс
Сербский рэпер и гастроблогер Милан Янкович Чорба снял фильм про Донбасс
Популярный сербский рэпер и шеф-повар Милан Янкович Чорба опубликовал фильм «GastroHood на Донбассе – На передовой (Донбасс. Россия)» с русскими субтитрами. Картина создана в рамках авторского проекта Чорбы «Gastro Hood» – документального сериала о простых людях, живущих в тяжелых жизненных условиях.
Фильм снят в октябре в Донецке и Луганске, куда Милан приезжал готовить для молодежи Донбасса и русских бойцов на фронте блюда традиционной сербской кухни, сообщает Telegram-канал Российского центра науки и культуры «Русский Дом» в Белграде.
«Получилось так, что моя первая встреча с Россией произошла, по сути, на фронте. Я всегда симпатизировал России, меня воспитали так, что русские – наши братья», – сказал Чорба.
Премьера картины состоялась в декабре в Русском Доме в Белграде, а тизеры фильма в соцсетях и музыкальный клип собрали миллионы просмотров.