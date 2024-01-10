Умерла бывшая солистка Большого театра Милашкина

Tекст: Алексей Дегтярев

В театр позвонили друзья Милашкиной, они сообщили, что артистка умерла в 6.00 в среду на 90-м году жизни, сообщила Новикова ТАСС. Артистку планируется похоронить в Вене на Русском кладбище.

В Большом театре выразили соболезнования близким и родным Милашкиной. Коллеги сообщили, что она 30 лет блистала на выступлениях, «изумляя публику своим уникальным голосом – огромного диапазона, потрясающей красоты тембра, роскошным, теплым и трепетным, как о нем нередко писали и говорили».

Тамара Милашкина родилась 13 сентября 1934 года в Астрахани, она окончила Московскую государственную консерваторию имени Чайковского. Стажировалась в Большом театре, еще будучи студенткой. С 1958 года являлась солисткой ГАБТ. Среди постановок с ее участием – «Мазепа», «Пиковая дама», «Каменный гость», «Тоска» и другие.