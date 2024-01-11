Эквадор и другие государства Латинской Америки – это иллюстрация того, что значит «счастье» оказаться ближайшим соседом такой державы, как США.3 комментария
ФСИН опровергла избиение осужденного Волкодава в московском СИЗО
Сообщения об избиении осужденного за злоупотребления при строительстве космодрома Восточный бывшего замгендиректора ООО «Новация» и ООО «Информационная система» Сергея Волкодава не соответствуют действительности, заявили в московском УФСИН.
Сообщения о получении им травмы в период содержания под стражей в СИЗО-4 столичного управления ФСИН, приведшей к смерти, не соответствуют действительности, заявили в ведомстве, передает ТАСС.
Там пояснили, что 30 декабря осужденного направили в городскую клиническую больницу № 13 Москвы для медобследования. Было получено положительное заключение о наличии у мужчины тяжелого заболевания. После этого следственные органы освободили его из-под стражи.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщал о смерти Волкодава.
Напомним, в 2023 году Сергей Волкодав стал фигурантом дела о хищении около 1 млрд рублей при исполнении госконтрактов, заключенных с Минпромторгом, а также ФГУП «ГУ Инстрой при Спецстрое России». 25 августа он был задержан и через несколько месяцев заключен под стражу.