Невиданные забастовки буквально парализовали жизнь в Германии. Всё больше немцев хотят отставки канцлера Шольца. России немецкие неурядицы никаких быстрых дивидендов не сулят. Но в среднесрочной перспективе простым немцам надоест, что помощь Украине ставят выше их собственного благосостояния.4 комментария
Ламы и верующие Читинского дацана поставили подписи в поддержку Путина
В Забайкальском крае продолжается сбор подписей в поддержку кандидата в президенты и действующего главы государства Владимира Путина, ему выказали свою поддержку ламы и верующие Читинского дацана.
Свою поддержку Путину выразили и ламы и верующие Читинского дацана, в буддийский храмовый комплекс прибыл мобильный волонтер ламы, говорится в репортаже «Россия 24 Чита».
Также в рождественский сочельник штаб поддержки посетил митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий, он счел своим долгом выразить поддержку кандидату Путину.