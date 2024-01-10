Невиданные забастовки буквально парализовали жизнь в Германии. Всё больше немцев хотят отставки канцлера Шольца. России немецкие неурядицы никаких быстрых дивидендов не сулят. Но в среднесрочной перспективе простым немцам надоест, что помощь Украине ставят выше их собственного благосостояния.4 комментария
Умерла бывшая солистка Большого театра Милашкина
Скончалась народная артистка СССР, бывшая солистка Большого театра Тамара Милашкина, ей было 89 лет, сообщила пресс-атташе Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России Катерина Новикова.
В театр позвонили друзья Милашкиной, они сообщили, что артистка умерла в 6.00 в среду на 90-м году жизни, сообщила Новикова ТАСС. Артистку планируется похоронить в Вене на Русском кладбище.
В Большом театре выразили соболезнования близким и родным Милашкиной. Коллеги сообщили, что она 30 лет блистала на выступлениях, «изумляя публику своим уникальным голосом – огромного диапазона, потрясающей красоты тембра, роскошным, теплым и трепетным, как о нем нередко писали и говорили».
Тамара Милашкина родилась 13 сентября 1934 года в Астрахани, она окончила Московскую государственную консерваторию имени Чайковского. Стажировалась в Большом театре, еще будучи студенткой. С 1958 года являлась солисткой ГАБТ. Среди постановок с ее участием – «Мазепа», «Пиковая дама», «Каменный гость», «Тоска» и другие.