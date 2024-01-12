В Российской империи сын мог за казенный счет получить профессию, в которой работал его отец. Почему бы не возродить эту практику, которая бы гарантировала не только то, что сын не останется без высшего образования, но и то, что отцу не придется за это платить?2 комментария
Стало известно о состоянии поэта Рубинштейна после ДТП
СМИ: Поэт Лев Рубинштейн находится в глубокой коме после ДТП
Сбитый машиной поэт Лев Рубинштейн находится в глубокой коме, его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое.
В Telegram-канале 112 указано, что пострадавший подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Напомним, Лев Рубинштейн 8 января был госпитализирован в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в тяжелом состоянии после того, как его сбила машина на пешеходном переходе на северо-востоке Москвы. Водитель с места происшествия не скрывался, он оказался злостным нарушителем ПДД.